Cifra mnogima nezaobilazne uskrsne namirnice leti u nebo, stručnjaci tvrde: 'Ne možemo očekivati brzi pad cijena'

Uoči Uskrsa, kada se tradicionalno povećava potražnja za čokoladom, mnogi će kupci ove godine dvaput razmisliti prije nego što posegnu za omiljenim slasticama. Iako su cijene kakaovca na svjetskom tržištu u padu, to se zasad ne vidi na policama trgovina – čokolada je i dalje skupa, pa čak i skuplja nego ranije, piše Dnevno.hr.

U posljednjih šest mjeseci cijena kakaovca prepolovila se, s oko 7000 na približno 3250 dolara po toni. Pad je uslijedio nakon što je odgođena primjena europske uredbe o krčenju šuma, koja je prethodno potaknula rast cijena. No unatoč tome, proizvođači i trgovci još ne spuštaju cijene.

Razlog leži u ranije ugovorenim nabavama sirovina, ali i znatno višim troškovima proizvodnje. Kako ističu iz industrije, u proteklih godinu dana rasle su cijene energije, ali i plaće, pa su ukupni troškovi proizvodnje u nekim slučajevima porasli i do 50 posto. Zbog toga je čokolada od svakodnevnog proizvoda sve više postala luksuz koji se kupuje za posebne prilike.

Sličnog su mišljenja i stručnjaci iz prehrambene industrije, koji upozoravaju da se brzi pad cijena ne može očekivati. Čak i uz jeftiniji kakaovac, tržište i dalje opterećuju širi gospodarski i geopolitički faktori.

Trenutne cijene to potvrđuju – manja čokolada od 75 grama stoji oko 1,5 eura, dok veća pakiranja dosežu i pet eura. Za mnoge potrošače to znači da čokolada više nije impulzivna kupnja, već trošak o kojem se sve češće razmišlja unaprijed.