WhatsApp je dobio niz novih funkcija: Popisali smo ih, poseban naglasak je na video pozivima

WhatsApp uvodi niz novih mogućnosti kojima želi olakšati glasovne i videopozive, posebno korisnicima koji aplikaciju upotrebljavaju na više uređaja. Među najvažnijim novostima je mogućnost pozivanja izravno iz internetskog preglednika, bez instaliranja zasebne aplikacije na računalo. Kako piše BajtBox, putem WhatsApp Weba sada je moguće upućivati i primati pojedinačne te grupne glasovne i videopozive. Nova mogućnost mogla bi biti posebno praktična na službenim, školskim ili zajedničkim računalima na kojima korisnici nemaju dopuštenje za instaliranje dodatnih programa.

Web-verzija pritom neće biti ograničena samo na osnovno pozivanje. Korisnicima će biti dostupni dijeljenje zaslona, reakcije tijekom razgovora te posebna kartica s poviješću poziva i omiljenim kontaktima. Iz WhatsAppa naglašavaju da su i pozivi iz internetskog preglednika zaštićeni "end to end" enkripcijom. Za razgovore se ne naplaćuje dodatna naknada niti postoji vremensko ograničenje, osim troška internetskog prometa koji može ovisiti o korisnikovoj tarifi.

Još jedna korisna novost omogućit će prebacivanje aktivnog grupnog poziva s jednog uređaja na drugi bez prekidanja razgovora. Korisnik će tako poziv započet na mobitelu ili tabletu moći nastaviti na računalu, odnosno vratiti ga na mobilni uređaj kada se udalji od radnog stola. Veću kontrolu nad grupnim razgovorima trebala bi donijeti i virtualna čekaonica. Organizator koji prilikom izrade poveznice za poziv uključi mogućnost obveznog odobrenja moći će odlučiti kada će pojedini sudionici biti primljeni u razgovor. Ta mogućnost posebno bi mogla biti korisna pri poslovnim sastancima, predavanjima i većim grupnim razgovorima jer sprječava da se svatko s poveznicom automatski uključi u poziv.

WhatsApp poboljšava i kvalitetu slike na početku videopoziva. Značajka QuickHD trebala bi omogućiti prikaz slike u visokoj razlučivosti već tijekom prvih sekundi razgovora, umjesto postupnog povećavanja kvalitete nakon uspostavljanja veze. Za razgovore iz prometnih ulica, ureda, kafića i drugih bučnih prostora stiže sustav za potiskivanje pozadinske buke. On bi trebao istaknuti glas osobe koja govori i ublažiti okolne zvukove, a korisnik će ga moći uključiti ili isključiti u postavkama tijekom poziva. Nove mogućnosti neće se svim korisnicima pojaviti istodobno. WhatsApp ih uvodi postupno, pa će njihova dostupnost ovisiti o uređaju, verziji aplikacije i korisničkom računu. Iz kompanije poručuju da bi uskoro trebale biti dostupne svim korisnicima.