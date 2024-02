FOTO Premijera: Novi gradski MG niskom cijenom planira potući konkurenciju

MG Motor u ponedjeljak, 26. veljače, na Međunarodnom će salonu automobila u Ženevi premijerno pokazati svoj novi gradski automobil MG3. 'Trojka' se u Hrvatskoj dosad nije prodavala, no u Velikoj Britaniji – na matičnom tržištu ove marke – MG3 je popularan model, cjenovno oko 4000 eura ispod ZS-a, kompaktnog SUV-a koji u Hrvatskoj stoji od 17.900 eura. Naravno, to je cijena prethodnog modela, novi će stići opremljen naprednijim tehnologijama, jer prethodnik je benzinac, a ovaj novi je hibrid. Stoga ne možemo sada znati koliko će MG3 koštati kad kasnije ove godine stigne na tržište, no znamo jedno – bit će među najjeftinijim modelima MG-a, marke kojoj je upravo cijena među najjačim adutima, bit će jeftiniji od konkurentnih hibrida. Barem tako govore neslužbene najave.

Dakle, otkrivanje u Ženevi bit će svjetska premijera MG-ovog važnog gradskog automobila koji će europskim kupcima prvi put biti predstavljen u 2024. godini. Zamijenit će benzinski model koji je dobro etabliran na matičnom tržištu marke u Velikoj Britaniji, pa MG3 Hybrid Plus predstavlja prekretnicu u razvoju MG-ovog pogonskog sklopa – bit će to čisti hibridni MG. Kako navodi proizvođač, tehnološki napredan hibridni sustav pruža kombinaciju učinkovitosti, performansi i mogućnosti vožnje bez emisija, postavljajući nove standarde u iznimno važnom sektoru gradskih automobila. Novi MG3 naglašava predanost MG-a da kupcima ponudi raznolike razine pomoći vozaču i zabavnih značajki kao standard - primjer su novi zasloni s dva ekrana i širok izbor povezanih usluga.

- MG3 je spreman isporučiti izniman spoj vjerodostojnih performansi, ekonomičnosti, profinjenosti i tehnologije za hibridni hatchback B-segmenta. Uvjereni smo da će biti velik izazov na tržištu gdje kupci zahtijevaju izvrsnu vrijednost i praktičnost – kazao je Aiden He, izvršni direktor MG Nordic & Benelux.

Na ženevskom salonu, uz novi MG3, istaknut će se i MG-ov novi električni roadster Cyberster. Njime bi MG trebao potvrditi odlične električne performanse, snagu i doseg kabrioleta, a također se na tržištu očekuje ove godine.