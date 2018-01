Agrokor: Konzum ostaje isti, ali mora postati profitabilniji

Dok je Vlada na redovitoj sjednici prezentirala izvješće o poslovanju Agrokora do 10. siječnja 2018. godine., u kojem je iskazano i poslovanje 17 najvećih tvrtki koncerna do studenog, najveće domaće tvrtke održale su sastanak Udruge dobavljača Agrokora. Uoči nagodbe i dogovora o razini otpisa pojedinih vjerovnika u kuloarima kolaju razne informacije koje uzrokuju opravdanu nervozu među vjerovnicima. Tako se u četvrtak pojavila neprovjerena informacija o tome da izvanredna uprava Ante Ramljaka namjerava redefinirati tržišnu poziciju Konzuma. Do dobavljača su došle informacije da je Ramljak već angažirao stranog konzultanta koji bi trebao izraditi novu strategiju Konzuma na tragu “hard-discountera”, odnosno trgovine koja police većinom puni robom trgovačkih marki. Uobičajeno je da takav profil maloprodajnih lanaca ima 30-ak posto brendova, što bi značilo osjetan pad udjela proizvoda tvrtki iz Hrvatske na policama Konzuma, ali i cijele maloprodajne mreže u sastavu Agrokora.

Maloprodaja u minusima

Izvještaj koji je podnesen Vladi, a u javnosti već objavljen proteklog tjedna, pokazao je da je maloprodaja i veleprodaja Agrokora poslovna grupa koja posluje s minusom od 149 milijuna kuna. Konzum ima mršavu operativnu dobit, dok su ostale tvrtke poput Tiska, Konzuma BiH ili Velproa u operativnom minusu. Takve su rezultate neki interpretirali kao inspiraciju za promjenu poslovne politike koja bi se jako loše odrazila na ukupno hrvatsko gospodarstvo. Međutim, u Agrokoru uvjeravaju da je nervoza posljedica “pokvarenih telefona”, odnosno da se tek namjerava angažirati još jedan konzultant koji bi trebao dodatno unaprijediti poslovanje Konzuma, ali da nema govora o eventualnoj promjeni strategije tvrtke jer je ona zacrtana u planu održivosti poslovanja. Taj plan podrazumijeva različite strategije maloprodajne djelatnosti u različitim kompanijama, ali zajedničke teme obuhvaćaju svođenje veličine kompanija na ispravnu mjeru, eliminaciju svih višaka te veliki fokus na povećanje EBITDA koja uvelike odstupa od standarda industrije.

Sastanak idućeg tjedna

Konzum se po planu održivosti planira svesti na dvije trećine trgovina srednje veličine, što znači da će se ili smanjiti prostori i nadopuniti drugim sadržajima ili promijeniti asortiman. Dio trgovina već se zatvorio, a riječ je uglavnom o neprofitabilnim lokacijama. U Agrokoru uvjeravaju da bi promjena strategije bila i teško izvediva u tehničkom smislu jer bi uključivala izmjene plana održivosti i čitavog niza dokumenata. O toj i ostalim neprovjerenim informacijama koje ovih dana cirkuliraju na tržištu Ramljak i dobavljači trebali bi raspravljati na sastanku početkom tjedna. Iako je prije blagdana članica privremenog vjerovničkog vijeća Marica Vidaković, prokuristica Kraša, najavila teške blagdane izvanrednoj upravi Agrokora, činilo se da su se napetosti smirile, ali to je bilo tek zatišje pred buru. Potpredsjednica Vlade Martina Dalić rekla je na sjednici Vlade da vjeruje da će se nagodba postići u zakonskim rokovima.

– Bit će to jedan jedinstveni proces restrukturiranja i po svojim osobinama i po tome da je postignut u kratkim rokovima i bez troška za porezne obveznike – istaknula je Dalić. Prvi je zakonski rok 10. travnja pa bi zapravo u manje od tri mjeseca trebalo pomiriti brojne interese i odlučiti koliki će otpisi dugova biti. Dobavljači, među kojima su sve veće domaće tvrtke u prehrambenoj industriji, traže da im se plati granični dug i da se obveze vezane uz financijske mjenice stave u posebnu kategoriju vjerovnika.

