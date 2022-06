Američki i europski nogomet vode bitku za globalnu nadmoć

U Zadru će se od 9. do 11. lipnja prvi put održati Sunset Sports Media Festival, događaj sportsko-poslovnog karaktera, spoj globalne sportske i medijske industrije koji će okupiti najveće profesionalce iz svijeta sporta i medija. Tim povodom porazgovarali smo s Borisom Kovačekom, direktorom Sunset Sports Media Festivala.

Sunset Sports Media Festival događaj je koji do sada nismo imali, a vjerojatno smo to morali s obzirom na sportske uspjehe. Osim njih, koja je još motivacija da se on organizira?

Uspjesi hrvatskih sportaša i privlačnost Hrvatske kao destinacije bili su polazišna točka u nastanku ove ideje. Jednako tako, budući da na Weekend Media Festivalu svake godine komentiramo novosti vezane uz sport i medije, došli smo do zaključka da se upravo u tom segmentu događa prava revolucija. Na globalnoj razini nekoliko se liga bori za prvu poziciju, a NFL za sada pobjeđuje po prihodima od prava za emitiranje. Europski nogomet nikad nije bio popularniji u Sjedinjenim Državama pa bih rekao su da Premier liga i Liga prvaka globalni predvodnici kad je riječ o popularnosti.

Sport je ostao jedini sadržaj koji se mora pratiti uživo, a prihodi od prava godinu za godinom ruše rekorde. Možda je najbolji recentni primjer boksački meč između McGregora i Mayweathera čiji je prijenos oborio sve rekorde po prihodima i postavio sasvim nove standarde u promociji. Na Sunset Sports Media Festivalu upravo će nam Stephen Espinoza, promotor tog meča govoriti o izazovima i mogućnostima tako velike produkcije. Uz njega će gosti biti ključni igrači sportskog medijskog biznisa poput Juliana Edelmana koji je nakon izvrsne karijere u NFL-u okupio vrhunski tim stručnjaka i na društvenim mrežama radi čuda. Mene osobno veseli nastup Petera Schmeichela, dobro poznatog našoj publici, koji je u zadnjih nekoliko godina postao jedan od najrelevantnijih nogometnih komentatora u Velikoj Britaniji.

Veliku pomoć u kontaktima dobili ste od Petea Radovicha. Kako je došlo do te suradnje u organizacije festivala?

Pete je redovit gost na Weekendu na kojem iz godine u godinu održava odlična predavanja. U tih 14 godina postali smo prijatelji i na njegovu podršku uvijek možemo računati. Naravno da svi ovi kontakti ne bi bili mogući bez njega, a on je i usmjerio ideju festivala prema medijima što će nas diverzificirati od konkurencije. Kada savjet dobiješ od osobe koja je upravo primila svoj 41. Emmy, stvari sagledavaš iz sasvim druge perspektive, izađeš iz nekih zadanih okvira u kojima si do sada radio projekte. Tako je i sa SSMF-om koji radimo za globalno tržište i želja nam je tijekom sljedeće tri do četiri godine postati bitan sudionik u toj niši. Pristup informacijama i trendovima ključan je za projekt poput ovog, a za to imamo pravu osobu. Pete se zasigurno ubraja u top 5 najrelevantnijih osoba u svijetu sporta i medija.

Zašto je Zadar je odabran kao grad domaćin i na kojoj će se lokaciji u gradu festival točno održavati?

Sve se počelo slagati već s prvim dolaskom u Zadar i razgovorom s direktorom TZ Zadra gospodinom Palekom. Dvorana Arsenal, u neposrednoj blizini turističke atrakcije "Pozdrav suncu", idealno je mjesto za ovakav festival, a ime se nametnulo samo po sebi, Zadar jest grad s najljepšim zalaskom sunca. Jednako tako, Zadar se, iako je u hrvatskim okvirima već etablirana sportska destinacija, još uvijek kao takav nije pozicionirao na globalnom tržištu i smatramo da je upravo ovakav sportski projekt idealan za promociju i pozicioniranje.

Hoće li se mjesto održavanja mijenjati u budućnosti ili će festival ostati u Zadru?

Naš cilj je etablirati brand i destinaciju kao paket. Organizacija festivala na ovoj razini kompliciran je poslovni i organizacijski pothvat, a uvjeti se mijenjaju iz godine u godinu. Bitno je imati čvrstu bazu i poznatu lokaciju na kojoj se događa event kako bi što lakše vodili operativni dio posla. Na Weekendu svake godine naučimo nešto novo i pokušavamo ga unaprijediti. Tako planiramo i s ovim projektom. Podrška grada i lokalne zajednice uvijek je ključna za uspjeh, a dugoročan partnerski odnos jedini je ispravan put.

Čitamo da će među gostima biti i poznata sportska novinarka Diletta Leotta. Kako ste je uspjeli dobiti, tko će još biti gosti?

Do svih ideja za panele i osobe koje u njima sudjeluju dolazimo u razgovoru s partnerima, profesionalcima i gostima koje smo već dogovorili. Tako dolazimo do ideja za teme i smjer u odabiru sudionika. Dilettu je predložio Tony Scheinman, američki producent sa stalnom adresom u Rimu, koji prati Serie A i odlično poznaje talijansko tržište. Nakon predstavljanja projekta njezin tim i TV kuća prihvatili su našu ponudu za sudjelovanje u panelu i sve je bilo dogovoreno jako brzo.

Tko će biti gostima/panelistima s naše strane, hoće li biti nekih iznenađenja?

Uz Dilletu ćemo na panelu o ženama u svijetu sporta imati i našu sportsku novinarku i urednicu na HRT-u, Mirnu Zidarić, kao i Zdenku Zrilić koja organizira izvrstan košarkaški turnir u Zadru. Ideja je dovesti osobe koje stvaraju sadržaj kao i one koje ga prenose gledateljima. Na predavanju “ Started From the Bottom, Now We're Here” imat ćemo priliku slušati Ivonu Hemen, sportsku novinarku i voditeljicu na RTL televiziji koja je ujedno i voditeljica Podcast Inkubatora, na kojem strastveno razgovara o aktualnim sportskim temama. Na panelu o utjecaju sporta na lifestyle čiji je povod nova kolekcija tenisica sa logom Jugoplastike imat ćemo naravno Dina Rađu i našeg DJ-a i reppera Bizzu koji je najveći sneakerhead na ovim prostorima.

Koje će biti teme festivala, o čemu će se razgovarati?

Očekuje nas desetak zanimljivih predavanja/panela, na kojima će se obraditi mnoge zanimljive teme, primjerice "Football vs football", borba za globalnu nadmoć između američkog i europskog nogometa na kojem sudjeluju Julian Edelman, Ray Lewis i Peter Schmeichel, na predavanju "Future of Serie A" Diletta Leotta, Michele Ciccarese i Ughetta Ercolano otkrit će nam tajnu ostanka na samom vrhu svjetske sportske piramide, Pete će nam razotkriti što se nalazi u samoj srži najvećih sportskih priča ikad ispričanih na predavanju "Power of story", a o tome kako je biti uspješna žena u sportskom ekosustavu sve ćemo saznati od Dilette Leotte, Amande Guerre, Mirne Zidarić i Zdenke Zdrilić, na predavanju "Women in sports". Očekuju nas još i predavanja "Athletes owning their own brands – The Edelman Way", "Started from the bottom now we're here", "Sports production in the new world" i "Marketing in sports".

Hoće li biti gostiju i iz susjedstva, riječ je o državama koje također imaju poznatih sportaša?

Ideja festivala je predstaviti svjetske trendove i dovesti ljude koji ih stvaraju. Ove godine fokusirali smo se na razmjenu iskustava između dva uvjetno rečeno najbitnija sporta, a to su Američki i Europski nogomet. Ali, kao što sam već i rekao sa svakim projektom mi se usavršavamo, napredujemo, učimo, i vjerujem da će se u godinama koje će uslijediti naći mjesta za sve vrhunske sportaše i sportske marketinške stručnjake kako iz regije, tako i iz svijeta.

S Weekend Media Festivalom i Food Festivalom, Sunset Sports čini svojevrsnu franšizu. Hoće li se ona širiti ili možda organizirati i izvan Hrvatske?

Svaki naš projekt osmišljen je tako da zadovoljava neku potrebu tržišta na određenom zemljopisnom području. U kreiranju festivala lokacija na kojem se održava ključna je za projekt i nismo nikada razmišljali o selidbama. Na primjer Weekend Media Festival regionalni je festival i nemamo ideju širenja na druga područja ili prodaju franšize. Ne vidim da bi mogao funkcionirati na istoj razini na nekoj drugoj lokaciji. Isto tako, Weekend Food Festival osmišljen je upravo za Rovinj i cilj je privući EU publiku. I na kraju, upravo Sunset Sports Media Festival gradimo kao globalni brand i na taj način pozicioniramo i promociju i program. Pred nama je još dug put do tog cilja, ali kako kažu, svaki put počinje prvim korakom.

Tko su partneri festivala, je li vas podržao grad Zadar i Zadarska županija?

Gradonačelnik, direktor TZ-a i cijelo turističko vijeće grada dali su nam podršku koja je rezultirala i podrškom Ministarstva turizma i sporta, HTZ-a i TZ-a Županije. Drago nam je da su to prepoznali u Turističkoj zajednici, a ovim putem im još jednom na tome i zahvaljujem. Jednako tako želimo zahvaliti i našem medijskom pokrovitelju, Večernjem listu koji je prepoznao vrijednost projekta, ali i generalnom sponzoru OTP banci koji na ovaj festival gleda kao na dugoročni projekt.