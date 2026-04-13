Tajne umjetne inteligencije koje vam nitko neće odati: Ovi trikovi olakšavaju svakodnevicu, evo što sve možete s AI-em

Primjena umjetne inteligencije (AI) na poslu često se prikazuje kroz nekoliko predvidljivih scenarija: može napisati nacrt, sažeti dokument ili pomoći u čišćenju sandučića elektroničke pošte. Iako Microsoftovi alati poput Copilota mogu sve to, puno zanimljivija priča krije se u načinu na koji počinju pomagati kod manjih, repetitivnih poslova koji usporavaju radni dan. Za većinu ljudi, izgubljena produktivnost ne proizlazi iz jedne goleme prepreke, već iz nakupljanja sitnih zadataka koji održavaju posao u pokretu, ali na koje nitko ne želi trošiti svoje vrijeme. Istraživanja to potvrđuju, a u Hrvatskoj čak 84 posto ispitanika vidi najveći potencijal umjetne inteligencije upravo u automatizaciji takvih ponavljajućih zadataka.

U 2026. godini, Microsoftovi AI proizvodi postali su najkorisniji upravo u tom segmentu. Integrirani u aplikacije na koje se mnogi već oslanjaju i koje poznaju, poput Worda, Excela i Teamsa, pomažu pretvoriti grube bilješke u nešto upotrebljivo, smanjuju napor pri analizi podataka i olakšavaju napredovanje projekata bez previše ručnog rada. Iako istraživanja pokazuju da učinkovita upotreba umjetne inteligencije može povećati produktivnost tvrtki i do 40 posto, ključ je u njezinoj pametnoj primjeni na svakodnevne probleme. TechRadar otkriva na koje Microsoftov AI može učiniti više za vašu produktivnost nego što ste možda očekivali.

Jedan od najočitijih primjera praktične koristi su sažeci sastanaka. Microsoft Teams je AI sažetke sastanaka pretvorio u jasan pokazatelj povećanja produktivnosti. Mnogi danas očekuju da će AI transkribirati poziv ili stvoriti osnovni sažetak, ali Copilot može ići i dalje te izdvojiti ključne akcijske točke, neodgovorena pitanja i dijelove rasprave koji zahtijevaju daljnje praćenje. U mnogim slučajevima, velik dio vremena troši se izvan samog sastanka: na provjeru bilješki, potvrđivanje odluka i informiranje onih koji su sastanak propustili. Copilot to olakšava pružajući brži put do važnih informacija, umjesto da se ljudi moraju probijati kroz cijeli transkript ili snimku, što timovima s pretrpanim rasporedom može značajno olakšati tjedan.

Slično vrijedi i za pametnije uređivanje dokumenata, jer pisanje na poslu često se manje svodi na stvaranje nečeg novog, a više na popravljanje postojećeg. Postoji nacrt, ali je predugačak, stilski monoton, loše strukturiran ili pun točaka koje treba doraditi prije nego što ga itko vidi. Microsoft Copilot može pomoći u takvom "čišćenju" unutar Worda i drugih Office aplikacija, što ga čini korisnijim od uobičajenih funkcija AI chatbota koji samo generiraju tekst. Jedan od najpraktičnijih dijelova je njegova sposobnost preoblikovanja postojećeg teksta. Možete zatražiti da prepiše odlomak, skrati ga, promijeni ton ili napravi bilo kakve druge prilagodbe. Za mnoge, tu umjetna inteligencija opravdava svoju vrijednost. Prazna stranica nije uvijek problem; češće su to nespretni nacrti, neugodne formulacije ili zid teksta za koji znate da ga nitko neće pročitati s pažnjom.

Excel je koristan sve do trenutka kada počne tražiti stvari kojih se ne sjećate kako se rade. Formula je pogrešna, grafikon se ne ponaša kako bi trebao ili tablicu punu brojeva treba pretvoriti u nešto razumljivo. Copilot pomaže tako što vam omogućuje da postavite upit na običnom, svakodnevnom jeziku, što je puno privlačnije od pretraživanja izbornika ili pokušaja da se iz pamćenja sjetite točne sintakse formule. Microsoft je to unaprijedio u 2026. godini ažuriranjem Copilota u Excelu, koji sada može uređivati radnu knjigu putem chata. Možete opisati promjenu koju želite, a on će obaviti veći dio posla unutar tablice. Proračuni, praćenje prodaje i tablice za izvještavanje imaju naviku oduzimati vrijeme u malim, iritantnim dijelovima. Copilot ne eliminira potrebu za razmišljanjem, ali smanjuje trenje između pitanja i odgovora, što je mnogima najiscrpljujući dio posla.

Jedna od korisnijih stvari koje je Microsoft napravio s Copilotom jest to što je prestao tretirati svaki AI odgovor kao jednokratni chat. Copilot Pages omogućuje pretvaranje odgovora u zajedničku stranicu, dok Copilot Notebooks nudi radni prostor gdje chatovi, datoteke, bilješke, poveznice i drugi materijali projekta mogu stajati zajedno na jednom mjestu. Projekt rijetko živi u jednom dokumentu od početka do kraja; obično je raspršen po bilješkama sa sastanaka, nedovršenim nacrtima, tablicama i nasumičnim mislima u raznim razgovorima. Pages i Notebooks daju Copilotu više konteksta za rad, a timovima čišće mjesto za oblikovanje ideja u nešto konkretno, omogućujući suradnju u stvarnom vremenu kako bi svi radili s istim materijalima.

Velik dio uredskog posla je repetitivan na vrlo neglamurozan način. Microsoftov noviji alat Workflows unutar Microsoft 365 Copilota stvoren je upravo za takve dosadne poslove, omogućujući ljudima da prirodnim jezikom opišu proces i pretvore ga u automatizirani tijek kroz aplikacije kao što su Outlook i Teams. Privlačnost je očita: ne morate ručno graditi svaki korak ili spajati konektore od nule. Workflows može pokrenuti radnje prema rasporedu ili kao odgovor na događaje, povlačiti podatke iz sustava Microsoft 365, pa čak i prikupljati informacije putem kartica u Teamsu. U suštini, ovo otvara vrata malim, ali korisnim automatizacijama koje bi mnogi doista željeli - od dnevnog sažetka nepročitanih e-mailova do rutinskih provjera statusa i jednostavnih procesa odobravanja. To je sama suština pametnog, a ne napornog rada.