Hyundai i Rimac partneri na putu prema čistoj mobilnosti

Protekli tjedni pokazali su zašto je važno ulaganje Hyundaija, i prije Porschea, u Rimac Automobile. Njemačka premijerka Angela Merkel iznijela je namjeru da u Njemačkoj postavi milijun punionica za električne automobile do 2030. godine, već do 2022. trebalo bi ih biti 50.000 što će koštati tri i pol milijarde eura. Već je i to ozbiljno povećanje s obzirom na to da je sada takvih lokacija u Njemačkoj 21.000.

Potrebna Vladina potpora

K tome, predstavljene su i nove subvencije njemačke vlade za električne automobile, a sve to nakon što je njemačka kancelarka bila na predstavljanju Volkswagenova ID.3, potpuno električnog automobila s aspiracijama da čak jednog dana zamijeni Golf. Dakle, Mate Rimac bio je u pravu ulažući sve u električna vozila, a pogotovo redovito ističući da se njegova kompanija prije svega bavi tehnologijom, a tek onda automobilima.

– Autoindustrija se mijenja kao nikada do sada. Sada ona ima mnogo više potencijala i to je velika prilika za Hrvatsku. Mi danas ne postojimo zato što znamo dobro napraviti svjetlo ili vrata, to se radi već stotinu godina, nego zato što smo krenuli u nešto što je i njima tada bilo novo – rekao je Rimac za ljetošnjeg posjeta premijera Andreja Plenkovića njegovoj tvrtki u Svetoj Nedelji.

– Sjećam se jako dobro prošlogodišnjeg entuzijazma u Hrvatskoj izazvanog uspjehom na Svjetskom prvenstvu u nogometu. Autoindustrija treba privući upravo takvu pozornost. Čvrsto vjerujemo u Matu Rimca, njegove ideje i tehnologiju. Mi možemo dati naše znanje i iskustvo u tom smislu, ali to neće biti dovoljno bez Vladine potpore. Potrebno je više, pogotovo kada je obrazovanje u pitanju, kao što je potrebno formirati projekte koji će omogućiti da obrazovani ostanu ovdje – rekao je Lutz Meschke, visokopozicionirani Porscheov menadžer. Sastanak s Plenkovićem događao se nakon velike vijesti, ulaganja od 80 milijuna eura, odnosno 600 milijuna kuna Hyundai Motor Groupa.

– Rimac je inovativna tvrtka s izvanrednim sposobnostima u električnim vozilima visokih performansi – rekao je tom prilikom Euisun Chung, izvršni potpredsjednik Hyundai Motor Groupa. Njihovi startup korijeni i bogato iskustvo u suradnji s proizvođačima automobila u kombinaciji s tehnološkom snagom čine Rimac idealnim partnerom za nas. Radujemo se suradnji s Rimcem na našem putu prema čistoj mobilnosti – kazao je Chung.

Riječ je o menadžeru koji bi uskoro mogao postati vodećim čovjekom najvećeg korejskog proizvođača automobila. U informaciji o ulaganju razgovaralo se kako Hyundai Motors želi ubrzati svoj prijelaz na čistu mobilnost i pozicionirati se kao globalni lider u pokretanju ove promjene u industriji. Jedna od ključnih mjera za postizanje tog cilja je elektrifikacija – planiraju do 2025. plasirati 44 elektrificirana modela automobila.

Privlačenje investicija

Nakon suradnje s nizom velikih svjetskih automobilskih kompanija, za Rimac Automobile ovo je bila konačna potvrda dobrog smjera. Za Hrvatsku je to bitno po još nečemu: – Na sastanku u lipnju prezentirali smo vrlo konkretne mjere koje Hrvatska treba poduzeti da bi bila atraktivna upravo za ovakve investicije. Na sastanku su bili vodeći ljudi Porschea (članica VW Grupe) i Hyundaija te smo tim putem otvorili komunikacijski kanal Vlade i velikih igrača automobilske industrije. Drago mi je da je prepoznato koliko bi jedna ovakva investicija značila za Hrvatsku i nadam se da će Vlada iskoristiti analize i prijedloge koje smo dali te kontakte koje smo uspostavili da privuče ovakve investicije. Ako možemo bilo kako pomoći u ovom procesu, mi, naravno, stojimo na raspolaganju. Mi smo privukli više od 150 milijuna eura stranih investicija te radimo sa svim glavnim igračima na ovom području – rekao je za Večernji list Rimac.