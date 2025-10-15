Ovakav skok nema niti jedna zemlja u Europskoj uniji, Hrvatska se našla na vrhu neslavne liste

Hrvatska se ove godine probila na sam vrh Europske unije po rastu cijena najma stanova, pokazuju podaci iz Pixsellove infografike. U prvih osam mjeseci 2025. najamnine su rasle osjetno brže nego u većini članica EU, što Hrvatsku svrstava među rekordere rasta i dodatno otežava priuštivost stanovanja za podstanare.
Rast cijena najamnina nastavak je višegodišnjeg trenda snažnog poskupljenja na tržištu. U razdoblju 2018.–2023. cijene stanova u Hrvatskoj porasle su oko 62%, dok su najamnine u istom razdoblju skočile približno 18%, što potvrđuje razdvajanje krivulja prodajnih cijena i najma.
Da je domaće tržište među najdinamičnijima u EU, pokazivali su i raniji godišnji podaci: Hrvatska je bila na vrhu Unije po rastu cijena stambenih nekretnina s dvocifrenim skokom na godišnjoj razini, što je, u kombinaciji s rastućim najamninama, pritisnulo kućne budžete i dodatno smanjilo priuštivost.
Što to znači za građane? Podstanarima sve teže ostaje unutar budžeta, a ulazak u vlasništvo postaje sve zahtjevniji jer su visoke cijene kvadrata pogurale i početne uloge i rate kredita. Bez većeg povećanja ponude – kroz gradnju, prenamjene i politike koje potiču dugoročni najam – pritisci na cijene teško će popustiti.