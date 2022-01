Erste Group uvršten u Bloombergov indeks rodne ravnopravnosti

Erste Group Bank uvršten je u GEI, Bloombergov Indeks rodne ravnopravnosti za 2022. četvrtu godinu zaredom, u društvu s još 428 kompanija iz 45 zemalja. Cilj indeksa je pratiti uspješnost poduzeća uvrštenih na burzu koja su predana transparentnosti i izvještavanju o rodnoj ravnopravnosti. Jedino su društvo sa sjedištem u Austriji i među samo nekoliko iz regije srednje i istočne Europe uvrštenih u taj indeks.

- Raznolikost je dio našeg DNK u Erste Grupi. Naša osnivačka povelja osnovana je već 1819. Godine, da postojimo kako bismo ljudima omogućili pristup bogatstvu bez obzira na dob, spol ili društveno podrijetlo, a ta je osnivačka svrha danas relevantnija nego ikad. Moramo prepoznati i razumjeti raznolikost naših klijenata i pružiti im prave odgovore na njihove specifične potrebe. To možemo učiniti samo ako smo i sami raznoliki i možemo ponuditi što je moguće širi raspon perspektiva. Ovu misiju shvaćamo vrlo ozbiljno i provodimo širok raspon mjera na svim našim tržištima kako bismo dodatno povećali svoj udio žena na rukovodećim položajima – komentirao je Bernd Spalt, predsjednik uprave Erste Groupa.

GEI indeksom mjeri rodnu ravnopravnost u pet područja, a to su: žensko rukovodstvo i fond talenata, jednakost plaća i rodni paritet u plaćama, uključiva kultura, politike protiv spolnog uznemiravanja i brand koji podupire žene. Indeks je u 2022. proširen na globalnoj razini i predstavlja 45 država i regija. Uvrštena poduzeća pripadaju čitavom nizu sektora, uključujući financije, tehnologiju i komunalne usluge, koji su skupno najzastupljeniji u indeksu. Podsjećamo da je velik javni interes prije nekoliko godina izazvao reklamni spot Erste banke kojim je podržala Gay Pride u Zagrebu, nakon čega su neistomišljenici među klijentima prijetili i odlaskom iz banke.

- Vjerujemo da nas raznolikost u svim dimenzijama, a posebno u području rodne raznolikosti, čini samo boljima i sposobnijima. Raznolikost i uključenost čine bazu naše korporativne strategije, a kako bismo osigurali da ne ostane sve na riječima, postavili smo si i konkretne ciljeve koje dosljedno slijedimo. Iako zvuči jednostavno i zdravorazumski, mijenjanje ustaljenih praksi i borba s duboko ukorijenjenim stereotipima u području rodne raznolikosti i uključenosti, više je od samog obvezivanja. To je težak posao koji zahtijeva potpunu predanost i pažnju na svim razinama. Svjesni smo da nismo stigli do cilja, no vjerujem da smo na pravom putu – ističe Maja Crnjak, direktorica sektora ljudskih potencijala u Erste banci.

Trenutačno su žene zaposlene na više od 40 posto rukovoditeljskih funkcija u cijelom Erste Groupu, a cilj im je nastaviti raditi na daljnjem povećanju broja žena na najvišim upravljačkim pozicijama. Poručuju da aktivno promiču radno okruženje bez diskriminacije i uznemiravanja te cijene rad i doprinos svakog pojedinca, bez obzira na rod, dob, invaliditet, bračno stanje, spolnu orijentaciju, boju kože, vjerska ili politička uvjerenja, etničko podrijetlo, nacionalnost ili bilo koji drugi aspekt koji nema veze s njihovim zaposlenjem.