Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 14
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#VEDRAN PAVLEK
#PROJEKT PANTHEON
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
GLOBALNA UTRKA

Svijet srlja u potpunu ovisnost o Kini: Nekadašnji lideri industrije tonu pred konkurencijom, ovo su crna predviđanja

Cars from Chinese automaker BYD arrive at the port of Zarate
Martin Cossarini/REUTERS
VL
Autor
Večernji.hr
05.05.2026.
u 07:00

Kako bi uhvatili korak, europski i japanski proizvođači sve više surađuju s kineskim partnerima. Renault priznaje da Kina danas prednjači u tehnologiji i brzini razvoja, dok Toyota surađuje s tvrtkama poput Huaweia i Tencenta na razvoju softvera za vozila

Posjet velikim automobilskim sajmovima u Kini danas brzo otklanja svaku sumnju u to gdje se nalazi središte globalne autoindustrije. Ovogodišnji salon u Pekingu bio je dvostruko veći nego 2024., s oko 180 novih modela, a još jednom je pokazao koliko zapadni proizvođači zaostaju za kineskim konkurentima u utrci za budućnost industrije.

Kako piše The Economist, iistodobno, jasno je i koliko se strani proizvođači pokušavaju prilagoditi. Na predstavljanjima novih modela čelnici kompanija poput Volkswagen i Mercedes-Benz bez problema prelaze s engleskog na mandarinski, dok su marketinški nastupi sve više prilagođeni lokalnoj publici. No promjene nisu samo kozmetičke, riječ je o dubokoj transformaciji poslovnih modela.

Razlog je jednostavan: kineski proizvođači postali su globalna sila. U posljednjih pet godina udio stranih kompanija na kineskom tržištu gotovo se prepolovio, dok je Kina 2023. prestigla Japan kao najveći svjetski izvoznik automobila. Samo u 2025. godini izvezla je više od osam milijuna vozila, a kineski brendovi u Europi već drže gotovo osam posto tržišta.

Njihova prednost nije samo u cijeni, nego i u tehnologiji. Kineski automobili sve češće dolaze s naprednim softverom, uključujući sustave umjetne inteligencije i glasovno upravljanje razvijene u suradnji s tehnološkim divovima. Uz to, tempo razvoja je znatno brži – dok zapadnim proizvođačima za novi model treba i do šest godina, kineske tvrtke to postižu za dvije, uz stalna poboljšanja putem softverskih nadogradnji.

Kako bi uhvatili korak, europski i japanski proizvođači sve više surađuju s kineskim partnerima. Renault priznaje da Kina danas prednjači u tehnologiji i brzini razvoja, dok Toyota surađuje s tvrtkama poput Huaweia i Tencenta na razvoju softvera za vozila. Slično čine i drugi veliki proizvođači, od BMW-a do Nissana.

No takva strategija nosi i ozbiljne rizike. Oslanjanje na kinesku tehnologiju može dovesti do ovisnosti, a partneri su istodobno i konkurenti koji se sve agresivnije šire na globalna tržišta. Primjerice, Xpeng već ubrzano ulazi na europsko tržište, dok Xiaomi planira sličan potez.

Stručnjaci upozoravaju da “kineska brzina” nije samo pitanje tehnologije, nego i načina rada i industrijske kulture, koju je teško preslikati u tradicionalne kompanije. Uz to, postoji opasnost da zapadni proizvođači, oslanjajući se na tuđu tehnologiju, izgube vlastitu konkurentsku prednost upravo u segmentima koji će definirati budućnost automobilizma.

Upravo tu leži najveći izazov: bez partnerstava teško je sustići kineske proizvođače u električnim vozilima, ali preveliko oslanjanje na njih moglo bi dugoročno značiti gubitak kontrole nad ključnim tehnologijama. U tom slučaju, nekadašnji lideri industrije mogli bi se naći u podređenoj ulozi – ovisni o konkurentima koje danas pokušavaju sustići.

Putujete u Njemačku ili Italiju? Pripazite, za ovu naoko bezopasnu naviku naplatit će vam i do 444 eura!
Ključne riječi
Kina auto Barkod

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!