Igor Car o digitalizaciji banaka: Ako uz mobitel možeš doći do informacija, zašto ne bi i do novca?

Vjerojatno najčešće izgovorena riječ u posljednjoj godini je, poslije notornog virusa, digitalizacija. Kad ju stavimo u bankarski kontekst, prvo što nam pada na pamet su mobilne aplikacije. No, to je tek vrh sante leda. Što digitalizacija obuhvaća i kako ju najbezbolnije provesti u velikom sustavu kao što je financijska institucija otkrio nam je pravi sugovornik za tu temu. Igor Car je izvršni direktor zadužen za mass segment te se njegovo djelovanje fokusira na proizvode za stanovništvo, među kojima spadaju i područja poput kredita, kartica, i online bankarstva. Popričali smo s njim o digitalizaciji i koliko smo zapravo blizu nove digitalne ere te kako joj se banke prilagođavaju.

U svakodnevnom životu je digitalizacija jako prisutna. Naviknuli smo sve imati na dlanu. Kako se banke tome prilagođavaju?

Odlično. Još od pojave prvih fin-tech startupova tamo negdje 2005. godine, banke su se počele mijenjati. Razvoj tehnologije nas gura naprijed, nemoguće ju je ignorirati, jer ako zaostaješ – ispadaš. Sjetite se samo da smo prije nekih 30-ak godina plaćali čekovima. A danas za šoping ni ne moramo imati novčanik, jer je kartica tekućeg s nama u mobitelu.

Kada govorimo o digitalizaciji u bankama, naši sustavi, procesi i naša IT arhitektura postoji već godinama. I sve to treba prilagoditi i uskladiti kako bi mobitelom mogli plaćati račune ili postati klijent bez odlaska u banku. Doslovno iz kreveta. A opet, nije riječ samo o tehnologiji, već i načinu rada. Vjerujem da nam je agilni pristup, odnosno scrum metodologija pomogla u tome.

Sad kad ste ju spomenuli, zašto je agilno postala riječ desetljeća? Sve više firmi spominje agilni način rada, o čemu se točno radi?

Prije svega, nema čarobne formule koja je savršeno primjenjiva na sve industrije, ili čak sve odjele unutar jedne firme. Što se tiče razvoja softvera i digitalnih rješenja, agilna metodologija se pokazala dobitnom.

Ukratko, agilan način rada omogućuje stvaranje multidisciplinarnih timova. To znači da u jednom timu, na jednom mjestu imamo biznis stratege, IT eksperte i ostale stručnjake koji su posvećeni samo jednom cilju. A do tog cilja dolazimo kroz male isporuke, koje zovemo inkrementi, svaka dva tjedna. Najbolji dio je što svaki inkrement testiramo na stvarnim korisnicima. Oni nam daju povratnu informaciju – palac gore ili dolje. To je nevjerojatna ušteda i vremena, i novca, i živaca zaposlenika.

Koji projekt biste izdvojili kao krunu rada agilnih timova?

Aplikaciju mojaRBA koja je stopostotni rezultat agilnog načina rada. S njom zatražiš, obaviš video poziv i odmah postaneš klijent banke. Razvoju nije kraj, jer agilni timovi, volimo se šaliti, nikada ne spavaju. Zato naši klijenti mogu otvoriti tekući račun online ili mobitelom uzeti RBA Klik&Go paket bilo gdje i bilo kad, samo je potrebna internetska veza i osobna pri ruci. Cilj nam je da svi klijenti mobitelom mogu rješavati gotovo sve bez dolaska u poslovnicu.

Mogu li zajedno funkcionirati poslovnice i njezine digitalne verzije, kao što su bankarske aplikacije i e-poslovnice?

Zašto ne, pogotovo kod onih investicija i odluka koje se događaju jednom u životu. Recimo, podići stambeni kredit i useliti u svoj dom. Tada klijenti vole uživo popričati s bankarom i vidjeti na licu mjesta koje opcije imaju na raspolaganju. Također, poslovnice odrađuju sve one kompleksnije zahtjeve. No, već se sad vidi trend promjene primarnog dolaska klijenata u poslovnice. Tko bi ušao podići novac, kada ti je bankomat na ulazu?

Danas preko mobitela možeš doći od informacija, zabave do hrane i odjeće. Zašto ne bi na isti način mogao doći do novca za, recimo, renovaciju svog doma, možda omanji auto ili školovanje, gdje od zahtjeva kroz aplikaciju do isplate na tekućem računu prođe tek desetak minuta. Mi u RBA-u definitivno razmišljamo u tom smjeru.

Zato ste i odlučili kreirati ePoslovnicu…

Tako je, ePoslovnica je jako praktična. Na jednom mjestu se nalaze sve one najtraženije usluge i proizvodi koje možete odmah ugovoriti ili zatražiti online. Možete odmah otvoriti tekući račun, bilo kad i bilo gdje. Posebnost ePoslovnice je što, ako i niste RBA klijent, možete zatražiti i odmah dobiti ponudu za gotovinske kredite, mikrokredite i kreditne kartice. Ništa vas ne obvezuje, a ne gubite vrijeme čekajući i tražeći odgovore.

Foto: RBA Igor, Kristina, Ivana, Dubravka, Vedran i Marko, RBA-ov je tim koji radi na digitalizaciji te su ekipa najzaslužnija za kreaciju ePoslovnice

Znamo da imate novu mobilnu aplikaciju mojaRBA. Po čemu je ona bolja od vaše stare aplikacije?

Nova aplikacija je doslovno stvorena u suradnji s našim klijentima. Slušali smo ih i kreirali sve ono što im treba kada je riječ o novcu. Što se tiče stare i nove verzije, nova je bolja zbog tri stvari. Prvo, možeš otvoriti paket Klik&Go, što znači tekući račun i debitnu karticu. Drugo je KlikPay opcija gdje možeš nekome prebaciti novac, a za to ti je dovoljan njegov broj u imeniku, a treća su personalizirane ponude kroz ePozajmnicu, odnosno eKarticu. Također, korisno je što mojaRBA ima dio gdje možeš komentirati i reći nam što ti se sviđa i što može još bolje.

Koliki omjer korisnika RBA-ovih usluga koriste digitalne usluge, te uviđaju li se trendovi sve većeg broja korisnika koji prelaze na digitalno?

Mislim da digitalno zapravo tek počinje živjeti punim plućima i pokazivati svoje benefite u punom sjaju. Trendovi to definitivno potvrđuju. Skoro polovica naših klijenata aktivno koristi mojaRBA bankarstvo, ali imamo stalni mjesečni rast. To jasno pokazuje koliko korisnici vole komfor i cijene, te brzinu i dostupnost digitalnih usluga.

Pomalo futurističko pitanje, međutim kako po vama izgleda budućnost digitalnog bankarenja? Što će sve korisnik moći, a još uvijek danas ne može?

Pa i nije toliko futurističko kada je to već današnjica. Već se sada može puno toga, a radimo na tome da korisnicima ostvarimo želje u što kraćem vremenu i bez velikog napora. Možete birati između mojaRBA aplikacije ili našeg weba ePoslovnice ako želite postati naš klijent. Dovoljno je imati mobitel s internetskom vezom i osobnu pri ruci. Želite li kreditnu karticu, plaćati račune ili prebacivati novac, sve to možete i s plaže ako treba. Doći do kredita mobitelom za par minuta, bez skupljanja papira i čekanja možda zvuči futuristički, ali je to sljedeći obrok kojeg upravo kuhamo u RBA. Vjerujem da će fino sjesti korisnicima. A bit će toga još… Tehnologija tangira naše ponašanje i dopušta nam realizirati stvari koje su prije bile teško zamislive.

Za kraj, toliko pričate o mobitelu da me zanima kako provodite svoje slobodno vrijeme? Na mobitelu? Ili analogno?

Pa i na mobitelu, naravno. Mobitel je uz mene i kad gledam televiziju, jedan ekran mi je premalo. Volim prošetati Sljemenom ili napraviti par krugova biciklom oko Jaruna. Priroda najbolje opušta i razbistri um, tada sam najkreativniji i često mi padnu na pamet najbolje ideje. Na kraju dana, priroda je tu, dostupna svima. Kao i mobitel, ali koji se nikada ne prazni.



