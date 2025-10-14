Naši Portali
INSPIRIRANO IPHONEOM

WhatsApp u novom ruhu: Popularna aplikacija mijenja izgled, ovako bi trebala izgledati

VL
Autor
Večernji.hr
14.10.2025.
u 15:00

Novi izgled već je dostupan dijelu korisnika u probnoj (beta) verziji. Najveće promjene uključuju prozirnu navigacijsku traku, transparentne izbornike i gumbe, što aplikaciji daje elegantan, gotovo „stakleni“ dojam

WhatsApp bi uskoro mogao izgledati potpuno drugačije. Prema informacijama portala 9to5mac, tvrtka Meta testira novo vizualno sučelje aplikacije nadahnuto Appleovim dizajnom „Liquid Glass“, koji je prvi put predstavljen s operativnim sustavom iOS 26.

Novi izgled već je dostupan dijelu korisnika u probnoj (beta) verziji. Najveće promjene uključuju prozirnu navigacijsku traku, transparentne izbornike i gumbe, što aplikaciji daje elegantan, gotovo „stakleni“ dojam. Prema objavljenim fotografijama, WhatsApp sada sve više nalikuje Appleovim izvornim aplikacijama.

Stranica WABetaInfo navodi da bi ovo mogao biti prvi korak prema globalnom uvođenju dizajna, no Meta zasad nije službeno komentirala novosti. Apple je s iOS-om 26 predstavio „Liquid Glass“, ali dizajn nije oduševio sve korisnike. Neki su prijavili vrtoglavicu i mučninu zbog izraženih prozirnih efekata. Iako se oni ne mogu u potpunosti isključiti, moguće ih je ublažiti u postavkama uređaja.

Na iPhoneu je dovoljno otvoriti Postavke > Pristupačnost > Prikaz i veličina teksta i uključiti opciju „Smanji prozirnost“, koja povećava kontrast i čini gumbe i izbornike jasnijima.

Ključne riječi
Barkod whatsapp

