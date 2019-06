'Kada neki investitor želi ulagati i vidi benefite, napravit će to unatoč administrativnim barijerama i zaprekama'

Na kraju samog događanja InvestCro održana je i zanimljiva panel diskusija o infrastrukturi. Iz područja prometa provode se projekti u vrijednosti 20 milijardi kuna, od čega je 15 milijardi sufinancirano iz EU sredstava. Potencijali ulaganja u prometnu infrastrukturu su veliki, no bilo je i velikih zamašnjaka kod ulaganja u cestovnu infrastrukturu, stoga nije bilo ravnomjernog razvoja. Istaknula je to Nikolina Brnjac, državna tajnica pri Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture.

- Prije šest godina rezultati su pokazali da smo imaliulaganja u cestovnu infrastrukturu, a pet posto u željeznice. Najbitniji strateški dokument, Nacionalni program ulaganja u željezničku infrastrukturu, donesen je 2008. godine, a taj je program također pokazao da je bilo oko pet posto ulaganja u željeznice, dok je isti takav dokument za cestovnu infrastrukturu pokazao ulaganja od 105 posto. Dakle, nismo se pridržavali strateških smjernica, tek je 2015. godine donesena strategija ulaganja u željezničku infrastrukturu u skladu sa zakonodavstvom - rekla je Brnjac.

Prvi put se tada radi ta strategija, donose se dva nacionalna plana ulaganja i upravljanja samim prometom. Početkom 2017. godine imali su samo jedan projekt sufinanciran iz operativnog programa konkurentnosti i kohezije, a sada je alokacija veća od 85 posto.

Sustav je, kaže, godinama bio zanemaren, bez strategija i pomaka, no prometni sustav se, kaže, ne rješava točkasto.

- Moramo imati zakonsku proceduru koju moramo jasno pratiti, a tu su i nerealni, neostvarivi rokovi. Zakon o javnoj nabavi usklađen je sa zakonom EU. Natječaji moraju biti transparentni. Kada je došao izbor izvođača za Pelješki most, najbolji su dobili na natječaju. Nemamo našu domaću snagu koja se može uključivati i javljati na takav natječaj jer su željeznice specifične za razliku od cesta - rekla je Brnjac i navela brojne projekte u vrijednosti više milijuna eura za koje su koristili sufinanciranje iz EU fondova.

Spomenula je i One-Stop-Shop gdje investitori mogu ubrzati cijelu proceduru za sve zemlje članice EU, ne samo Hrvatsku. Riječ je dakle o zajedničkom informacijskom sustavu zemljišnih knjiga i katastra. U sektoru prometa važno je, smatra Brnjac, da Hrvatska bude prepoznatljiva, istakne strateške projekte i njihovu korist, istakne i koji su to projekti i koliko se u njih ulaže te koji su benefiti i trendovi.

- Važno je da se pozicioniramo i predstavimo dionicima kroz uvoz i izvoz, pokažemo sve pokrenute investicijske cikluse te da istaknemo zašto ulagati u željezničku infrastrukturu. Ogromne su investicije pred nama, sve je to rezultat prezentiranja, na tome treba ustrajati, da što više prezentiramo i razgovaramo s privatnim sektorima. Postoje modeli, ali moramo organizirati i CEF Blending, omogućiti investitorima da također sudjeluju. Jedan oblik su EU fondovi, drugi javno i privatno partnerstvo; promet je pokretač za razvoj gospodarstva i gospodarskog sustava, od Pelješkog mosta do zagrebačkog i dubrovačkog aerodroma jer oni utječu i na BDP - smatra Brnjac.



Hrvatska kao članica Europske unije koristi benefite, nismo zatvoreni, ali smo komplicirani, smatra Mirjana Čagalj, potpredsjednica Hrvatske gospodarske komore za graditeljstvo, promet i veze.

- Kada neki investitor želi ulagati i vidi benefite, napravit će to unatoč administrativnim barijerama i zaprekama. Najveća zapreka su procedure koje sami sebi propisujemo i slijepo ih se držimo, a dovode do toga da investitor nešto na kraju gradi duže nego bi trebao. No, s novim Zakonom o gradnji, 11 koraka i digitalizacijom bit će jednostavnije kod rješavanja i imovinsko-pravnih odnosa i investicija, neće biti potrebno čekati godinu dana na građevinsku dozvolu, što je dobar znak za investicije. Investitori tako mogu vidjeti hoće li im to biti isplativo i kakvi će biti prihodi - istaknula je Čagalj.

Istaknula je da je željeznički promet najzapušteniji, no da se u ovom trenutku u njega puno ulaže.

- Primjer je pruga do Kaštel Starog gdje je sve zastarjelo, pričamo o izgradnji pruge od samo šest kilometara; jedva da se mičemo s mrtve točke. Konstantno nedostaje suglasnosti i komunikacije i sve traje unedogled, a brojne su prilike za privatni i javni sektor. U Splitu smo pokrenuli metro koji nije bio u funkciji godinama, uspjeli smo tu šest mjeseci rada što je dokaz da državne tvrtke mogu ako to stvarno žele trudom i energijom. Preregulirani smo, moramo smanjiti procedure, ne dozvoliti svakome da zakoči proces projekta koji je važan; to će nam pomoći da brže razvijamo željeznice. Najveća zapreka su javni natječaji, a ljudi su se specijalizirali da ih obaraju. Na kraju će Kinezi izgraditi Pelješki most prije svega što mi planiramo - rekla je Čagalj.

Osvrnula se i na korištenje EU fondova i javnu nabavu istaknuvši da je Hrvatska ušla nedovoljno obrazovana po pitanju raspisivanja javne nabave i korištenja EU fondova, te da ima još puno prostora i potrebe za edukacijom.



U hrvatskom poslovnom miljeu pojavila se nova asocijacija Southeast Europe Business Development Network formirana prije manje od godinu dana, koju je predstavio član Upravnog odbora SEEBDN-a i direktor Grimex Consulta Ivan Gros. Asocijacija je osnovana s ciljem okupljanja gospodarstvenika iz Hrvatske, Austrije, Srbije i Makedonije.

- Računamo na Hrvatsku koja ima prednost kao članica EU i dobro poznaje JI Europu, Zapadni Balkan i ovaj dio, a ima i dobru relaciju s tradicionalnim zemljama Njemačke i Austrije. Ciljevi Udruge su povećanje međusobne razmjene, investicije u projekte i njihova realizacija, upoznavanje svih strana, umrežavanje gospodarstvenika i tvrtki kojima je interes surađivati i zajednički se profilirati na razvijenim tržištima u Europi -istaknuo je Gros.

Što se tiče ulaganja investitora u Hrvatsku, Gros kao imperativ ističe stabilnost Hrvatske i okruženja, ali i način kako će zainteresirati investitore da pokriju hrvatsko tržište i izvoz.

- Hrvatskoj treba potpuno nova energija koja će povesti društvo da pokrene široki spektar ljudi koji se bave gospodarstvom, da budu naklonjeniji optimističnom razmišljanju jer negativna klima vodi do problematičnih procesa. Treba se istaknuti izvozna orijentacija. Ako je izvoz pokrenut i stabilan, povećava se, a tako dolazi do stabilnosti, rasta, smanjuje se javni dug što je važan faktor za razvoj gospodarstva u Hrvatskoj, kao i gospodarstva prema stranim tržištima. Kad se krupni kapital s nekoliko strana udruži, konkurentnost je veća. Postoji dobra osnova da se s regionalnog dijela što više dobrih tvrtki i investitora moraju okrupnjivati - smatra Gros.