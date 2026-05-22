Allianz Hrvatska predstavio treću sezonu projekta Sat za nas: Tehnologija kao poticaj za zajedničko vrijeme

Allianz Hrvatska
Foto: Allianz Hrvatska
1/6
VL
Autor
Promo
22.05.2026.
u 16:32

Nova sezona je usmjerena na djecu, roditelje i odgovornije korištenje tehnologije, uz web aplikaciju Sat za nas kao virtualni lov na blago za obitelji

Allianz Hrvatska je predstavio treću sezonu društveno odgovornog projekta Sat za nas, koji se treću godinu zaredom provodi u partnerstvu s Hrvatskim olimpijskim odborom i Hrvatskim paraolimpijskim odborom. Nakon tema tjelesnog zdravlja djece te mentalnog zdravlja djece i roditelja, nova sezona je usmjerena na važnost kvalitetnog zajedničkog vremena, bez digitalnih distrakcija.

Projekt se nadovezuje na širi okvir održivosti Allianza, u kojem održivost ne znači samo okolišnu odgovornost, nego i ulaganje u zdravije, otpornije i povezanije zajednice. U tom kontekstu, treća sezona projekta stavlja naglasak na društvenu dimenziju održivosti: obiteljske odnose, mentalnu dobrobit djece i odgovornije korištenje tehnologije.

Održana je i panel rasprava “Sat za nas – vrijeme s djetetom bez ekrana“

Sudjelovali su Marijana Jakovac, predsjednica Uprave Allianz Hrvatska, Ana Sršen, paraolimpijka i ambasadorica projekta, Filip Ude, olimpijac i ambasador projekta, te Dražen Nenadić, autor knjige „Amerika, klinci i tanki živci“. Sudionici su razgovarali o utjecaju ekrana na obiteljsko vrijeme, kretanje i mentalnu dobrobit djece, ali i o tome kako roditeljima ponuditi praktične poticaje, umjesto dodatnog pritiska.

Tehnologija je tu i ne možemo se praviti da nije dio života naše djece. Pitanje više nije kako je potpuno izbaciti, nego kako je koristiti pametnije. Projektom Sat za nas želimo potaknuti roditelje i djecu da ekran postane povod za zajedničko iskustvo, a ne prepreka razgovoru, kretanju i povezivanju. Upravo u tome vidimo važan društveni aspekt održivosti - graditi zajednice u kojima djeca rastu zdravije, sigurnije i povezanije s ljudima oko sebe”, izjavila je Marijana Jakovac, predsjednica Uprave Allianz Hrvatska.

Središnji novitet treće sezone je web aplikacija Sat za nas i virtualni lov na blago

Osmišljena kao virtualni lov na blago za cijelu obitelj, web aplikacija roditelje i djecu vodi kroz zajedničku gradsku pustolovinu u Zagrebu i Splitu, uz zadatke, zagonetke, sportske zanimljivosti i skupljanje bodova. Cilj nije dodatno zadržati djecu pred ekranima, nego ekran pretvoriti u poticaj za izlazak, kretanje, razgovor i zajedničko otkrivanje grada. 

Virtualni lov na blago počinje 21. svibnja i traje do 6. rujna, a sudionici će imati priliku osvojiti posebno obiteljsko iskustvo: dvije obitelji osvojit će putovanje u Gardaland. Izvlačenje dobitnika održat će se 15. rujna, a dobitnici i svi detalji bit će objavljeni na www.satzanas.hr

