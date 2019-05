Kava sa 150 milijuna eura prihoda pojačala rekorde Atlantica

Andrej Bele, direktor Strateškog poslovnog područja kava Atlantic Grupe govori o tržištima na kojima je grupa prisutna s kavom, planovima za nova tržišta i trendovima.

Na kojim ste sve tržištima prisutni i koja su vam glavna po rezultatima?

Ukupno gledano, 47% realizacije ostvarujemo na tržištu Srbije, 28% na tržištu Slovenije, 9% u BiH, 7% nam predstavlja tržište Hrvatske, a ostatak se odnosi na tržišta Makedonije, Crne Gore te izvozna tržišta izvan regije. Strateško poslovno područje Kava najveće je pojedinačno poslovno područje unutar Atlantic Grupe i predstavlja 22% ukupnih prihoda. S brendom Barcaffè već niz godina u Sloveniji držimo vodeće mjesto s više od 70% udjela, a u Hrvatskoj smo drugi s udjelom od 12%.

Kakvi su trendovi trenutačno u prodaji i u konzumaciji kave?

Uz ‘on the go’ segment, koji je i dalje u porastu i u kojem smo snažno prisutni, raste i konzumacija proizvoda ‘ready to drink’ – unaprijed pripremljeni proizvodi na bazi kave. Brzo je rastući i segment kapsula gdje smo trenutačno jedini proizvođač koji uz kapsule s espressom, cappuccinom i bijelom kavom nudimo i one s pravom turskom kavom. Uskoro pripremamo još jedno iznenađenje za potrošače, a to je ‘Cold Brew’ kava koja je pripremljena na način hladne ekstrakcije, a tako dolazimo do napitka koji je pogodan i za večernju konzumaciju.

Jeste li zadovoljni financijskim pokazateljima?

Unatoč poremećajima u maloprodaji uslijed slučaja Agrokor, prošla je godina za nas bila iznimno stabilna. Ostvarili smo sve zacrtane ciljeve uključujući 150 milijuna eura prihoda od prodaje, što je svakako doprinijelo i rekordnoj rezultatskoj godini Atlantic Grupe. Ojačali smo tržišne udjele praktično u svim zemljama gdje poslujemo, s naglaskom na dva proizvoda: prvi je u kategoriji espressa s brendom Barcaffe, a drugi je inovacija lansirana 2016. - ‘Black&Easy’. Riječ je o turskoj kavi iz vrećice, s kojom smo premašili brojku od 23 milijuna pripremljenih šalica kave.