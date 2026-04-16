Nova prevara prazni račune u roku keks: Traže vas jednu 'normalnu' stvar, a onda nastaje problem

Kupci i korisnici PayPala upozoreni su na novu uvjerljivu prevaru koja bi im mogla potpuno isprazniti bankovne račune, a sve počinje s uplatom od jednog centa. Prevaranti uplate taj zanemarivi iznos na vaš PayPal račun, što automatski pokreće slanje stvarne i legitimne e-mail poruke od PayPala o primitku novca. Sama poruka od PayPala sugerira da vam uskoro stiže još novca te da je ovaj mali iznos poslan samo kako bi se provjerilo je li vaš račun aktivan, što u početku ne izaziva sumnju. Međutim, prava zamka krije se u bilješci koja dolazi priložena uz samu transakciju od jednog centa, a koja sadrži alarmantnu poruku i lažni telefonski broj, piše The Sun.

U bilješci priloženoj uz transakciju piše kako ste primili obavijest "jer je vaš PayPal račun obradio isplatu putem potvrde malog depozita". Ako niste autorizirali takvu isplatu, poruka vas hitno upozorava da kontaktirate "korisničku službu PayPala" kako biste osigurali svoj račun i zatražili povrat novca. Problem je u tome što navedeni telefonski broj ne pripada PayPalu, već vas spaja izravno s prevarantom. Jednom kada nazovete, prevarant će vas pokušati uvjeriti da otkrijete svoje osobne i financijske podatke ili, u nekim slučajevima, da instalirate softver koji im omogućuje daljinski pristup vašem računalu ili mobitelu.

Lisa Webb, stručnjakinja za prava potrošača iz organizacije Which?, izjavila je kako se radi o posebno opasnoj prevari jer uspijeva uvjeriti ljude da razgovaraju s nekim od povjerenja. "Prevaranti se oslanjaju na to da će ljudi brzo reagirati na službene poruke, stoga je ključno uzeti si vremena i pažljivo pročitati sve što primite. Izbjegavajte klikanje na poveznice ili zvanje brojeva ako niste sto posto sigurni", savjetovala je. Ova taktika iskorištavanja osjećaja panike i hitnosti klasičan je primjer socijalnog inženjeringa, gdje se žrtve manipulacijom navode da djeluju nepromišljeno i protiv vlastitog interesa.

Ovo nije prvi put da prevaranti koriste legitimne kanale PayPala kako bi njihove poruke izgledale autentično, a zabilježeno je da su i ranije slali poruke s adresa koje nalikuju službenima, poput service@paypal.com. Mnogi korisnici su na društvenim mrežama upozorili da su im računi hakirani nakon što su primili ovakve e-mailove, dok su drugi potvrdili da su ih nakon poziva na lažni broj tražili da preuzmu softver za daljinski pristup. Postoji i nekoliko varijacija ove prevare, a u jednom primjeru koji je zabilježila udruga za zaštitu potrošača Which?, žrtvi je poslan sitan iznos u filipinskoj valuti uz telefonski broj koji, naravno, nije bio povezan s PayPalom.

Ako primite jednu od ovih sumnjivih uplata s porukom, najvažnije je ne paničariti i nikako ne zvati navedeni telefonski broj niti odgovarati na poruku. Umjesto toga, prijavite se izravno na svoj PayPal račun putem službene web stranice ili mobilne aplikacije kako biste provjerili status računa i sve transakcije. Odmah promijenite svoju lozinku u nešto snažno i jedinstveno što ne koristite na drugim servisima. Također, ako to već niste učinili, obavezno postavite dvofaktorsku autentifikaciju, koja pruža dodatni sloj sigurnosti i znatno otežava neovlašteni pristup vašem računu.

Iz PayPala su također uputili apel korisnicima da ostanu na oprezu jer prevaranti često stvaraju lažni osjećaj hitnosti ili koriste lažne brojeve za podršku kako bi ukrali informacije. "PayPal nikada neće zahtijevati hitnu akciju niti uključivati telefonske brojeve u porukama o plaćanju. Uvijek se prijavljujte izravno putem službene aplikacije ili web stranice kako biste pregledali aktivnost", poručili su iz tvrtke. Svaku sumnjivu e-poštu možete prijaviti tako da je proslijedite na adresu phishing@paypal.com, a nakon toga je izbrišete.

Ako ste već izgubili novac ili primijetite neovlaštenu transakciju na svom računu, odmah kontaktirajte svoju banku pozivom na telefonski broj koji se nalazi na poleđini vaše bankovne kartice. Phishing je i dalje najčešći oblik kibernetičkog kriminala, s procijenjenih tri i pol milijarde zlonamjernih poruka koje se šalju svaki dan, zbog čega je stalna budnost ključna za zaštitu vaših financija.