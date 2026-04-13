FOTO Cupra je premijerno pokazala novi urbani auto: Gradski Raval elektromobilnost bi trebao učiniti dostupnijom

Iz Španjolske ubrzo stiže novi model – Cupra Raval. Nastao je kao dio šire obitelji malih električnih automobila Volkswagen Grupe, poznate kao Electric Urban Car Family. Tu su Volkswagen ID.Polo i ID.Cross, kao i Škoda Epiq. Model Raval još prije gotovo dva mjeseca vidjeli smo u Barceloni, no sve dosad trajao je embargo na sve informacije. Ime Raval dobio je po gradskoj četvrti Barcelone, El Raval, poznatoj po protoku mladenačkog duha i kreativnosti.

Kompaktnost je vidljiva u dimenzijama. Raval je dug 404,6 centimetara, širok 178,4, visok 151,8 te je nastao na platformi međuosovinskog razmaka 260 cm. Tu je i prtljažnik od 441 l. Oštre linije stvaraju napetost, karakter i mišićavost. Uz osvijetljeni Cupra logotip i Matrix LED glavna svjetla, Raval gledan sprijeda, ostavlja visokotehnološki dojam. Napredna svjetla automatski se prilagođavaju uvjetima vožnje i cesti. Bočni dijelovi vozila sadrže skrivene osvijetljene ručke u ravnini s vratima, što doduše proizvođači lagano izbacuju iz upotrebe. Stražnji kraj donosi naglašeni difuzor i 3D svjetlosne efekte, a svjetlosna traka proteže se cijelom širinom stražnjeg kraja. Pripremljene su brojne mogućnosti individualizacije vanjskog izgleda – bez obzira na to govorimo li o kotačima od lakog metala ili o sedam vanjskih boja. Tu su mat boje i boje s efektom prelijevanja, poput "plasma laka" koji se mijenja od cijana, plave i indiga do ružičastocrvene, ovisno o svjetlu.

Putnička kabina usmjerena je na vozača gdje je pripremljeno zanimljivo osvjetljenje, digitalna integracija, fizičke tipke, kao i kontrola na upravljaču te taktilni detalji. Središnja konzola oslobađa vrijedan prostor za pohranu, dok intuitivni raspored osigurava jednostavno i pouzdano upravljanje. Integrirana sučelja za klima-uređaj i 12,9-inčni infotainment sustav, s novim operativnim sustavom Android OS, održavaju cockpit čistim. Ispred vozača je 10,25-inčna digitalna instrumentna ploča. Od četiri opcije uređenja unutrašnjosti, svaka koristi reciklirane materijale, samo je pitanje u kojem postotku. Početna je Pulse koja sadrži sportska sjedala presvučena tkaninama izrađenim od 100% recikliranog materijala u središnjim dijelovima prednjih i stražnjih bočnih sjedala. Zatim je tu Immersive, pa Feel te na vrhu ponude paket Ahead. On donosi CUP sportska sjedala s potpuno 3D pletenom presvlakom koristeći 100% reciklirani materijal.

Zanimljivost čini sustav osvjetljenja koji je dizajniran kako bi bio inteligentan i poboljšao atmosferu u vozilu. Ambijentalno osvjetljenje donosi odabir između sedam okruženja s bojama i dinamičnim animacijama. U središtu cockpita, Smart Light Next Generation transformira osvjetljenje u intuitivno komunikacijsko sučelje između vozila i vozača. Integrirano u instrumentnu ploču, pruža jasne vizualne povratne informacije povezane sa sustavima potpore za vozača, poput sustava za prepoznavanje mrtvog kuta, a istovremeno reagira prepoznatljivim animacijama tijekom ključnih trenutaka performansi, uključujući funkciju e-launch. Osvjetljenje postaje još impresivnije uz dinamične projekcije na vratima. Projektor integriran u instrumentnu ploču baca prilagodljive animirane grafike na obloge vrata, proširujući svjetlosni jezik unutrašnjosti izvan tradicionalnih površina.

Cupra je premijerno pokazala novi urbani auto: Gradski Raval elektromobilnost bi trebao učiniti dostupnijom

Raval ima pogon na prednje kotače i niži vozni postroj od bratskih modela. Tu je elektromotor APP 290 najnovije generacije, uparen s PowerCo baterijom s objedinjenim ćelijama integriranom u podvozje s pomoću tehnologije cell-to-pack. Uklanjanjem kućišta modula, ovaj pristup smanjuje težinu i potrebni prostor, a istovremeno povećava gustoću energije za oko 10 posto.

Birati se može između dvije baterije, uz koje idu po dvije opcije elektromotora. Početna je verzija Raval koja spaja 37 kWh bateriju i 116 KS motor. Raval Plus uz istu bateriju donosi elektromotor od 135 KS. Tu je AC punjenje do 22 kW odnosno DC punjenje do 90 kW te doseg od oko 300 kilometara. Veća NMC baterija od 52 kWh ide uz Endurance verziju koju pokreće elektromotor od 211 KS. Doseg je oko 450 km, a DC punjenje od 130 kW. Ista baterija ide i uz top VZ izdanje koje pak raspolaže s EV motorom od 226 KS. On je opremljen DCC Sport (Dynamic Chassis Control) ovjesom veće krutosti, ESC OFF modusom, 19-inčnim kotačima sa širim gumama od 235 mm i elektroničkom blokadom diferencijala. Raval je dizajniran i proizveden u tvornici u Martorellu. Na tržište stiže tijekom ljeta, s cijenom od 26.000 €.