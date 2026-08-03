‘Ubojica cijena’ otvara već četvrtu trgovinu u Hrvatskoj, kupcima donosi širok asortiman od 6.000 proizvoda

Action, diskontni trgovac neprehrambenim proizvodima, nastavlja privlačiti sve veći broj kupaca u Hrvatskoj. Tvrtka 6. kolovoza otvara svoju četvrtu trgovinu, u Kaštel Sućurcu. Od ovog četvrtka stanovnici Kaštel Sućurca i okolice mogu uživati u Action formuli: 6.000 kvalitetnih i sve održivijih proizvoda u 14 kategorija (od igračaka i kreativnog pribora do proizvoda za kućanstvo te od vrtlarstva do uradi-sam proizvoda i hrane) po najnižim cijenama. Action svaki tjedan uvodi 150 novih proizvoda, čime osigurava relevantan asortiman koji odgovara različitim potrebama i preferencijama, a čak više od dvije trećine proizvoda ima cijenu nižu od 2 eura.

„Iznimno smo sretni što otvaranjem naše četvrte trgovine, ovoga puta u Kaštel Sućurcu, obilježavamo još jednu važnu prekretnicu u širenju Actiona u Hrvatskoj. Nova lokacija omogućuje nam da našu jedinstvenu formulu približimo još većem broju kupaca i dodatno ojačamo svoju prisutnost na hrvatskom tržištu. Zahvalni smo na pozitivnom odazivu koji smo primili od dolaska u Hrvatsku, a ovaj kontinuirani rast ne bi bio moguć bez predanosti naših timova te podrške naših kupaca, dobavljača i partnera. Veselimo se što ćemo u novoj trgovini dočekati kupce iz Kaštel Sućurca i okolice, izjavila je Neda Vuk Salaba, generalna direktorica Actiona u Hrvatskoj.

Action kontinuirano ulaže u kvalitetu proizvoda i održivost, primjenjujući stroge standarde za dobavljače i nabavu kroz svoju Politiku etičke nabave. Svi privatni i “white label” proizvodi Actiona koriste 100 % certificirani pamuk, drvo i kakao iz održivih izvora. Također, palmino ulje u Actionovim vlastitim prehrambenim proizvodima i svijećama 100 % je certificirano kao održivo. Kratkoročni ciljevi smanjenja emisija koje je Action postavio potvrđeni su 2025. godine od strane inicijative Science Based Targets (SBTi). Action trgovine ne koriste plin za grijanje, a sve trgovine, uredi i distribucijski centri opremljeni su 100 % LED rasvjetom.

Prostrana i lako dostupna, nova trgovina prostire se na 804 četvorna metra. Nalazi se na adresi Cesta dr. Franje Tuđmana 7, a nakon otvorenja 6. kolovoza otvorena je od ponedjeljka do subote od 08:00 do 21:00 te određenim nedjeljama od 10:00 do 20:00 sati. Trgovinu vodi tim od 20 zaposlenika.