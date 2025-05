Ne zaboravite na produženje ovih dokumenta, greška bi vas mogla skupo koštati

Nećete zbog proteka važenja vozačke dozvole biti u mogućnosti zaraditi samo novčanu kaznu zbog prometnog prekršaja, ima nešto daleko gore. Opasnost od ozbiljnih financijskih problema ako kojim slučajem skrivite prometnu nesreću a vozačka vam je istekla. E pa ako ste zaboravili produžiti valjanost vozačke dozvole, štetu nastalu iz te nesreće platiti ćete u konačnici iz vlastitog džepa (doduše, postoji limit), piše Revija HAK.

Aktualni zakon kaže kako se vozačka dozvola za upravljanje vozilima AM, A1, A2, A, B, BE, F i G kategorije izdaje s rokom važenja od 10 godina. Prilikom produljenja vozačke dozvole vozač je dužan podvrgnuti se zdravstvenom pregledu za vozača u slučaju ako je obveza zdravstvenog pregleda utvrđena zdravstvenim uvjerenjem na temelju kojeg je vozačka dozvola izdana. Ima i rok od 5 godina, za neke druge kategorije. Vozačka dozvola za upravljanje vozilima C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE i H kategorije izdaje se s rokom važenja od pet godina i nakon isteku roka od pet godina ti vozači pri produljenju vozačke dozvole dužni su podvrgnuti se zdravstvenom pregledu.

Posljedice

Obogaćeni ovom spoznajom o desetogodišnjoj valjanosti vozačke, vratimo se na posljedice koje mogu stići one koji su pravodobno produženje smetnuli s uma. Ako zavirite u Zakon o obveznim osiguranjima u prometu vidjet ćete kako u čl. 24. piše da osigurana osoba gubi prava iz osiguranja ako vozač nije imao važeću vozačku dozvolu odgovarajuće vrste ili kategorije. Naravno da to prema slovu zakona nema nikakav utjecaj na pravo oštećene osobe da podnese odštetni zahtjev.

Međutim, nakon toga za vozača kojem je istekla valjanost vozačke nastupa financijski pakao, manjeg ili većeg opsega, ovisno o tome koliki je iznos isplaćene štete oštećenom. Osiguravajuće društvo, koje je isplatilo štetu ima pravo od osobe koja je odgovorna za štetu tražiti naknadu isplaćenog iznosa štete, ali najviše do iznosa 12 prosječnih neto plaća prema zadnjem službenom izvješću Državnog zavoda za statistiku.

Prema objavljenim podacima, prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za veljaču 2025. iznosila je 1416 eura. I ne, nije to sve. Predviđen je odgovarajući financijski udar na zaboravne i u Zakonu o sigurnosti prometa na cestama. Novčanom kaznom u iznosu od 130,00 eura kaznit će se za prekršaj vozač koji upravlja vozilom u prometu na cesti, a isteklo mu je važenje vozačke dozvole.

