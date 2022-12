Od Klinča Sela i tinejdžerskih tema do moćnog diva s više od 23 milijuna korisnika u cijelom svijetu

Zlatko Hrkać je suosnivač i glavni direktor SofaScorea, ugledne tehnološke kompanije sa zagrebačkih Vrbana koja stoji iza istoimene aplikacije za praćenje sportskih rezultata u realnom vremenu, s više od 23 milijuna aktivnih korisnika u cijelom svijetu.

Kako je sve počelo?

A sve je počelo kada su dvojica prijatelja iz Klinča Sela, koji se znaju od najranijih dana, pokrenuli blog.hr. Tada je to bio najaktualniji način izražavanja mladih. Pisali su o životnim i tinejdžerskim temama, ali i objavljivali tekstove pjesama Olivera Dragojevića. Pravi rast njihovih blogova koji su, poput mnogih drugih, mogli ostati samo simpatično sjećanje mladost, nastaje kad se počinju natjecati tko će imati više posjeta. I priča se zahuktava…

Borba da u svemu budu prvi - primjerice prenosili su kraljevsko vjenčanje i razne događaje, ali shvatili su da je sport najvažnija karika u budućem lancu uspjeha. I odlično procijenili. Jer preko noći se stvorio bum posjeta. Ali to ne znači i da su preko noći osvojili svijet. Za to je već trebalo puno rada, inovativnosti, ideja…

Sofascore započinje 2010., kada su kupili prvi sportski feed za malu podstranicu foruma, koja se s vremenom transformirala u današnji Sofascore. 2019. započet je projekt s ciljem poboljšanja pokrivenosti sportova. Nude usluge rezultata uživo na mrežnoj stranici i mobilnim aplikacijama koje pokrivaju oko 11 000 turnira u preko 20 različitih sportova, na više od 30 jezika.

Ti digitalni proizvodi pružaju cjelovito, jedinstveno i personalizirano iskustvo praćenja sporta za 20 milijuna obožavatelja mjesečno, diljem svijeta. Sufinanciran od Europskog fonda za regionalni razvoj, Sofascore Editor pruža priliku osobama koje se bave sportom da unose i uređuju rezultate i statistike za natjecanja na kojima sudjeluju. Strast i inovacije stalni su vodič, usluge se i nadalje šire, a tvrtka trenutačno ima više opsesija, a biti vodeći po broju korisnik - sljedeći je cilj.

Što je zapravo Sofascore?

Danas je to jedna od najpopularnijih aplikacija na svijetu za praćenje sportova. Više od 23 milijuna korisnika mjesečno pokazatelj je koji govori sam za sebe. Pratimo 24 sporta i kontinuirano dodajemo nove. Sportski fanatici nisu nikad bili zadovoljni s onime što su mogli vidjeti, stoga mi imamo drugačiji pristup i sada su svi podaci i statistike vidljivi. Nekad su novinari ocjenjivali igrače pa bili i subjektivni zbog kluba ili samog igrača. Sada je to nemoguće jer po algoritmu ocjenjivanja ako netko kod nas dobije osmicu – to je doista ta ocjena.

Inače, ocjene su do 10, ali imamo i 9,9. Ako netko dobije devetku, pa već i 8,5 to je već vrhunska ocjena. I to prate to I menadžeri I klubovi, naravno ljubitelji sporta posebno. Ako se na aplikaciji dogodi neka pogreška, a to je moguće čim je pustimo, odmah dobijemo povratnu informaciju i u najkraćem mogućem roku sve se ispravi. Sve je evaluiralo pa već tijekom utakmice sve su analize dostupne svima. SofaScore od konkurencije se razlikuje velikom količinom podataka, statistika i analiza, a to neprestano usavršavaju.

Dva “stara” prijatelja

Zlatko Hrkać i Ivan Bešlić potječu iz malog mjesta Klinča Sela nadomak Zagreba. Prijatelji od najranijih dana i iz školskih klupa, dolaze iz sličnih obitelji iz iste ulice. Pa su im i interesi bili slični, oduvijek su imali neke svoje planove, hobije, razmišljanja, oduvijek su željeli zaraditi nešto za sebe uz školske obveze. T

ako su pokrenuli i Cesaricu, internetski forum na kojem su marljivo objavljivali razne teme, ali vrlo brzo uvidjeli da su najčitanije one sportske. Pa nije trebalo dugo da se okrenu upravo u tom smjeru. Baš tu počeli su objavljivati rezultate sportskih natjecanja. Bilo je to uglavnom za povećanje posjećenosti. U ožujku 2010. počeli su plaćati prvi feed za sportske rezultate, a nedugo nakon toga otvorili i prvi ured. Bilo je to vrijeme dok su još studirali, “tražili” se i nisu bili sigurni što će biti u budućnosti i hoće li to doista biti pravi, ozbiljan posao od čega će živjeti. Ali, kao i inače u životu, ako nešto doista želiš, voliš, jako se trudiš – sve je moguće. Pa i američki san u Hrvatskoj.

Dva “stara” prijatelja po prijateljskom stažu, nikako ne po godinama uspjeli su. Prije 12 godina tvrtka je dobila i novo ime - SofaScore. Nisu željeli kredite jer onda si rob, tako su ih učili. Stoga su se financirali sami. Nije to lako, naravno, ali nisu željeli biti “rob”. I danas su dvojica prijatelja iz školske klupe ponovno jedan do drugog jer su im radni stolovi susjedni. Znaju se u dušu, znaju što onaj drugi misli, kako se taj dan osjeća, je li dobro ili bolje ništa ne pričati. Baš kao neki stari bračni par koji se samo pogledom može razumjeti.

I obojica znaju još nešto – a to je – tvrtka nije na prodaju. Potencijalnih je kupaca bilo i ima ih, ali odgovor na pitanje “mogu li kupiti vašu tvrtku” još je - ne.

Brinu o više od 200 zaposlenih, svaki novi zaposlenik dobije svog mentora, želja je da se svi osjećaju dobro i u tvrtki nikad nema podmetanja, „klipova“. Komunikacija je otvorena, brzo se može prijeći na sljedeću razinu. Naravno, sve zanima kolike su plaće u tako uspješnom kolektivu. Zlatko odgovara da je jako široki spektar plaća po raznim parametrima.

Koji je savjet mladim poduzetnicima?

Nema tu neke velike filozofije. Ako imate ideju, uporno radite na ostvarenju. Uspjeh neće doći preko noći i ako to očekujete – odmah odustanite. Prepreka će biti milijun, ali ako ste uporni i vrijedni – prevladat ćete ih. Također, ako vam je cilj stvoriti vrijednu tvrtku i prodati je i tako zaraditi – isto nije dobar način. Na poduzetništvo treba gledati drugačije. Voliš li svoj posao koji si teškom mukom pokrenuo, onda je pristup drugačiji: uporan rad, sagledavanje svih mogućnosti i mogućih prepreka i strpljenje.

I dok radiš, uvijek odvajaj sa strane koliko god je moguće za stare dane. Baš kao što čine Amerikanci, koji odvajaju u treći i ostale mirovinske stupove kao i u dionice jer brzo dođu godine za mirovinu, a dolazi ili je već došlo vrijeme da se za treću dob pobrinemo sami.

A zdjela inovacija donijela je zanimljivi rezultat. Zlatko Hrkač na svako je pitanje točno odgovorio i to odmah, bez razmišljanja. Ivan Šarić izgubio je tu „utakmicu“ rezultatom 6:2. A vjerojatno bi i rezultat na kladionicama da su imali tu mogućnost bio premoćno u korist pobjednika. On je, ipak, sa svojim starim prijateljem, „momak“ za pobjede.

U to nitko ne sumnja jer Zlatko Hrkać I Ivan Bešlić mogu sve.

