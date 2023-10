FOTO Uspjeli smo se šokirati: Isprobali smo čarobnu pastu i spužvicu za kojima je poludio TikTok

Zagorena tava, masna pećnica, kamenac u tušu ili prljavi zid samo su neke od stvari koje nas znaju potpuno izluditi dok ih ne uspijemo očistiti. Ribate, perete, trudite se, ali jednostavno ne ide pa želite isprobati sve što se nudi. Mi smo za vas testirali viralnu rozu pastu za čišćenje, odnosno The Pink Stuff koja je svojim čarobnim svojstvima zaludila žene i muškarce na internetu. Je li stvarno tako čarobna? Vidjet ćemo u nastavku. Za testiranje čarobne paste koristili smo i Scrub Daddy, najpopularniju spužvicu na svijetu u obliku smajlića. Ako pratite „cleaning tok“ na TikToku ili trendove u čišćenju, ovaj duo nije vas mogao zaobići pa je vrijeme da otkrijemo vrijede li takve popularnosti. The Pink Stuff i Scrub Daddy nisu dostupni na previše mjesta u Hrvatskoj. Iako je navodno ova popularna pasta za čišćenje dostupna u Tediju, tamo je nismo pronašli, ali oboje smo naručili s DustDeal stranice za 7,95 eura zajedno. U roku od nekoliko dana na adresu nam poštom pristiže pasta od 850 grama i spužvica.

Na prvi pogled, Scrub Daddy spužva veća je od velike većine spužvi koje se prodaju u našim trgovinama, čvrsta je i izgleda 'prozračno' odnosno, rupice u njoj su veće nego u drugim spužvama. Dok je suha, spužva je tvrda, a kada se smoči, postaje mekanija. Najpopularnija spužva Amerike, kako se hvale na svojoj web stranici, nije bez razloga u obliku smajlića. Pomoću 'očiju' možete vrtiti spužvu i tako prati duboke čaše, a pomoću 'usta' možete očistiti žlice ili primjerice noževe. Ova bi spužva trebala izdržati čak 8 tjedana bez neugodnih mirisa, no nismo je testirali dovoljno dugo da to potvrdimo.

The Pink stuff, viralna pasta za čišćenje, veganska je, nije testirana na životinjama, ne sadrži toksične tvari, a među sastojcima navode boju, sapun, kvarc (abrazivni materijal pomoću kojeg uspješno skida mrlje), miris i natrijev silikat koji sastojke 'drži na mjestu'. Višenamjenska pasta može se koristiti za staklo, tuševe, kuhinjsko posuđe, vanjski namještaj, zidove i tako dalje. Preporučuju korištenje zaštitnih rukavica ako imate osjetljivu kožu. Na prvi 'miris' smo iznenađeni, pasta nema jaki miris kao ostali preparati za čišćenje, miris je ugodan, a samim time nemate osjećaj da je riječ o nečemu što bi vam moglo naškoditi.

Prvi test za ovaj duo bile su dvije zagorene tave. Prva tava na svom dnu ima 'rupice' što će se pokazati kao izazov. Ribali smo nekoliko minuta s mokrom spužvom i otprilike žlicom paste. Uz sav trud, nismo uspjeli skinuti sve s ove stare tave, a mrlje u rupicama poprilično su nam otežavale posao.

Foto: Večernji list

Druga tava ima ravnije dno, ali stigla nam je potpuno zagorena sa slojevima masti koji su otpadali tijekom čišćenja. Iako smo nju uspjeli više očistiti ipak nije izgledala potpuno čisto, no to je vezano i uz dugogodišnje korištenje. Možda bi još desetak minuta ribanja ili spužva s žicama uspjela skinuti sve s obje tave, no ipak možemo zaključiti da u borbi sa zagorenim tavama pasta nije svemoguća. Ocjena učinkovitosti za zagorenu tavu: 3/5

Sljedeći izazov koji smo stavili pred spužvu i pastu je umrljani umivaonik. U manje od minute, umivaonik je uz pomoć paste i spužve za čišćenje izgledao potpuno čisto iako se na početku činilo kao da će ostati mrlje od paste. Brzo i učinkovito. Ocjena učinkovitosti za umivaonik: 5/5

Magičnu pastu i spužvicu isprobali smo i u tušu. Slavina u tušu vječito je puna kamenca, ma koliko često čistili, uvijek se nakon jednog ili dva tuširanja opet vidi, a brzo čišćenje je idealan lijek za to. Duo je i ovaj put položio test, slavina je u roku od dvije minute izgledala sjajno, ali i uz pomoć krpe za poliranje. Ocjena učinkovitosti za slavinu u tušu: 5/5 Foto: Večernji list Za zadnji izazov ostavili smo umrljani zid, problem s kojim se vječito bore roditelji male djece ili vlasnici pasa. U ovom slučaju riječ je o mrljama od šapa psa koji se voli penjati na prozor iznad ovog zida. Ovdje nas je učinkovitost paste uspjela šokirati, u roku od nekoliko sekundi mrlje su nestale sa zida, a on je ponovno izgledao bijelo, kao da mrlji nije ni bilo. Ipak, nekoliko kapi vode koje su tijekom kiše curile kada prozor nije bio zatvoren ostavile su svoj trag koji magična pasta i spužva nisu uspjele tako brzo očistiti. Ocjena učinkovitosti za zid: 4.5/5 Nakon četiri testa ovog univerzalnog sredstva za čišćenje možemo reći da je kod nas zaslužio vrlo dobru ocjenu. Iako nije uspio očistiti potpuno zagorenu tavu vjerujemo da bi uspješno očistio zagoreni pekač s ravnim dnom. Čišćenje kupaonice i zida ugodno nas je iznenadilo, nije potrebno čekati kao kod drugih sredstava, a ono što nam je najbitnije, nema neugodnog jakog mirisa koji poprilično zna iritirati. Nakon više testova, samo blago ispiranje spužve vraća joj prvobitnu boju te na njoj ne ostaju mrlje kao na ostalim spužvama. Ovaj duo zasigurno ostaje nešto što ćemo u našem kućanstvu i dalje koristiti stoga ga preporučamo.