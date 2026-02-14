Riješite se digitalnog smeća: Ove aplikacije potajno uništavaju bateriju i performanse vašeg mobitela

Pametni telefon neizostavan je alat, no s vremenom gotovo svaki vlasnik primijeti da uređaj koji je nekoć bio munjevito brz postaje spor i trom. Glavni krivac često se skriva na početnom zaslonu: digitalni otpad, a pogotovo aplikacije preuzete za jednokratnu upotrebu i potom zaboravljene. Iako se čine bezopasnima, te "uspavane" aplikacije nameću svojevrsni "digitalni porez" na vaš uređaj, tiho trošeći resurse i usporavajući sve što radite. Stručnjaci se slažu da njihovo uklanjanje donosi značajna i mjerljiva poboljšanja, od bržeg učitavanja do duljeg trajanja baterije, dajući vam osjećaj kao da ste dobili novi telefon.

Čak i kada ih ne otvarate, mnoge aplikacije aktivno rade u pozadini, trošeći radnu memoriju (RAM) i snagu procesora za zadatke poput sinkronizacije podataka, provjere ažuriranja ili slanja obavijesti. Aplikacije društvenih mreža, vremenski widgeti ili platforme za kupovinu često unaprijed učitavaju sadržaj ili prate lokaciju, stvarajući digitalno zagušenje. S vremenom, deseci takvih aplikacija usporavaju prebacivanje između zadataka i produžuju vrijeme pokretanja uređaja. Na pametnim telefonima s ograničenom radnom memorijom, primjerice manje od četiri gigabajta, ovaj je učinak još izraženiji, a prema nekim analizama, brzina se može smanjiti i do 30 posto.

Svaka instalirana aplikacija zauzima dragocjeni prostor za pohranu. Iako se 50 do 100 megabajta po aplikaciji ne čini mnogo, stotine nekorištenih aplikacija zajedno mogu zauzeti nekoliko gigabajta. Taj prostor inače bi bio dostupan za fotografije, videozapise ili sistemsku predmemoriju (cache), ključnu za brz rad sustava. Kada interna memorija postane popunjena iznad 90 posto, operativni sustavi poput iOS-a i Androida počinju ograničavati performanse kako bi održali stabilnost. To se u praksi manifestira kao primjetno zastajkivanje i kašnjenje u svakodnevnom korištenju.

Osim što usporavaju uređaj, nekorištene aplikacije poznate su i kao tihi ubojice baterije. Pozadinska sinkronizacija i praćenje lokacije neprestano troše energiju, čak i dok je telefon u vašem džepu. Aplikacije koje stalno koriste GPS i mrežnu vezu, poput onih za društvene mreže ili dostavu, najveći su potrošači. No, čak i jednostavne aplikacije koje povremeno šalju push obavijesti mogu "probuditi" procesor iz stanja mirovanja, što kumulativno značajno skraćuje trajanje baterije tijekom dana. Uklanjanjem takvih aplikacija smanjuje se nepotrebna potrošnja i produžuje autonomija uređaja.

Aplikacije koje se ne koriste često ostaju neažurirane, što ih pretvara u otvorena vrata za sigurnosne prijetnje. Starije verzije softvera mogu sadržavati poznate propuste koje hakeri aktivno iskorištavaju za pristup osobnim podacima, kao što su kontakti, poruke ili podaci o lokaciji. Nadalje, mnoga istraživanja pokazuju da velik dio mobilnih aplikacija prikuplja osobne podatke čak i kada nisu aktivne. Te informacije potom se šalju razvojnim tvrtkama ili trećim stranama u marketinške svrhe. Brisanje nepotrebnih aplikacija stoga nije samo pitanje performansi, već i ključan korak u održavanju digitalne higijene. Smanjenjem broja instaliranih aplikacija smanjujete takozvanu "površinu napada" (attack surface), čime se minimizira rizik od zlonamjernog softvera i štiti vaša privatnost.

Redovito čišćenje trebalo bi započeti s takozvanim "bloatware" aplikacijama, odnosno softverom koji su proizvođač uređaja ili mobilni operater unaprijed instalirali. Često je riječ o suvišnim alatima, poput vlastitih trgovina aplikacija ili promotivnih programa koji dupliciraju funkcije koje već postoje unutar operativnog sustava. Primjerice, ako koristite Google Photos, vjerojatno vam nije potrebna i tvornička galerija, a isto vrijedi i za internetske preglednike. Osim toga, sigurno možete ukloniti i duplicirane alate, poput više aplikacija za bilješke ili vremensku prognozu. Moderni telefoni sada imaju ugrađene skenere QR kodova unutar aplikacije kamere, pa su zasebne aplikacije za tu svrhu postale suvišne. Na kraju, prođite kroz popis starijih igara koje više ne igrate i "jednokratnih" aplikacija instaliranih za neki događaj, putovanje ili program vjernosti koji je odavno prošao.

Za održavanje optimalnih performansi preporučuje se redovita revizija aplikacija. Dobro je pravilo da, ako neku aplikaciju niste otvorili u posljednjih šest mjeseci, vjerojatno vam više nije potrebna. Prije brisanja provjerite pohranjuje li važne podatke i napravite sigurnosnu kopiju ako je potrebno. Za servise koje rijetko koristite, poput određenih internetskih trgovina, razmislite o korištenju web verzija putem preglednika. Ako se neka sistemska aplikacija ne može u potpunosti obrisati, iskoristite opciju "Onemogući" (Disable). Time ćete zaustaviti njezino izvođenje u pozadini i potrošnju resursa te je sakriti iz izbornika, što je gotovo jednako učinkovito kao i brisanje.