Atlantic Grupa uvodi u poslovanje logističke robote Gideon Brothersa

Hrvatska tvrtka za robotiku i umjetnu inteligenciju Gideon Brothers pokrenula je svoj drugi pilot projekt do sada – s Atlantic Grupom, jednom od vodećih prehrambenih kompanija i distributera robe široke potrošnje u regiji. U sklopu ovog projekta Atlantic Grupa će u svom novom logističko-distributivnom centru u Velikoj Gorici implementirati robote Gideon Brothersa, potpuno autonomne strojeve temeljene na revolucionarnoj tehnologiji vizualne percepcije koja kombinira stereoskopske kamere i duboko učenje.

Ovaj projekt je značajan jer uključuje integraciju robotskog sustava s Atlanticovim sustavom upravljanja skladištem (warehouse management system, WMS) i tako donosi novu razinu automatizacije u distribucijski centar Atlantic Grupe, koji je već usmjeren na visoku učinkovitost. Za potrebe ove integracije, Gideon Brothers će surađivati ​​sa Symphony RetailAI, pružateljem WMS softvera Atlantic Grupi.

Skladišne operacije u novom objektu Atlantic Grupe temelje se na suvremenom sustavu upravljanja skladištem (WMS) te su potpuno digitalizirane, bez uporabe papira. To omogućava optimiziranu organizaciju skladištenja i potpuno digitalizirano upravljanje ulazom, komisioniranjem i otpremom robe, kao i upravljanje vozilima.

Gideonovi roboti za prijenos teškog tereta na paletama, nosivosti 800 kg, bit će uklopljeni u ovu digitaliziranu okolinu te unijeti dodatna poboljšanja u već optimizirane operacije. Tijekom pilot projekta testirat će se slučaj upotrebe poznat kao "swarm me", gdje roboti idu od jedne do druge lokacije – odnosno od osobe do osobe zadužene za određeni dio skladišta, koristeći najučinkovitiju rutu. U Atlantic Grupi očekuju da će implementacija, između ostaloga, ublažiti i problem nedostatka radne snage.

Mladen Pejković, stariji izvršni direktor za Transformaciju i informacijske tehnologije Atlantic Grupe, ističe važnost projekta koji potvrđuje njihovu lidersku poziciju u industriji:

“To je, bez sumnje, napredna tehnologija i vidimo brojne prednosti njene primjene. Prva je, naravno, povećanje učinkovitosti. Druga je ublažavanje problema nedostatka radnika, koji se osjeti ne samo u turizmu i proizvodnji, nego i u distribuciji. Mi ovdje zapravo razbijamo famu o robotima koji uzimaju poslove. Prava priča je, zapravo, suradnja ljudi i robota, gdje repetitivne zadatke preuzimaju roboti i tako omogućuju ljudima da se usredotoče na kreativniji rad i nadzor, povećavajući zadovoljstvo radnika, te, naravno, ukupnu učinkovitost poslovanja. Ranije generacije robota - poput onih koje je Atlantic Grupa već implementirala na različitim lokacijama - ne omogućuju ovakvu suradnju i često zahtijevaju zaštitne ograde oko robota kako bi se osigurala sigurnost radnika. Vrlo smo ambiciozni i imamo velike planove s daljnjim razvojem ovog projekta. Vjerujemo u ovu tehnologiju i uvjereni smo da će Gideon Brothers postići globalni uspjeh."

Matija Kopić, glavni izvršni direktor i suosnivač Gideon Brothersa, naglašava veliki potencijal inovacije:

„Naša tehnologija napredne vizualne percepcije podiže ljestvicu onoga što autonomni mobilni roboti mogu obavljati u pravom skladištu ili proizvodnom pogonu – okolini koja se neprekidno mijenja. Naš robot ima izvrsne performanse u industrijskim okruženjima s kojima se konkurentska tehnologija ne može nositi – i to dokazuje robusnost naše tehnologije. Donosimo stvarne promjene u logistici i rukovanju materijalima te oslobađamo ljude od repetitivnih, teških i opasnih zadataka, zahvaljujući čemu se njihov potencijal može usmjeriti ka zadacima s visokom dodanom vrijednošću.”

Milan Račić, glavni direktor za rast i suosnivač Gideon Brothersa, ističe važnost transformacije poslovanja:

„Globalna industrija potrošačkih proizvoda dramatično se mijenja, pri čemu tempo poslovanja u sve većoj mjeri diktiraju e-trgovina i digitalizacija poslovanja. Čak se i globalni divovi moraju prilagođavati. Vrlo smo zadovoljni što smo pokrenuli partnerstvo s Atlantic Grupom na implementaciji rješenja koje povećava učinkovitost kroz automatizaciju operacija i praćenje pokazatelja, ali ne traži kompromise kad riječ o fleksibilnosti ili kontroli troškova. Naši kolaborativni logistički roboti fleksibilan su alat koji će olakšati rad u skladištu i učiniti ga sigurnijim."