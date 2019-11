Mate Rimac, dečko koji je  u 10 godina postao broj 1

Poslovni dnevnik i Večernji list i ove godine dodjeljuju najprestižnije poslovne nagrade u zemlji. Titulu Gospodarstvenika i Gospodarskog događaja godine ponijet će najuspješniji i najjači gospodarstvenik i događaj u Hrvatskoj, čije poslovanje ili utjecaj presudno utječu na gospodarska kretanja u zemlji, a i poboljšavaju ustaljenu gospodarsku i društvenu klimu.

Dečko kome se nije vjerovalo postao je hrvatskim gospodarstvenikom godine u tek deset godina. Mate Rimac dokaz je koliko koji je pravi put u prosperitet, ujedno i koliko smo daleko od mogućnosti da taj prosperitet ostvarimo. Inovacija je danas i više nego prije potrebna kako bi se otvorio prostor za zdrave ekonomske politike koje će privući zdrave investicije najvećih svjetskih gospodarskih entiteta.

Rukavica je bačena 2006.

Javnost je Matu Rimca upoznala kao talentiranog klinca koji je sa školskim kolegom iz Srednje strukovne škole u Samoboru napravio bežičnu ručnu tipkovnicu, rukavice koja je zamjena za tipkovnicu i miš. Mentor je mladićima bio Ivan Vlainić, današnji predsjednik Hrvatske zajednice tehničke kulture.

Bila je to rukavica i Rimčev maturalni rad koji je osvojio nekoliko vrijednih nagrada, pa i onu u Nürnbergu, na sajmu inovacija IENA 2006. Rukavica kasnije poznata kao iGlove osvojila je zlato, no jedan drugi izum osvojio je srebro. Bili su to aktivni retrovizori koji su pratili zakretanje volana i tako eliminirali mrtvi kut. Ispada kako je taj izum koji je na IENA-i nagrađen srebrom od većeg značenja. Jer, inovativne tehnologije za automobile postat će ono što će Matu Rimca, s njim i Hrvatsku, lansirati oko globusa. Kao brucoš sveučilišta VERN osvaja nagradu za najbolji poslovni plan. Slobodno vrijeme ostavlja za automobile pa stari BMW 323i E30 pretvara u električnu zvijer koja obara pet FIA i Guinnessovih rekorda za ubrzanja kod električnih automobila. Zaključak je bio logičan – električni su automobili ono čime se Mate Rimac treba baviti.

Rimac Automobili pokrenuti su 2009., a 2011. u Frankfurtu je predstavljen Concept One. Očekivalo bi se kako će mnogi uložiti novac na kartu s likom mladog poduzetnika koji privatni život i danas uspješno drži dalje od javnosti. Međutim investicija je bilo malo, gotovo ništa. Još je 2013. tvrtka Rimac Automobili imala 14 djelatnika, krajnje neizvjesnu budućnost. Činilo se kako je Rimčev superautomobil na struju tek kratkotrajna vijest, gotovo kuriozitet.

– Mi smo od države i dobili samo zanemariva sredstva, govorio je za Večernji list 2015. Mate Rimac. Podsjetio je tada i kako je američka vlada još 2008. odredila 25 milijardi dolara za razvoj vozila na alternativni pogon od čega je samo Elon Musk za Teslu dobio 500 milijuna.

Godina preokreta bila je ipak 2017. Dva događaja odredili su sudbinu Rimčeve tvrtke. Richard Hammond razbio je Concept One na snimanju The Grand Toura. Ipak, iz uništenog auta Hammond se izvlači s lakšom ozljedom, a Jeremy Clarkson objavljuje kako ga je Rimčev automobil – natjerao da promijeni mišljenje o električnim automobilima. Teško je iz medija mogla stići bolja preporuka.

Par mjeseci kasnije zatvara se prva velika investicija od 30 milijuna eura s kineskim Camel Groupom. I niz uspješnih suradnji, prije svega sa švedskim Koenigseggom, pa sa Seatom, Aston Martinom, Jaguarom i drugim mainstream automobilskim kompanijama držale su Rimca u fokusu i gradile budućnost njegovoj tvrtki.

– Jaguar E-type je kultni auto, mnogi tvrde i najljepši auto ikad proizveden. Velika je odgovornost bila sudjelovati u konverziji ove ikone na električni pogon tako da tržište i fanovi pozitivno prihvate promjenu, rekao nam je u intervjuu sredinom prošle godine na pitanje kako je došlo do suradnje na izradi automobila za budući kraljevski par. Bolje su, dakle, te kompanije razumjele ono čime se Rimac Automobili bave, a to temeljna njihova djelatnost nije samo vozilo. Concept One i novi C Two jesu iznimni i jedinstveni automobili, no oni su prije svega izlog tehnologije zbog koje danas renomirani proizvođači surađuju s Matom Rimcem. I Greyp Bikes, sestrinska tvrtka Rimac Automobilima, bavi se ponajprije tehnologijom a onda biciklom, čineći inovativnu tehnologiju sasvim opipljivom. No, nema tehnologije bez vizije.

Ključ opstanka čovječanstva

– Elektrifikacija vozila i korištenje autonomnih vozila je neminovna budućnost. Automobilska industrija se danas mijenja više i brže nego u posljednjih 50 godina – za 20 godina nećemo više kupovati ni voziti automobile. To je novi model osobne mobilnosti koji će potpuno preokrenuti poslovanje automobilske industrije, a Hrvatska će, kao i ostale zemlje, prije ili poslije doživjeti te promjene – rekao nam je Rimac prošle godine.

Danas u tvrtki Mate Rimca radi 600 ljudi, planira se novi kampus za koji je jednom rekao da želi da izgleda i funkcionira kao Google, proširenje pogona, još stotine novih radnih mjesta. Nije loše za jedno desetljeće poduzetnika koji bi se, da nije automobilima, bavio – hranom.

– Nije mi jasno koliko se mi još mislimo prehranjivati u zemlji u kojoj sve manje i manje ljudi proizvodi hranu. Baš me zanima kako bi to izgledalo da se mogu zamrznuti pa da se probudim svakih deset godina i vidim gdje smo stigli na područjima istraživanja svemira, biologije i tehnologije. A način života moramo promijeniti, jer u suprotnom sve ovo oko nas neće vrijediti ništa. To me zanima, održiv način života i proizvodnje i čista, organska hrana, jer to je i ključ opstanka čovječanstva. Prije godinu i pol postao sam vegetarijanac, ne jedem više meso. Zaista ne vidim razloga zašto bi nešto moralo umrijeti da bih ja živio, u tome stvarno više nisam vidio nikakvog smisla. Nemojte uopće sumnjati da nam evolucija to neće vratiti– rekao nam je u intervjuu prije četiri godine.