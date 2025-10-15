Ovakav skok nema niti jedna zemlja u Europskoj uniji, Hrvatska se našla na vrhu neslavne liste

Hrvatska se ove godine probila na sam vrh Europske unije po rastu cijena najma stanova, pokazuju podaci iz Pixsellove infografike. U prvih osam mjeseci 2025. najamnine su rasle osjetno brže nego u većini članica EU, što Hrvatsku svrstava među rekordere rasta i dodatno otežava priuštivost stanovanja za podstanare.

Rast cijena najamnina nastavak je višegodišnjeg trenda snažnog poskupljenja na tržištu. U razdoblju 2018.–2023. cijene stanova u Hrvatskoj porasle su oko 62%, dok su najamnine u istom razdoblju skočile približno 18%, što potvrđuje razdvajanje krivulja prodajnih cijena i najma.

Da je domaće tržište među najdinamičnijima u EU, pokazivali su i raniji godišnji podaci: Hrvatska je bila na vrhu Unije po rastu cijena stambenih nekretnina s dvocifrenim skokom na godišnjoj razini, što je, u kombinaciji s rastućim najamninama, pritisnulo kućne budžete i dodatno smanjilo priuštivost.

Prema najnovijim podacima za prvih osam mjeseci 2025. godine, Hrvatska je zabilježila rekordan rast cijena najma nekretnina na europskoj razini, s ogromnih +34% više u odnosu na početak godine. Usporedba prosječnih najamnina u europskim državama otkriva da nakon Hrvatske slijede Crna Gora (+20%), Bugarska (+7%), Rumunjska (+6%), Rumunjska i baltičke države poput Estonije i Litve (+6%) te Latvije (+9%). Većina zapadnoeuropskih zemalja bilježi znatno skromnije povećanja – najviše Nizozemska (+5%), dok Njemačka, Švicarska, Španjolska i Finska ne prelaze rast od +1%. Francuska, Italija i Slovenija zadržale su umjeren rast od +2%, a u Portugalu, Austriji i Češkoj cijene su narasle za +3%. Photo: Marko Picek/PIXSELL Foto: Marko Picek/PIXSELL

Što to znači za građane? Podstanarima sve teže ostaje unutar budžeta, a ulazak u vlasništvo postaje sve zahtjevniji jer su visoke cijene kvadrata pogurale i početne uloge i rate kredita. Bez većeg povećanja ponude – kroz gradnju, prenamjene i politike koje potiču dugoročni najam – pritisci na cijene teško će popustiti.