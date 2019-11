Banke masovno zatvaraju poslovnice – u godinu dana više od stotinu

U EU samo u 2017. zatvoreno 5900 poslovnica, u 10 godina čak 50.000

Prema podacima Europske bankarske federacije (European Banking Federation) u EU je 2017. zatvoreno više od 5900 poslovnica, a od 2007. gotovo 50.000. Najviše poslovnica zatvorile su skandinavske zemlje – u pet godina prepolovile su broj.

U SAD-u je samo od srpnja 2018. do lipnja 2019. zatvoreno četiri posto poslovnica najvećih američkih retail banaka: Wells Fargo ih je zatvorio više od 300, a Chase, Bank of America, US Bank i Capital One svaka više od 100 poslovnica. U zadnjih 10 godina zatvorili su više od 7600 poslovnica.