Hrvat podijelio tužnu priču o preživljavanju u inflaciji: 'Živimo za režije i hranu'

U trenutku kada je Hrvatska suočena s najvišom stopom inflacije u cijeloj eurozoni, koja je u ožujku dosegnula 4,8 posto, te globalnom energetskom krizom potaknutom sukobima na Bliskom istoku, jedan je korisnik na Redditu postavio pitanje koje muči mnoge: "Koliko dugo vaš kućni budžet još može podnijeti rast cijena?". Pitanje je pokrenulo lavinu komentara koji zorno prikazuju kako se građani nose s financijskim pritiskom koji je sve teže izdržati.

Originalni autor posta opisao je šaroliku sliku svog okruženja: od prijatelja koji enormno zarađuje i ne osjeća krizu, preko onih koji "plivaju iznad nule, ali sve teže", do mladih obitelji koje žive s roditeljima kako bi smanjile troškove. Ova zapažanja pokazala su se kao savršen presjek stanja u državi, a odgovori su potvrdili da je situacija za mnoge postala neizdrživa.

Jedan od najpopularnijih odgovora, koji sažima osjećaj mnogih, bio je kratak i bolno jasan: "Živimo za režije i hranu. Nuff said." Ovaj komentar najbolje oslikava sumornu stvarnost u kojoj nakon plaćanja osnovnih životnih troškova ne ostaje gotovo ništa. Drugi su detaljnije opisali svoje strategije preživljavanja. "Već odavno ne podnosi, ali što je tu je... krpa se kraj s krajem. Izbacit ćemo neki luksuz, npr. kruh skuplji od 1 €, preći sa Lidla na Eurospin", napisao je jedan korisnik, dodavši da prelazi u "sirotinjski + mod". Koliko su troškovi porasli, svjedoče i konkretni primjeri. Jedan korisnik podijelio je da mu je račun za plin za ožujak iznosio 191 euro, dok je mjesec prije platio čak 409 eura zbog loše izolacije.

Rasprava je otkrila i drugu stranu priče, pokrenuvši debatu o financijskoj pismenosti i prioritetima. Najviše pažnje privukao je komentar četveročlane obitelji s ukupnim primanjima od 3165 eura koja ne otplaćuje stambeni kredit, a čiji član tvrdi: "Nikad nismo živjeli lošije nego danas. Kad sve poplaćamo, ne ostane nam maltene ništa." Ova izjava izazvala je buru reakcija, a mnogi su im poručili da im novac "negdje curi" te da s takvim prihodima moraju znati bolje upravljati novcem. "Sa 3200 eura bez kredita na kraju mjeseca nemaš ništa, sorry ali ne znaš s novcima", glasio je jedan od odgovora.

To je otvorilo i šire pitanje o potrošačkim navikama. Jedna korisnica primijetila je kako su mnogi postali "robovi stvari" te da se generalno previše troši na statusne simbole. "MORA se imati iPhone, MORA se kupiti kutna garnitura 2.000+ EUR, MORA se imati dobar, novi auto na kredit", istaknula je, dodajući kako mnogi koji se žale na nedostatak novca istovremeno kupuju markiranu odjeću od stotinjak eura. Između ekstrema preživljavanja i naizgled neracionalnog trošenja, javili su se i oni koji se snalaze štednjom i povećanjem prihoda, ali i oni s visokim primanjima koji, unatoč svemu, osjećaju pritisak.

*uz korištenje AI-ja