Ministar Marić: Tijekom svibnja kreće povrat poreza

Potpredsjednik Vlade i ministar financija Zdravko Marić govorio je danas o najnovijim podacima o BDP-u, izdavanju obveznice, povratu poreza i mjerama za gospodarstvo.

- Danas je Državni zavod za statistiku objavio najnovije brojke. Kad vrtimo neku perspektivu posljednjih mjeseci, projekcije Vlade i ministarstva su se pokazale konzistentnima - istaknuo je ministar Marić govoreći o projekcijama pada BDP-a.

Istaknuo je kako su investicije bile bolje u četvrtom tromjesečju nego što su očekivali. No i da s druge strane, određeni sektori su bili malo slabiji.

- Kad sve skupa zbrojimo, to je godina u kojoj je bilo zaključavanje gospodarstva, pa potom djelomično zaključavanje gospodarstva...Očekujemo ove godine rast od 5 posto, no oporavak očekujemo tek 2022. godine - kazao je i nadometnuo kako je to bazična pretpostavka o tome što bi moglo biti jer se treba vidjeti kako će ići epidemija.

Komentirao je jučerašnje izdavanje obveznica.

- Interes je bio jako visok. Radi se o globalno prepoznatljivijim investitorima pa nam je to jako drago. Bio je interes i s domaćeg tržišta. Najveći dio sredstava će biti iskorišten za plaćanje obveznica koje uskoro dolaze na naplatu. Moram napomenuti da je sve to ukalkulirano u sam proračun. Nismo očekivali tako dobre uvjete, ali sve je već ukalkulirano.

- S obzirom da kraj veljače pada u nedjelju, svi će stići podnijeti papire za povrat porez. Za veliku većinu obveznika oni nisu potrebni sami podnositi poreznu prijavu, već će to napraviti Porezna uprava. Ovo posebno utječe na mlade koji imaju poreznu olakšicu. Kad gledamo iz današnje perspektive, odluka da ne idemo na mjesečnoj razini već na godišnjoj na poreznu olakšicu mladima čini se dobrom jer daje poticaj mladima - kazao je ministar.

Marić je kazao da očekuju da će povrat poreza iznositi više od 2 milijarde kuna.

- Tijekom svibnja će krenuti povrat poreza - nadometnuo je i dodao kako je cilj da građani što prije dobiju svoj novac.

Naveo je kako je kad je riječ o mjerama gospodarstva da je potrebno pratiti svakodnevno situaciju i da će ljudski životi uvijek biti prioriteti.

- Za pokrivanje mjera moramo i pronaći ćemo novac. Gledat ćemo da što je moguće više koristimo europske fondove.

Osvrnuo se i na najavljenog poskupljenja cigareta. Kazao je kako očekuju prema njihovom izračunu ne bi kutija trebala poskupiti više od dvije kune.

Naveo je i kako se podaci o javnom dugu očekuju u travnju.

- Mi posljednje četiri godine smanjujemo javni dug. Da nije bilo korone, pali bi i ispod 70 možda. Korana je poništila taj trud tih godina. No, dobro je da smo to provodili sve te godine jer bi inače imali javni dug preko 100 posto.