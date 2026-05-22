Allianz Hrvatska predstavio treću sezonu projekta Sat za nas: Tehnologija kao poticaj za zajedničko vrijeme

Allianz Hrvatska je predstavio treću sezonu društveno odgovornog projekta Sat za nas , koji se treću godinu zaredom provodi u partnerstvu s Hrvatskim olimpijskim odborom i Hrvatskim paraolimpijskim odborom. Nakon tema tjelesnog zdravlja djece te mentalnog zdravlja djece i roditelja, nova sezona je usmjerena na važnost kvalitetnog zajedničkog vremena, bez digitalnih distrakcija.

Projekt se nadovezuje na širi okvir održivosti Allianza, u kojem održivost ne znači samo okolišnu odgovornost, nego i ulaganje u zdravije, otpornije i povezanije zajednice. U tom kontekstu, treća sezona projekta stavlja naglasak na društvenu dimenziju održivosti: obiteljske odnose, mentalnu dobrobit djece i odgovornije korištenje tehnologije.

Održana je i panel rasprava “Sat za nas – vrijeme s djetetom bez ekrana“

Sudjelovali su Marijana Jakovac, predsjednica Uprave Allianz Hrvatska, Ana Sršen, paraolimpijka i ambasadorica projekta, Filip Ude, olimpijac i ambasador projekta, te Dražen Nenadić, autor knjige „Amerika, klinci i tanki živci“. Sudionici su razgovarali o utjecaju ekrana na obiteljsko vrijeme, kretanje i mentalnu dobrobit djece, ali i o tome kako roditeljima ponuditi praktične poticaje, umjesto dodatnog pritiska.

„Tehnologija je tu i ne možemo se praviti da nije dio života naše djece. Pitanje više nije kako je potpuno izbaciti, nego kako je koristiti pametnije. Projektom Sat za nas želimo potaknuti roditelje i djecu da ekran postane povod za zajedničko iskustvo, a ne prepreka razgovoru, kretanju i povezivanju. Upravo u tome vidimo važan društveni aspekt održivosti - graditi zajednice u kojima djeca rastu zdravije, sigurnije i povezanije s ljudima oko sebe”, izjavila je Marijana Jakovac, predsjednica Uprave Allianz Hrvatska.

Središnji novitet treće sezone je web aplikacija Sat za nas i virtualni lov na blago

Osmišljena kao virtualni lov na blago za cijelu obitelj, web aplikacija roditelje i djecu vodi kroz zajedničku gradsku pustolovinu u Zagrebu i Splitu, uz zadatke, zagonetke, sportske zanimljivosti i skupljanje bodova. Cilj nije dodatno zadržati djecu pred ekranima, nego ekran pretvoriti u poticaj za izlazak, kretanje, razgovor i zajedničko otkrivanje grada.