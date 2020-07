Direktorica ekskluzivnog hotela u Dubrovniku otkriva kakvi su najbogatiji gosti koji stižu u RH

Jedan od najluksuznijih hotela na našoj obali vodi Zagrepčanka. Ekonomistica Mirna Lončar Stražičić direktorica je u dubrovačkoj Villi Dubrovnik, u kojoj odsjedaju neki od najbogatijih ljudi koji posjete Hrvatsku, već devet godina. Sam hotel nosi niz priznanja za kvalitetu usluge, a njegova direktorica može se pohvaliti titulom najuspješnije menadžerice 2018. Razgovaramo o sezoni desetkovanoj pandemijom, Dubrovniku koji se nakon overturizma našao u drugoj krajnosti, bogatašima koji unatoč koroni pomalo "kapaju" u Dubrovnik...

Je li tužno šetati se praznim Stradunom?

Da, tužno je s obzirom na to da Dubrovnik ovisi o turizmu. Posljednjih dana Stradun nije toliko prazan, ali to su, naravno, puno manje gužve od onih na koje smo se navikli.

Famozna kava za 25 kuna u toj najpoznatijoj hrvatskoj ulici i dalje košta toliko?

Vjerujem da je većina prilagodila cijene situaciji. Ali govorimo o jednoj od najljepših ulica na svijetu, a s višim cijenama susrećemo se i na drugim svjetski poznatim destinacijama, zar ne?

Dubrovnik spada u pogođenije destinacije jer ovisi o aviogostima, a koronavirus je prizemljio većinu aviona, no vi ste još u lipnju otvorili Villu Dubrovnik. Tko su prvi gosti, kako su se odlučili doći?

Dubrovnik će u Hrvatskoj biti jedna od najpogođenijih destinacija jer je primarno aviodestinacija. Također, naša dva najvažnija tržišta Britanija i SAD, praktički su u karanteni, a broj letova naravno nije ni blizu onome na što smo se naviknuli. Hotel smo otvorili u lipnju da pokažemo da smo na tržištu, pružimo potporu destinaciji i otvorimo mogućnost za eventualno dodatno zapošljavanje. U našem hotelu ima i nekoliko Amerikanaca, međutim pretežno su to gosti iz Njemačke i Švicarske koji su zbog ove pandemije odustali od putovanja u daleke luksuzne destinacije. Doživljavaju Hrvatsku kao sigurnu zemlju. Izuzetno su zahvalni na mjerama koje provodimo u hotelu, ali u globalu se ne boje zaraze i u potpunosti uživaju u odmoru.

U normalnim godinama većina vaših gostiju su Britanci, ima li izgleda da ipak dođu?

Potvrđeni su i letovi s britanskog tržišta od sredine srpnja, ali to neće biti ni blizu brojkama na koje smo se naviknuli.

Amerikanaca koji su također u Villi Dubrovnik među najbrojnijim gostima neće biti i kako će uopće izgledati sezona 2020.?

Ove ih godine očekujemo u zanemarivim brojkama. Inače je njihov udio bio vrlo visok tako da će za nas ova sezona biti izuzetno teška. Utjecaj korone i generalno veliki pad potražnje za putovanjima znatno će utjecati na cijelu destinaciju. Teško je bilo što preciznije prognozirati, situacija se mijenja iz dana u dan i sada je više nego ikad prisutan last minute booking. Naš osnovni cilj je osigurati siguran i vrhunski odmor našim gostima, osigurati što više radnih mjesta možemo, pripremati se za tešku jesen i zimu i za iduću godinu.

S obzirom na ekskluzivitet i visoke cijene, koliko imate domaćih gostiju?

Vrlo malo, ispod jedan posto. No oni koji dolaze stalni su gosti. Ove godine očekujemo ih nešto više nego inače, a i svi naši stalni gosti najavili su da dolaze.

Mnogi su se turistički domaćini u ovoj krizi okrenuli upravo domaćim gostima, ima li Villa Dubrovnik za njih neku posebnu ponudu?

Generalno smo išli s određenim korekcijama cijena kako za domaća tako i inozemna tržišta, a gostima nastojimo ponuditi određene dodatne usluge unutar cijene. Cijene zapravo nismo znatno smanjivali jer razmišljamo o dugoročnoj strategiji hotela. Smatramo da se treba prilagoditi situaciji na tržištu, ali isto tako balansirati kako to ne bi utjecalo na dugoročno pozicioniranje kada se situacija u svijetu donekle normalizira. Ne očekujemo ni blizu rezultate kao prethodnih godina, a naš je osnovni cilj da ostanemo otvoreni u ovim uvjetima, da napravimo sve kako bismo zadržali svoju bazu ljudi, osigurali siguran hotel s vrhunskom uslugom u ovim izuzetno teškim uvjetima i, naravno, osigurali stabilno stanje za pripremu i ulazak u iduću godinu za koju se nadamo i vjerujemo da će biti bolja od ove.

Villa Dubrovnik s cijenom na noć od 650 do čak 3500 eura među najskupljim je hotelima na Jadranu. Što to na samo jedan dan vrijedi zamalo pet prosječnih hrvatskih plaća?

Gosti koji k nama dolaze jasno znaju što žele i što ih čeka. Ono što Villu Dubrovnik čini posebnom, osim izuzetnog položaja i sadržaja koje nudi, vrhunska je i personalizirana usluga, odnosno ljudi koji su okosnica čitavog iskustva i doživljaja. Takvi gosti izuzetno cijene originalnost i autohtonost. Nadalje, članica smo najvažnijih svjetskih udruženja luksuznog turizma i to je, naravno, dio naše, da tako kažemo, osobne iskaznice, nešto što također definira nas kao hotel, ali i goste koji nam dolaze.

Koliko se bogataši razlikuju od "običnih" gostiju?

Usudila bih se reći da su najimućniji gosti zapravo i najjednostavniji. Naravno, iznimno je bitno da im osigurate vrhunsku i pravodobnu uslugu. Gosti se odmaraju i uživaju u ljepotama prirode, ali i u različitim izletima te brojnim dodatnim sadržajima. Obično je takvim gostima vrlo bitan osjećaj sigurnosti, slobode i privatnosti, a u Villi Dubrovnik su kao u svojoj maloj izoliranoj oazi. Nebrojeno puta imali smo goste koji dolaze s osiguranjem, ali vrlo brzo odluče uživati u ljepotama grada i hotela bez osiguranja. Vjerujem da im je to posebno iskustvo.

S obzirom na to da Villa Dubrovnik ima svega pedesetak soba, mnoge goste zasigurno poznajete po imenu, koliko ih se vraća više godina?

Da, imamo dosta gostiju koji se vraćaju svake godine, a neki i više puta godišnje. Naravno da ih znam sve po imenu, pa i više od toga. S godinama su postali naši bliski prijatelji. Upravo i u ovoj situaciji ti nam isti gosti dolaze i ove godine s različitih dalekih tržišta i to dokazuje koliko su nam vjerni. Naravno da smo cijelo vrijeme korone i lockdowna bili u kontaktu.

Imaju li želja koje im niste uspjeli ispuniti?

Naravno. Uvijek se trudimo pružiti sve što je u našim mogućnostima, ali postoje ograničenja. Primjerice, kad požele kupnju u brendiranim svjetskim dućanima kakvih kod nas nema.

Ove godine nema problema s nestašicom radne snage, ali inače je kvalitetan kadar jedan od većih problema?

Moramo napraviti sve što je u našoj moći da što više ljudi zaposlimo u ovoj sezoni, ali svi skupa već moramo razmišljati i o „sutra" i situaciji kada će se sve donekle vratiti u normalu.

Vaši zaposlenici odlično su plaćeni, prosječna plaća u Villi Dubrovnik lani je bila čak 9400 kuna, jeste li zbog korone bili prisiljeni na rezanja?

Dolaze nove generacije koje su više usmjerene novom načinu razmišljanja, gdje presudni faktor u normalnim okolnostima nije bila samo plaća. Puno ulažemo u različite projekte, radionice i edukacije, slušamo zaposlenike i mijenjamo politike poslovanja upravo prema njima. I menadžment ima posebne programe u kojima mora mijenjati svoje dosadašnje navike i način razmišljanja usmjeren prema zaposlenicima. Naravno da živimo od gostiju, ali moje prvotno usmjerenje i vizija moji su zaposlenici. U trenutačnoj situaciji nažalost ne možemo zaposliti cijeli planirani sezonski kadar. Međutim, svi naši stalni zaposlenici ostali su s nama, kao što smo doveli i dio sezonaca, i nadam se ovih dana da će nam se otvoriti mogućnosti da ih zaposlimo još. Cijelo vrijeme zime i karantene držali smo iste plaće, međutim nedavno smo napravili manje korekcije kako bismo mogli zaposliti dio novih zaposlenika i spremniji ući u zimu.

Došljak ste u Dubrovniku, jeste i vi možda počeli kao sezonac?

Zagrepčanka koja petnaestak godina živi u Dubrovniku. Volim reći da me privatna ljubav dovela do poslovne ljubavi. Dolaskom u Dubrovnik jedino je bilo logično početi raditi u turizmu i brzo sam se zaljubila u taj posao. Svi ljudi koji rade naš posao moraju ga voljeti jer je dinamičan i zahtjevan. Počela sam kao referent u marketingu u hotelu Dubrovnik Palace, gdje sam potom napredovala do mjesta članice uprave Jadranskih luksuznih hotela. Villi Dubrovnik pridružila sam se 2011.

Radili ste u Jadranskim luksuznim hotelima u vrijeme kad je vlasnik bio Goran Štrok, kojem se mora priznati da je Dubrovniku donio dašak luksuza i glamura.

Da, mislim da je upravo gospodin Štrok jedan od zaslužnih što je nakon rata ponovno stavio Dubrovnik na svjetsku kartu luksuznog turizma. Imala sam sreću što je bio moj mentor. Nadasve sam mu zahvalna što je bio čovjek ne samo prema meni nego i prema svim zaposlenicima.

Za nama su sezone pa gotovo s nepodnošljivim gužvama u ljetnoj špici, a u Dubrovniku su sve pogoršavali i gosti s kruzera. Je li ovakva sezona prilika za svojevrsni novi početak i u kojem bi se smjeru dubrovački turizam trebao razvijati?

Cijelom svijetu ovo je nova situacija koja će promijeniti situaciju i na turističkim tržištima. Naravno da Dubrovnik treba razvijati još više kao luksuznu destinaciju, ali nakon ovoga moramo svi skupa biti oprezni i dobro promišljati. Svima je ovo prilika za novi početak.

Normalnoj ili bar normalnijoj turističkoj sezoni svi se nadamo već dogodine, jesu li Dubrovnik, ali i cijela obala u ljetnim mjesecima lani dosegli svoj maksimum?

U broju gostiju mislim da je postignut maksimum prethodnih godina, ali u prihodovnom smislu ima prostora. I sam Dubrovnik još se više treba usmjeriti na povećanje kvalitete i cijena, čime se mogu postići veći prihodi uz manju posjećenost. To vrijedi i za ostatak obale. Naravno, moramo vidjeti i koje će promjene donijeti korona. Čekaju nas teška jesen i zima i trebamo biti spremni na novi svjetski turistički poredak.

U fokus zanimanja stranih gostiju ulazi i unutrašnjost. Kako vi vidite turističke potencijale Zagreba, Like i Slavonije?

Danas gotovo sve agencije znaju gotovo svaki dio Hrvatske. Prema globalnom istraživanju Virtuoso asocijacije, koja ima samo luksuzne proizvode, za milenijalce, Hrvatska je na visokom trećem mjestu, dok je primjerice Italija sedma. Prema istom istraživanju iza sebe smo ostavili i Španjolsku, Portugal, Australiju... Time sam sve rekla.