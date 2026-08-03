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JESTE LI IH VIDJELI

Na policama su se pojavile mini banane: Slađe su i praktičnije, ali postoji velika caka u kojoj svi griješe

Pixabay
VL
Autor
Večernji.hr
03.08.2026.
u 17:00
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Zbog svoje veličine, mini banane su iznimno praktične. Savršene su kao međuobrok za djecu, ali i kao brzinski izvor energije za sportaše ili zaposlene odrasle osobe

Na odjelima za voće i povrće sve se češće mogu pronaći pakiranja malenih banana koje privlače pažnju. Mnogi isprva pomisle kako je riječ o nedozrelim primjercima klasične banane sorte Cavendish, koja dominira našim tržištem. Međutim, ove minijaturne verzije, prodavane pod nazivom "baby" banane ili "Lady Fingers", posebna su sorta iz tropskih krajeva jugoistočne Azije. Manja veličina, obično do 12 centimetara, nije znak nezrelosti, već karakteristika koja sa sobom donosi niz drugih razlika.

Najočitija razlika, osim veličine, jest u okusu i teksturi. Dok je Cavendish banana blagog i poznatog okusa, mini banane su osjetno slađe i imaju bogatiju, kremastiju teksturu. Njihov se okus često opisuje kao intenzivniji, s primjesama meda, a neki čak osjete i note jabuke ili kokosa. Ipak, postoji ključan preduvjet za potpuno uživanje u njihovom okusu. Za razliku od Cavendish banane, koja je slatka i dok je kora potpuno žuta, mini banane svoj puni potencijal dostižu tek kada su prezrele. Njihova tanka kora trebala bi biti tamnožuta s puno smeđih ili crnih pjegica, što je znak da se prirodni šećer, fruktoza, u potpunosti razvio. Mnogi potrošači naprave grešku i jedu ih prerano, dok su još čvrste i svijetložute, zbog čega ostaju razočarani pomalo trpkim i brašnastim okusom.

Zbog svoje veličine, mini banane su iznimno praktične. Savršene su kao međuobrok za djecu, ali i kao brzinski izvor energije za sportaše ili zaposlene odrasle osobe. Manja porcija znači i manje bacanja hrane, što je čest slučaj s većim bananama koje ponekad ne uspijemo pojesti do kraja. Njihov slatki okus čini ih idealnim dodatkom za smoothieje, zobene kaše ili voćne salate, kojima daju prirodnu slatkoću bez potrebe za dodanim šećerom. Korisne su i u pripremi slastica. Zbog kremaste teksture odlično se uklapaju u recepte za kolače, kruh od banane ili sladoled, dajući im svilenkastu strukturu. Ipak, valja imati na umu da zbog manjeg udjela vode mogu rezultirati nešto sušim biskvitom u usporedbi s Cavendish bananama.

Iako su malene, nutritivno su vrlo moćne. Baš kao i njihove veće rođakinje, mini banane bogate su hranjivim tvarima poput kalija, koji je ključan za zdravlje srca i regulaciju krvnog tlaka, te vitaminom C koji jača imunitet. Također su dobar izvor dijetalnih vlakana, važnih za probavu. Jedna mini banana (oko 80 grama) sadrži otprilike 72 kalorije, dok srednja Cavendish banana (oko 120 grama) ima oko 105 kalorija. Iako veća banana logično sadrži više nutrijenata u apsolutnom iznosu, mini banane nude koncentrirani izvor prirodnih šećera koji pružaju brzu energiju bez naglih padova, što ih čini odličnim izborom prije fizičke aktivnosti ili tijekom poslijepodnevnog umora. Na 100 grama, nutritivni profil je vrlo sličan, s time da mini banane sadrže tek oko 89 kalorija.

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trgovina banana Barkod

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