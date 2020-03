Croatia Airlines obustavila letove za Rim

Croatia Airlines je od danas privremeno do kraja ožujka obustavila letove na liniji Zagreb-Split- Rim.

U hrvatskoj nacionalnoj aviokompaniji navode da su tu mjeru uveli kako bi se spriječilo širenje epidemije koronavirusa u Republici Hrvatskoj, odnosno s ciljem da se u najvišoj mogućoj mjeri zaštiti opće zdravstveno stanje svih hrvatskih građana pa tako i zdravstvena sigurnost putnika i zaposlenika Croatia Airlines.

Zbog novonastale situacije Croatia Airlines od danas primjenjuje prilagođena pravila i procedure za sve međunarodne putnike, koji su kupili kartu za letove tvrtke do 31. ožujka te putnike koji to namjeravaju učiniti do kraja ovog mjeseca. Konkretno, putnicima na međunarodnim letovima tvrtke do 31. svibnja 2020. odobrava se promjena datuma leta na istoj liniji i to bez naplate naknade, uz uvjet da se putovanje obavi do 31. prosinca 2020. godine. U slučaju da prigodom promjene datuma leta nije dostupan prijevoz u istom tarifnom razredu kao što je na originalnoj karti, naplatit će se samo razlika u cijeni do prvog raspoloživog tarifnog razreda.

Prodajno osoblje Croatia Airlinesa o otkazivanju letova na relaciji Zagreb – Rim i Rim – Zagreb već je počelo obavještavati sve putnike koji su kupili karte za letove do kraja ožujka ove godine, a korisnici usluga o svemu se izravno obavještavaju i preko ostalih prodajnih kanala (internet, prodajni agenti i drugi).

U Croatia Airlinesu navode i da je privremena obustava letova u Rim i iz njega (trenutno jedino talijansko odredište u mreži te aviokompanije) u skladu je s najaktualnijim odlukom Nacionalnog stožera civilne zaštite RH o obveznoj dvotjednoj karanteni za sve inozemne državljane, koji iz Italije dolaze u Hrvatsku, dok je za hrvatske državljane određena samoizolacija. Također, na donošenje ove mjere utjecala je i najnovija odluka talijanske vlade o proglašenju karantene za cijelu Italiju zbog epidemije koronavirusa.

Croatia Airlines nastavlja obavljati planirane letove u sva ostala europska odredišta tvrtke