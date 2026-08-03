Nova pravila u čitavoj EU: Ove sastojke koji mogu izazvati alergiju sada vam moraju navesti na pakiranju

Kupci bi na ambalaži šampona, krema, parfema, sapuna i drugih kozmetičkih proizvoda ubuduće mogli primijetiti znatno dulji popis sastojaka. Od 1. kolovoza 2026. u Europskoj uniji primjenjuju se stroža pravila prema kojima proizvođači moraju pojedinačno navesti veći broj mirisnih tvari koje mogu izazvati alergijske reakcije.

Promjene će najviše značiti osobama koje već znaju da su alergične ili osjetljive na određene mirise. Zahvaljujući detaljnijim deklaracijama lakše će moći provjeriti sadrži li krema, parfem ili proizvod za kosu tvar koju bi trebale izbjegavati. Nova pravila odnose se na više od 80 mirisnih alergena, objavio je njemački Savezni ured za zaštitu potrošača i sigurnost hrane, a prenosi t-online. Prema dosadašnjim pravilima proizvođači su morali zasebno navoditi samo 24 takva sastojka. Ostale mirisne komponente mogle su se na deklaraciji objediniti pod nazivima poput “parfem” ili “aroma”, zbog čega kupci često nisu mogli znati koje se konkretne tvari nalaze u proizvodu.

Prošireni popis obuhvaća, među ostalim, santalol, sklareol, karvon, benzaldehid i terpentin, dok je kumarin već pripadao tvarima za koje je postojala obveza označavanja. Uvođenje detaljnijih deklaracija proizlazi iz Uredbe Europske komisije kojom je izmijenjen postojeći europski propis o kozmetičkim proizvodima. Obveza navođenja pojedinog alergena ovisi i o njegovoj koncentraciji te vrsti proizvoda. U kremama, parfemima i drugim proizvodima koji ostaju na koži ili kosi sastojak se mora navesti ako njegova koncentracija prelazi 0,001 posto. Kod šampona, sapuna, gelova za tuširanje i drugih proizvoda koji se ispiru granica iznosi 0,01 posto.

To, međutim, ne znači da će svi proizvodi sa starim deklaracijama odmah nestati s polica. Kozmetika koja je na tržište stavljena prije 31. srpnja 2026. može se nastaviti prodavati prema prijelaznim pravilima. Krajnji rok za prodaju takvih zaliha je 31. srpnja 2028. godine. Svi novi proizvodi koji se na tržište stavljaju nakon srpnja 2026. moraju imati deklaracije usklađene s novim zahtjevima. U trgovinama će zato još neko vrijeme istodobno biti proizvoda sa starim i novim oznakama. Promjena možda neće biti osobito uočljiva većini kupaca, ali osobama s alergijama detaljniji će podaci omogućiti sigurniji izbor kozmetike i lakše izbjegavanje sastojaka koji im izazivaju reakcije.