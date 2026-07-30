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RASPRAVA NA REDDITU

Ovaj trend živcira Hrvate na popularnom servisu: 'Svaki put cijena skoči gore za par eura'

Pixabay
VL
Autor
Večernji.hr
30.07.2026.
u 13:30
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Dok su jedni branili vozače, drugi su ponudili manje optimistična objašnjenja za šutnju. Neki smatraju da je moguće da vozačima jednostavno ne stižu obavijesti s aplikacije, što može biti frustrirajuće za obje strane

Frustracija zbog neizvjesnosti oko putovanja navela je jednog korisnika Reddita da na podforumu /r/AskCroatia potraži odgovore. U svojoj objavi požalio se na vozače na popularnoj platformi za dijeljenje prijevoza BlaBlaCar koji objave vožnju, a zatim ne odgovaraju na poruke dulje od tri sata. Situacija je bila tim gora jer se radilo o vožnji zakazanoj za osam sati ujutro, a neugodno iskustvo ponovilo mu se s dva različita vozača zaredom.

Bla bla car
by u/LanguageTop881 in askcroatia

"Zašto ljudi stave vožnju, i onda ne odgovaraju na poruku preko tri sata? Vožnja je u 8h ujutro, a vozač ne odgovara na poruke. To mi je već bilo s prvim vozačem, njega otkažem i onda drugi vozač potpuno isto", napisao je autor, pokrenuvši lavinu komentara i različitih perspektiva.

Objava je brzo privukla pažnju drugih korisnika, a među najpopularnijim odgovorima našli su se oni samih vozača koji su ponudili svoje viđenje situacije. Mnogi su istaknuli da, iako objave vožnju, nisu dostupni 24 sata dnevno i da putnici često šalju upite kasno navečer ili usred noći.

"Ovisi kad se javiš. Ja stavim vožnju i odgovaram redovno do nekih 10 navečer. Ako do tad nema poruke, nema ni odgovora dok se ne probudim ujutro", objasnio je jedan korisnik, s čime se složio drugi dodavši: "Isto, pa neću noćno dežurstvo odraditi". Neki su također istaknuli da problem nije jednostran te da i putnici znaju biti nepouzdani. "Zašto ljudi uđu u vožnju i onda ne nazovu nego čekaju da im se ja javim?", upitao je jedan od vozača, naglašavajući da problemi u komunikaciji idu u oba smjera.

Dok su jedni branili vozače, drugi su ponudili manje optimistična objašnjenja za šutnju. Neki smatraju da je moguće da vozačima jednostavno ne stižu obavijesti s aplikacije, što može biti frustrirajuće za obje strane. Međutim, razvila se i rasprava o mogućim lošim namjerama pojedinih vozača. Jedna od teorija je da neki namjerno čekaju zadnji čas kako bi vidjeli koliko će se putnika javiti te eventualno otkazali i ponovno objavili vožnju po višoj cijeni.

"Mene je tako neki frajer odbio tri puta i svaki put skočila cijena gore za par eura", podijelio je svoje negativno iskustvo jedan komentator. Iako je platforma, koja je službeno pokrenuta u Hrvatskoj 2015. godine, zamišljena kao način dijeljenja troškova, čini se da neki korisnici pokušavaju iskoristiti sustav za dodatnu zaradu, posebno u vrijeme povećane potražnje poput ljetne sezone.

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Ključne riječi
auto blablacar Barkod

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