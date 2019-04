Bizovačke toplice ruše rekorde: Prihod od privatnih gostiju porastao za 66 posto

Lječilište Bizovačke toplice, nadomak Osijeka, ruši rekorde – za čak 66 posto skočio im je prihod od privatnih gostiju u prvom tromjesečju ove godine, u usporedbi s istim razdobljem lani, sa 67.000 na 111.000 kuna. Broj privatnih noćenja povećao se za 30 posto, a gostiju za 40 posto. Najveći je to skok otkako je to moderno lječilište, sa statusom jednoga od najboljih u Hrvatskoj, prije tri godine otvorilo vrata. Usporedbe radi, broj privatnih noćenja lani je iznosio 4327, a godinu ranije 3968.

– Smanjio se broj pacijenata koji plaćaju smještaj, a donose uputnicu, te povećao broj onih koji plaćaju kompletnu uslugu (Sunčanim toplicama smještaj i Lječilištu zdravstvene usluge). Porasla je i potražnja za specijalnim fizioterapeutskim tehnikama za koje sustavno educiramo naše fizioterapeute kako bismo proširili ponudu – pojašnjava Sandra Mihaljević, ravnateljica Lječilišta Bizovačke toplice.

Vrhunska usluga

Najviše je privatnih gostiju iz Hrvatske, BiH, Njemačke i Austrije. Uz fizikalno-terapijske procedure po preporuci liječnik, oni traže, primjerice, masaže te specijalizirane tehnike za uklanjanje boli, ali i stresa. Bizovačko se lječilište isprofiliralo i za rad s amputiranim pacijentima.

– Formirali smo ekipu fizioterapeuta i uspostavili odličnu poslovnu suradnju s protetičkom opskrbom, tako da je rehabilitacija amputiranog pacijenta kod nas zaokružen proces – od preuzimanje pacijenta iz bolnice, dovoženja direktno kod nas ili odvoženje njegovoj kući – navodi ravnateljica Mihaljević. Ako pacijent mora provesti određeni period kod kuće, za to ga vrijeme obilaze protetičari, vodi se briga o dokumentaciji, jer često je riječ o samcima koji nemaju nikoga tko im može pomoći i ne poznaju sustav.

– Svaka osoba koju uspijemo podići iz kolica i omogućiti joj donekle samostalan, kvalitetniji život, za nas je golem uspjeh – ističe ona. U planu je izgradnja novog terapijskog objekta.

– Njime će se značajno povećati kapacitet terapijskog prostora našeg lječilišta i dodatno povećati broj pacijenata. Zaokružit će se tako ponuda Lječilišta Bizovačke toplice i svrstat će se ono u sam vrh rehabilitacijskih ustanova u Hrvatskoj – najavljuje Marcel Medak, predsjednik Uprave Bizovačkih toplica.

Hotel sa 160 soba

Devastirane i u stečaju, Bizovačke toplice prodane su 2014., na sedmoj dražbi, Jaki Andabaku za 14 milijuna kuna. Odmah je započeo i prvi val investiranja – 10 milijuna kuna uloženo je u najveći bazen s valovima u Hrvatskoj. Izgradnja najmodernijeg lječilišta stajala je 22 milijuna kuna.

Istodobno, rekonstruirani su unutarnji bazeni, uređeni su i sportski tereni i okoliš. U to je uloženo 20 milijuna kuna. Sagrađeni su kasnije i vlastita hidrostanica, novi ulazi u kupalište i prilazi bazenima, za dva milijuna kuna. Ukupno su 54 milijuna kuna, uložena u obnovu kompleksa. No, najveća investicija tek slijedi – rušit će se Hotel Termia pa graditi veći, s četiri zvjezdice i 160 soba, dakle 40 više. Investicija je to između 16 i 17 milijuna eura.

[video: 30688 / Bizovačke toplice]