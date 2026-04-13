SAVJET STRUČNJAKA

Bliži se vrijeme za ljetne gume: Test je pokazao - ove su najbolji izbori za vaš automobil

Automehaničar
unsplash
VL
Autor
Večernji.hr
13.04.2026.
u 17:00

Stručnjaci naglašavaju da vozačima puno više znači guma koja nudi stabilne i sigurne performanse u svim uvjetima, uz dobru kilometražu i nisku potrošnju, nego ona koja dominira samo u jednom segmentu

Najnoviji test ljetnih guma pokazao je koliko je za ukupnu kvalitetu proizvoda ključna uravnoteženost performansi, a ne vrhunski rezultat u samo jednoj kategoriji. Najbolji primjer je model koji je briljirao na mokroj podlozi, ali je zbog slabosti na suhom, veće potrošnje i kraće trajnosti završio na posljednjem mjestu ukupnog poretka, piše HAK.

Stručnjaci naglašavaju da vozačima puno više znači guma koja nudi stabilne i sigurne performanse u svim uvjetima, uz dobru kilometražu i nisku potrošnju, nego ona koja dominira samo u jednom segmentu. Upravo su takvu ravnotežu među 16 testiranih modela dimenzije 225/50 R17 ponudili Continental PremiumContact 7, Pirelli Cinturato C3 i Goodyear EfficientGrip Performance 2, koji su jedini dobili najvišu preporuku.

Većina ostalih guma svrstana je u kategoriju „preporučljivo“, ali uz određene kompromise – bilo na mokroj ili suhoj podlozi, u trajnosti ili učinkovitosti. Tako su, primjerice, pojedini premium modeli poput Bridgestonea i Michelina pokazali slabosti u sigurnosnim aspektima, dok su drugi gubili bodove zbog veće potrošnje ili bržeg trošenja.

Na dnu ljestvice našli su se modeli koji se preporučuju samo djelomično, upravo zbog izraženih nedostataka u ključnim područjima. Iako nijedna guma nije potpuno podbacila, razlike su dovoljno velike da mogu imati konkretan utjecaj na sigurnost i troškove u svakodnevnoj vožnji.

Zaključak testa je jasan – idealna guma nije ona koja je najbolja u jednoj situaciji, već ona koja pouzdano funkcionira u svim uvjetima vožnje. Upravo takva uravnoteženost ostaje najvažniji kriterij pri odabiru.

