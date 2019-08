Deseci milijuna ljudi vidjet će predivnu zemlju koja inspirira velike umove

Bit će to “dnevni boravak“ Hrvatske u Dubaiju. Paviljon, koji bi trebao biti u ruhu prepoznatljivih crveno-bijelih kvadratića, bit će prostran, elegantan, moderan i pun interaktivnog sadržaja, a cilj je da na posjetitelja ostavi snažan dojam. Tako će, naime, izgledati hrvatski štand na svjetskoj izložbi Dubai EXPO iduće godine.

Nakon što je Vlada odučila da će se Hrvatska predstavljati na velikoj svjetskoj izložbi od 20. listopada 2020. do 10. travnja 2021., ovog je tjedna odabrano i idejno rješenje projekta s kojim će se prezentirati na najvećoj svjetskoj pozornici. Prema odluci Nacionalnog odbora RH, za Svjetsku izložbu EXPO 2020 Dubai izabrana je zajednica ponuditelja Real Grupa, dok je na drugom mjestu bila zajednica ponuditelja Studio Putinja, a na trećem zajednica ponuditelja Randić i suradnici.

Osjećaji i osjetila

Svjetska izložba naziv je za manifestacije koje se u obliku sajma koji okuplja brojne zemlje održava još od sredine 19. stoljeća. Prva je održana u Londonu 1851., a posljednjih se godina organiziraju svake od dvije do tri godine, svaki put na drugom kraju svijeta. Hrvatska je do sada sudjelovala na tri izložbe, u Hannoveru 2000., Aichiju 2005. i Šangaju 2010. godine, a hrvatskoj je javnosti još u sjećanju EXPO Milano koji je održan 2015., a na kojem Hrvatska nije sudjelovala što je popraćeno brojnim kritikama.

– Milano je bio velika pogreška i to smo sada odlučili ispraviti. Vlada je dobro odmjerila situaciju i nakon razmišljanja o tome što sve Hrvatska može dobiti sudjelovanjem na izložbi zaključili smo da moramo biti tamo – rekao je ministar turizma Gari Cappelli. Njegovo je resorno ministarstvo Vlada zadužila kao koordinacijsko tijelo za pripremu sudjelovanja na EXPO-u, a u tu je svrhu osnovan i Nacionalni odbor za Svjetsku izložbu EXPO 2020 Dubai. U njega su pak izabrani predstavnici Ureda predsjednice, ministarstava, Grada Zagreba, Hrvatske turističke zajednice, Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske obrtničke komore te Hrvatske udruge poslodavaca.

– Predstavljanje na EXPO-u važno je ne samo turistički nego iz svih drugih aspekata, poput inovacija, gospodarstva, zaštite okoliša, obrazovanja... Cilj nam je promovirati Hrvatsku kao cjelokupnu zemlju, želimo pokazati sve vrline zemlje tijekom tih šest mjeseci, a ima ih uistinu mnogo – istaknuo je ministar te dodao da organizacija nije laka ni jeftina, no budžet je određen u skladu s mogućnostima proračuna.

– Budžet nam trenutačno iznosi oko 30 milijuna kuna, a treba istaknuti da zemlje slične nama raspolažu i s od tri do pet puta više novca. No, siguran sam da će se Hrvatska odlično predstaviti i mnoge ćemo iznenaditi – rekao je ministar zaključivši da je odlazak u Dubai stvar prestiža. Tamo će, naime, iduće godine biti oboren rekord u broju država koje se predstavljaju – njih čak 192. A pretpostavlja se da će samu izložbu posjetiti više od 25 milijuna posjetitelja.

– To je toliko važan događaj da bi se sudjelovanje na njemu trebalo podrazumijevati, a jedino pitanje trebalo bi biti kako se što bolje predstaviti – kaže pak Krešimir Renzo Prosoli, vlasnik Real Grupe čije je idejno rješenje odabrano na natječaju koji je uključivao i njegovu implementaciju, održavanje i deinstalaciju. Hrvatska će se na izložbi predstaviti kao „Zemlja koja inspirira velike umove“ s obzirom na to da je tema EXPO-a “Povezivanje umova, stvaranje budućnosti”, a hrvatski će se paviljon nalaziti unutar tematskog parka „Mobilnost“. Tome će odgovarati i izgled paviljona na kojem je radio Ante Vrban, zagrebački arhitekt šibenskih korijena koji se svojim zapaženim radom prometnuo u jednog od najboljih svjetskih arhitekata što potvrđuju i brojne prestižne nagrade. Mlad i uspješan arhitekt svjetskog renomea, koji za sebe kaže da ga inspirira ljubav prema arhitekturi te da je uvijek spreman na izazove, dao je hrvatskom paviljonu impresivan i moderan izgled koji svakim svojim dijelom predstavlja Lijepu Našu. On i njegov tim iz biroa autori su i glavni projektanti, a stručnjaci u Real Grupi radili su na elementima vizualnog identiteta. Sascha Machiedo također je pomogao svojim iskustvom budući da je godinama radio za Guggenheim i Louvre, a bio je i direktor paviljona SAD-a na EXPO-u Milano.

– Moja početna ideja bila je napraviti elegantan prostor podijeljen u dvije cjeline. U ulaznom će dijelu posjetitelj nedvojbeno znati da je ušao u hrvatski paviljon jer će se tamo nalaziti trodimenzionalna karta s označenim gradovima i županijama te njihovim važnim elementima – kaže Vrban te dodaje da će prostor biti izrazito interaktivan te će se moći transformirati u nekoliko sekundi.

Važnost za gospodarstvo

– Materijali koje koristimo također definiraju Hrvatsku pa će pod biti od bračkog kamena, a masivni slavonski hrast bit će inkorporiran u infopultove i suvenirnicu – ističe. Posebno je zanimljivo živo drvo masline koje će biti postavljeno usred paviljona, a oko njega će se nalaziti kamene klupe za odmor na kojima će se uživati u tradicionalnoj hrvatskoj glazbi. Drugi dio paviljona takozvana je “osjetilna soba”, prostor u kojem će posjetitelji na bespilotnoj elektrificiranoj platformi moći “osjetiti” Hrvatsku. Sjest će u sjedalo te gledati projekcije praćene mirisom i zvukom.

– Platforma će posjetitelje odvesti u sasvim novu dimenziju i emotivan put po Hrvatskoj, a moći će proći kroz Modru špilju, Plitvička jezera, slavonska polja, ali i atmosferu tribina hrvatskih navijača... – kaže Vrban te dodaje da se pri prezentaciji Hrvatske stavio naglasak i na prirodne ljepote, ali i na kulturu, umjetnost, znanost, inovacije, sport... Tako će jedan dio paviljona biti posvećen velikim hrvatskim znanstvenicima i inovatorima poput Nikole Tesle, Fausta Vrančića, Mate Rimca... S ekrana će pak “iskakati“ poznati sportaši poput Janice i Ivice Kostelića, Gorana Ivaniševića, Luke Modrića, Zlatka Dalića, Dražena Petrovića...

EXPO je bez sumnje najveći globalni nekomercijalni događaj te otvara pristup stranim tržištima s milijardama potrošača. Stoga će sudjelovanje pozitivno utjecati na gospodarstvo.

– Jako je dobro da se Hrvatska pojavljuje na EXPO-u jer uistinu imamo što pokazati. Iako je 70 posto naše trgovinske razmjene sa zemljama EU, Dubai je danas “in” i tamo će biti cijeli svijet. Hrvatska je mala zemlja, no moramo tražiti svoju šansu na trećim tržištima – ističe Luka Burilović, predsjednik Hrvatske gospodarske komore.

Boris Žgomba, predsjednik Udruženja putničkih agencija HGK, kaže da je Dubai mjesto na kojem se susreću ponuda i potražnja te je to prilika da se Hrvatska predstavi svjetskoj javnosti u svim aspektima.

– Što se tiče turizma, to je mjesto odakle možemo privući još mnogo gostiju – ističe Žgomba, dok se Marin Pucar, predsjednik Uprave Podravke, osvrnuo na gospodarsku važnost EXPO-a.

– Važno je biti dio događaja koji će svojom veličinom povezati svijet. Sudjelovanje na ovoj smotri velika je prilika za predstavljanje onog najboljeg što imamo i po čemu želimo da nas prepoznaju te ujedno i prilika za otvaranje novih tržišta. Među brojnim Podravkinim izvoznim tržištima je i ono Ujedinjenih Arapskih Emirata, što je dodatna motivacija za sudjelovanje u projektu EXPO 2020 – kaže Pucar.

Stručnjaci se slažu da će se predstavljanjem najboljih domaćih inovativnih projekata, ideja, izuma i kreativnih pojedinaca sudjelovanje na EXPO-u pozitivno odraziti na Hrvatsku. Ona će tako prije svega povećati svoju vidljivost te se dodatno pozicionirati i brendirati na tržištima Afrike, Azije, Europe, Amerike… Hrvatska će se moći predstaviti kao zemlja inovativnih projekata, ideja, izuma i kreativnih pojedinaca koji su zbog želje za izazovima i otvorenosti prema novome, ponekad uz malo resursa, postigli svjetsku prepoznatljivost.

Područje pokraj Dubaija na kojem će se održati svjetska izložba projektirano je, naime, upravo kao mjesto za predstavljanje i susret sudionika, svjetskih lidera, inovatora i političara iz cijelog svijeta s ciljem povezivanja i razmjene ideja te najboljih praksi uz iniciranje kreativnog dijaloga za stvaranje nove generacije inovacija.