Bliži se vrijeme za ljetne gume: Test je pokazao - ove su najbolji izbori za vaš automobil

Stručnjaci naglašavaju da vozačima puno više znači guma koja nudi stabilne i sigurne performanse u svim uvjetima, uz dobru kilometražu i nisku potrošnju, nego ona koja dominira samo u jednom segmentu. Upravo su takvu ravnotežu među 16 testiranih modela dimenzije 225/50 R17 ponudili Continental PremiumContact 7, Pirelli Cinturato C3 i Goodyear EfficientGrip Performance 2, koji su jedini dobili najvišu preporuku.

Većina ostalih guma svrstana je u kategoriju „preporučljivo“, ali uz određene kompromise – bilo na mokroj ili suhoj podlozi, u trajnosti ili učinkovitosti. Tako su, primjerice, pojedini premium modeli poput Bridgestonea i Michelina pokazali slabosti u sigurnosnim aspektima, dok su drugi gubili bodove zbog veće potrošnje ili bržeg trošenja.

Na dnu ljestvice našli su se modeli koji se preporučuju samo djelomično, upravo zbog izraženih nedostataka u ključnim područjima. Iako nijedna guma nije potpuno podbacila, razlike su dovoljno velike da mogu imati konkretan utjecaj na sigurnost i troškove u svakodnevnoj vožnji.

Zaključak testa je jasan – idealna guma nije ona koja je najbolja u jednoj situaciji, već ona koja pouzdano funkcionira u svim uvjetima vožnje. Upravo takva uravnoteženost ostaje najvažniji kriterij pri odabiru.