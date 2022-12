Hrvatske tvrtke su u opasnosti jer naše tržište proizvodi samo 50% IT stručnjaka

Gotovo odmah nakon rebrendiranja softverska kompanija Notch dobila je novo pojačanje u Upravi. Ivan Belić, koji je iskustvo u upravljanju i poslovnom savjetovanju stjecao u više domaćih i multinacionalnih kompanija – SAP-u, King ICT-u, Plivi – bit će zadužen za strategiju usmjerenu na nova područja poslovanja, akvizicije i širenje Notcha. Povodom dolaska na novo mjesto s novim članom Uprave Notcha razmijenili smo nekoliko pitanja i odgovora.

Zbog čega ste odabrali Notch kao svoju novu stepenicu u karijeri?

Svakako je više razloga, pa izdvajam nekoliko. Prvo, tim vodećih ljudi u firmi na vrhunskoj je razini, većinu znam otprije, slični smo po karakterima i interesima i uvjeren sam da ćemo kvalitetno surađivati. Drugo, impresionirao me uspjeh i rast tvrtke u posljednjih nekoliko godina, došli smo u top 5 najboljih softverskih tvrtki u Hrvatskoj i smatram Notch jednim od boljih poslodavaca na IT tržištu. I treće, mijenjam poziciju iz operativne u stratešku, što će biti moj osobni izazov, kojem se baš radujem i donosi mi posebnu motivaciju da dam sve od sebe i opravdam povjerenje koje su mi Roko i Domagoj, dva većinska suvlasnika, ukazali kada su me pozvali da se pridružim Notchu.

Nadam se da će iskustvo i znanje koje sam stekao radeći na vodećim pozicijama u međunarodnim i regionalnim kompanijama dodatno pomoći Notchu, jednoj od najbrže rastućih softverskih tvrtki u Hrvatskoj i regiji, u ostvarivanju još ambicioznijih ciljeva.

Nedavno je Notch rebrendiran iz Agency04, po čemu će se Notch razlikovati u odnosu na prijašnju agenciju?

Rebrendiranje je bilo logičan potez jer se Agency04 u proteklih 5-6 godina značajno transformirao. Kada tvrtka naraste više od sedam puta, s 1 mil. eura u 2017. na 7,5 mil. eura prihoda u 2022., prirodno se promijeni. Novi brand Notch zgodna je igra riječi i kratica od Not Only TeCHnology, a u svom nazivu naglašava da se ne radi samo o tehnologijama kojima radimo nego i o našim ljudima čije znanje kontinuirano obogaćujemo i timu koji svojim tehnološkim sposobnostima dodaje vrijednost našim klijentima i njihovim uslugama.

Rukovodite i akvizicijama te širenjem, kakvi su planovi za Notch kada je o tome riječ?

Tvrtka je dosad rasla isključivo organski i nešto minimalno smo se oslanjali na outsourcing. Nastavno na temu rasta, a ako dobijemo priliku raditi neke velike poslove koji su u pripremi, nije isključeno da ćemo morati ići i u smjeru akvizicije, u Hrvatskoj ili eventualno regiji. Imamo dobre odnose s nekoliko financijskih partnera koji na razini regije povezuju tvrtke koje se žele prodati i tvrtke koje žele akvizirati i već postoje nama zanimljive opcije, no o tome trenutno samo razmišljamo, konkretne akcije još ne postoje.

Notch je i jedna od najbrže rastućih softverskih tvrtki u nas. Koliko je moguće dugoročno održati takav rast?

Rast se dogodio i prema van, u smislu povećanja prihoda, ali i interno, u smislu povećanja broja zaposlenika. I jedno i drugo su veliki izazovi, znam to dobro jer sam to doživio na vlastitoj koži u drugim tvrtkama. Na kraju dana, rast prihoda, s obzirom na to da je tržište IT usluga elastično i još uvijek prilično "gladno", uvijek ispadne posljedica, a ne cilj, iako prvo planiramo prihode. No, ako interno niste dobro posloženi, nemate dobre upravljačke mehanizme i organizaciju, niste sposobni apsorbirati velik broj novih zaposlenika, educirati ih i uklopiti u kulturu tvrtke, nećete uspjeti.

Notch je već preživio rast od 750% u proteklih šest godina, tako da smo upravljačke mehanizme i organizaciju već prilagodili nekoliko puta. Ali taj proces nikad ne staje pa ćemo nastaviti i dalje raditi na optimizacijama procesa kako bismo bili spremni i za daljnji rast.

U Hrvatskoj je IT segment u stalnom rastu. Kako ćete i želite li uopće konkurirati ili i dalje gledate najviše prema vanjskim klijentima?

Smatram da su hrvatske tvrtke, i javni i privatni sektor, u opasnosti. U smislu da će izgubiti potencijal inovativnosti, a to može dovesti do gubitka konkurentnosti, što je ozbiljan problem. Danas je gotovo sve vezano uz IT i bilo koja gospodarska grana treba IT-jevce, a IT-jevaca jednostavno nema. IT tržište odavno je globalno i IT stručnjaci, što kroz tvrtke poput naše, što samostalno, rade po cijelom svijetu. Nisam siguran kako se taj deficit IT stručnjaka može nadomjestiti jer će domaće tvrtke, a posebno javni sektor, teško moći financijski parirati stranim tvrtkama. Uvoz IT radne snage ne vidim kao opciju, a hrvatski obrazovni sustav "proizvodi" otprilike 50% potreba, dakle svake smo godine u sve većem deficitu.

Dio svojih kapaciteta koristimo na projektima u Hrvatskoj, i to ćemo, uvjeren sam, raditi i dalje.