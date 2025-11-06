Tvrtka čije proizvode obožavaju i Hrvatice ide u masovna otpuštanja? Menadžeri navodno imaju i popise

Situacija u tvrtki Swarovski navodno postaje sve kritičnija. Prema pisanju medija, u glavnoj tvornici u Wattensu sprema se masovno smanjenje radnih mjesta. Sama tvrtka nije demantirala nadolazeća smanjenja. Kako izvještava Tiroler Tageszeitung, nekoliko stotina radnih mjesta u Wattensu je ugroženo od sljedeće godine. Očekuju se i da će se radno vrijeme smanjiti "na dobrovoljnoj osnovi", a noćne smjene mogle bi biti djelomično ukinute. Prema izvješću, menadžeri na različitim razinama već su primili ili sastavili popise potencijalnih otpuštanja. Na upit tvrtki, Swarovski je odbio demantirati izvješća. U pisanoj izjavi, tvrtka je rekla je da će "u četvrtak pružiti ažurirane informacije o najnovijim događajima na svojoj lokaciji u Wattensu".

Situacija u proizvodnji već se mjesecima smatra kritičnom. Predsjednik radničkog vijeća Patrick Hamberger već je prije nekoliko tjedana upozorio na moguća otpuštanja. Proizvodnja je nedavno pala na rekordno nisku razinu. Broj zaposlenika u sjedištu tvrtke godinama se smanjuje. Danas u Wattensu radi manje od 2300 ljudi, u odnosu na neko vrijeme kada ih je bilo preko 6000. Samo ove godine otpušteno je oko 150 zaposlenika, prenosi Heute.

Swarovski je austrijska tvrtka, koja je osnovana u Wattensu u Austriji 1895. godine. Tvrtka je poznata kao proizvođač kristala, a osim nakita proizvodi i optičke instrumente, satove te druge dodatke. Tvrtka je podijeljena u tri glavna industrijska područja: Swarovski Crystal Business, koji prvenstveno proizvodi kristalno staklo , nakit , cirkone , satove i modne dodatke; Swarovski Optik , koji proizvodi optičke instrumente poput teleskopa , teleskopskih nišana za puške i dalekozora ; i Tyrolit , proizvođača alata za brušenje, piljenje, bušenje i obradu, kao i dobavljača alata i strojeva.

Danas je Swarovski Crystal Business jedna od poslovnih jedinica s najvećom zaradom unutar Swarovskog, s globalnim dosegom od otprilike 3000 trgovina u otprilike 170 zemalja i prihodom od oko 2,7 milijardi eura.