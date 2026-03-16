Cifre za 'stolice' na hrvatskim svadbama lete u nebo: 'Samo molim Boga da mi se nitko od prijatelja ne ženi'

Uplovljavanje u bračnu luku u današnjim okolnostima sve više nalikuje na vođenje poslovnog projekta s neizvjesnim ishodom. Silna poskupljenja posljednjih godina pretvorila su vjenčanje u luksuz koji se mjeri u desecima tisuća eura, a centralno mjesto u svakoj kalkulaciji zauzima famozna „stolica“. Cjenovni raspon te ključne stavke u Hrvatskoj je golem, protežući se od relativno pristupačnih iznosa u unutrašnjosti do cifri od kojih se budućim mladencima, ali i njihovim gostima, zavrti u glavi. Pitanje više nije samo hoće li na dan vjenčanja padati kiša, već hoće li iznos u kuvertama na kraju večeri biti dovoljan da se pokriju svi računi.

Geografska karta Hrvatske ujedno je i cjenovna mapa svadbenih troškova. Dok Slavonija i Baranja slove kao „posljednja utvrda“ relativno povoljnih proslava, gdje se može pronaći bogat meni za cijenu do otprilike 85 eura po osobi, odlazak prema zapadu i jugu drastično podiže uloge. U Zagrebu i okolici gotovo je nemoguće pronaći salu s cijenom ispod 90 eura, dok se prosjek za pristojnu proslavu kreće između 100 i 130 eura.

Apsolutni rekorderi su Istra i Dalmacija, gdje destinacijska vjenčanja i velika potražnja stranih parova diktiraju tempo. U Splitu, Zadru ili Istri cijene se bez problema penju i do 150 eura, a nerijetko i više. Jedan je gost s proslave u Splitu, gdje je cijena po osobi dosegnula 140 eura, iskreno priznao: „Išli smo cura i ja. Uz novac koji smo darovali, odijelo na rate i njezinu haljinu, potrošili smo 600 eura. Samo molim Boga da mi se nitko od prijatelja ne ženi“.

Međutim, cijena menija po gostu, ma koliko visoka bila, tek je vrh ledene sante. Financijski stručnjaci i iskusni organizatori vjenčanja upozoravaju da trošak „stolice“ čini tek 50 do 60 posto ukupne investicije. Ostatak proračuna „pojedu“ stavke koje su postale neizostavan dio modernog vjenčanja. Angažman kvalitetnog benda danas rijetko košta ispod tri do četiri tisuće eura. Profesionalni fotografi i snimatelji, čiji paketi uključuju i snimanje dronom te izradu albuma, naplaćuju svoje usluge od dvije tisuće eura naviše. Cvijeće i dekoracije, koje prosječnu salu trebaju pretvoriti u bajkovit prostor, lako dosežu iznos od minimalno 1.500 eura. Kada se na to dodaju troškovi vjenčanice, čiji najam stoji i do 1.500 eura, mladoženjinog odijela, pozivnica, zahvalnica, torte i kolača, konačna cifra za prosječnu svadbu od stotinjak uzvanika bez problema prelazi 20.000 eura, što potvrđuju i brojna iskustva mladenaca.

Takva matematika stavlja ogroman pritisak i na goste, od kojih se prešutno očekuje da svojim darom pokriju barem trošak vlastitog mjesta. No, kako bi mladenci uistinu bili „na nuli“, prosječna kuverta trebala bi sadržavati barem 150 eura, što je mnogima postao ozbiljan financijski teret. Društvene mreže i forumi puni su rasprava o tome je li vjenčanje postalo posao umjesto slavlja, a mladenci nerijetko priznaju kako jutro nakon najsretnijeg dana provode zbrajajući darove kako bi platili bend i fotografa. Dok jedni u bračni život ulaze s lijepim početnim kapitalom, drugi, osobito u većim gradovima, bilježe minuse od nekoliko tisuća eura. Ta surova računica tjera sve više parova na skromnije proslave ili čak na traženje jeftinijih alternativa u susjednim državama, gdje su cijene osjetno niže.