FOTO Provjerili smo čime se Toyotin najbitniji europski automobil planira nametnuti tržištu

Druga generacija modela CH-R, Toyotina najbitnijeg europskog automobila s kojim je krenula mijena japanske marke od prilično konzervativnog do vrlo modernog dizajna, stigla je u Hrvatsku i imali smo je prilike testirati u top izvedbi, sa snažnijim hibridom od 200 konjskih snaga i opremom Premiere te u atraktivnoj dvobojnoj varijanti. Baš je ta dvobojna varijanta dobar štos, jer nije to klasična bi-tone kombinacija s konstrastnim krovom, već bi-tone+ verzija u kojoj crna boja prekriva cijeli stražnji kraj i dio boka automobila. Izgleda vrlo efektno, baš kao i cijeli C-HR. Toyota je s prvom generacijom pogodila i dizajneri su imali problem - nešto treba promijeniti, ali ne previše. I čini nam se da su obavili dobar posao, zapravo redizajnirajući prvi CH-R. Dimenzije su ostale istovjetne, dužina od 436 centimetra i međuosovinski razmak od 264 cm. CH-R i dalje ima kupeovsku formu i solidnu prostranost u kabini. Da, svakako može biti obiteljski automobil, uz 364 litara prtljažnika, no za sve one koji žele prostraniji kompaktni SUV Toyota nudi i Corollu Cross.

VEZANI ČLANCI:

Novi CH-R više ne dolazi uz samostalan benzinski motor, već isključivo kao samopunjivi hibrid (HEV), i to 1,8-litreni i 2,0-litreni, dok plug-in (PHEV) hibrid dolazi kasnije ove godine. Isprobali smo jači HEV sa sistemskih 200 konja temeljen na 2-litrenom benzincu. Već smo ga isprobali u prošloj generaciju u koju je stigao nakon redizajna, ali sada je obnovljen i ima 15 konja više. Vrlo je poletan, ugodan, miran i tih, pogotovo u gradskoj vožnji u kojoj zaista može trošiti na kapaljku, pa i manje od 4 l/100 km. No, treba li vam snage i ubrzanja i to će isporučiti. Do stotke stiže za 8,1 sekundu, a najveća brzina mu je 180 km/h. I e-CVT mjenjač se čini manje bučan nego prije i javlja se glasnije samo pri snažnim ubrzanjima.





C-HR je vozački automobil, upravljač je izravan, a ovjes usprkos povišenoj karoseriji dopušta brže prolaske kroz zavoje i sasvim dobru dozu zabave. Toyota se hvali da je kod druge generacije znatno spustila težište automobila i očvrsnula karoseriju, a to se osjeti u vožnji. No, ono što ipak najviše impresionira je jednostavnost u vožnji, koja je rezultat elektrifikacije, automatskog mjenjača i kompaktnih dimenzija. CH-R se doista u gradskim uvjetima vožnje snalazi kao riba u vodi. Na otvorenoj cesti CH-R je i dalje štedljiv s prosječnom potrošnjom od 5,5-6 l/100 km, dok se na autocesti na 130 km/h može računati na potrošnju oko sedam litara na 100 prijeđenih kilometara. Usto je i vrlo udoban, bez obzira na 19-inčne alu naplatke.





Unutrašnjost je moderna poput vanjštine. Zadržan je skulpturalni dizajn koji izgleda efektno, no viši i krupniji vozači i putnici bi mogli negodovati zbog neracionalnog trošenja prostora. Head-up displej, 12,3-inčna digitalna instrumentna ploča i 12,3-inčni središnji dodirni zaslon odlično se nadopunjuju i jednostavni su i brzi za korištenje. I početna oprema CH-R-a C-enter nudi mnogo opreme, a cijena je u današnjim uvjetima poskupljenja automobila doista konkurentna - 30.785 eura uz Toyotino kućno financiranje za 1,8 hibrid. Testni CH-R uz 2,0 hibrid i Premiere opremu košta od 45.113 eura, no Premier oprema donosi zaista pravi luksuz poput samozatamnjujućeg panoramskog krova, unutrašnjost presvučenu kožom, vrhunsko JBL ozvučenje s devet zvučnika, navigaciju, grijano vjetrobransko staklo, ambijentalno osvjetljenje...