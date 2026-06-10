Solari za kojima je poludjela cijela Europa: Zovu ih 'strujom s balkona', a najviše oduševljavaju cijenom

Plug-in solarni paneli, poznati i kao “balkonska solarna energija”, polako osvajaju Sjedinjene Države. Riječ je o sustavima koje se može jednostavno priključiti u standardnu kućnu utičnicu i tako generirati struju za vlastitu potrošnju. Do nedavno su mnogi mislili da je riječ o futurističkoj ili neprovjerenoj tehnologiji, no nekoliko saveznih država već ih legalizira, uključujući Utah i Maryland, dok su Colorado, Connecticut, Maine, New Hampshire, New York, Vermont i Virginia donijele zakone koji dopuštaju njihovu upotrebu. Više od dvadeset drugih država radi na sličnim regulacijama, prema Bright Saveru, neprofitnoj organizaciji koja prati i promiče ovu tehnologiju, piše The Wall Street Journal.

Plug-in solar omogućuje neovisnu proizvodnju energije čak i u stanovima, a pritom sustavi dolaze s ugrađenim sigurnosnim mehanizmima. Ako mreža nestane ili glavni izvor struje kuće bude isključen, paneli se automatski gase, čime se sprječava opasnost za električare i radnike na mreži. Europa je u ovom smislu već daleko ispred SAD-a – u Njemačkoj je instalirano više od milijun takvih sustava, a iako je pojedinačni kapacitet ograničen na 800 W, njihov ukupni doprinos strujnoj mreži jednak je snazi velike elektrane.

Autori članka koji su testirali sustave ističu da je instalacija iznimno jednostavna. Paneli poput onih tvrtke EcoFlow dolaze s inverterom i mogu se priključiti u vanjsku utičnicu na vlastitoj, zasebnoj strujnoj liniji. Optimalna proizvodnja postiže se postavljanjem panela na sunčanu, nezasjenjenu površinu okrenutu prema jugu. Praćenje proizvodnje omogućuju mobilne aplikacije koje u realnom vremenu prikazuju generiranu količinu energije.

Cijene sustava u Europi variraju, primjerice Anker Solix nudi komplet s baterijom i panelima od 870 W po cijeni od oko 2.000 eura. U SAD-u, EcoFlow prodaje dva 400 W panela s baterijom od 1,92 kWh za približno 2.300 dolara, dok se nadogradnjom kapaciteta ukupna snaga može povećati na 1.600 W uz dodatnih tisuću dolara. U većini saveznih država maksimalna snaga koja se smije priključiti na kućnu mrežu ograničena je na 1.200 W.

Plug-in solar nije namijenjen da potpuno zamijeni kućnu potrošnju, ali može pokriti značajan dio energije, osobito u manjim kućanstvima ili stanovima. U državama s najvišim cijenama električne energije, poput Kalifornije ili Havaja, ulaganje u ovakav sustav može se isplatiti unutar tri godine. Dodatna prednost je i upotreba baterija tijekom nestanka struje – moguće je napajati mobitele, hladnjake, medicinske uređaje i druge kućanske aparate.

Glavni faktor širenja plug-in solar sustava u Europi bila je uklanjanje birokratskih prepreka i smanjenje troškova instalacije. Sustavi su posebno pogodni za iznajmljivače, jer ih je lako premjestiti prilikom preseljenja. Za korisnike koji su spremni uložiti inicijalni kapital radi dugoročnih ušteda i sigurnosti u slučaju nestanka struje, plug-in solar predstavlja praktičnu i isplativu opciju. Autor vlastitog testa navodi da mu je postavljanje panela na krov kuće trajalo manje od jednog sata, a osjećaj neovisnosti i smanjenja potrošnje energije bio je motivirajući.