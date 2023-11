Jeste li čuli za Hrelić za bogate? Isprobali smo najveću online platformu za dizajnerski second hand

Hrelić za bogate, tako bi se ukratko mogla nazvati popularna platforma za prodaju dizajnerske second hand i vintage odjeće i modnih dodataka Vestiaire Collective.

No, da ne bi bi da ga vrijeđamo, što nam nikako nije namjera (a i potpisnica ovih redaka Hrelić doživljava kao nešto pozitivno i na njemu redovito kupuje), već sasvim suprotno - recimo dvije-tri uvodno o Vestiaireu.

Riječ je o online shopping platformi koju su prije 15 godina osnovale prijateljice, Francuskinje Fanny Moizant i Sophie Hersan. Primjetile su, naime, kako do te 2009. godine nije bilo nijedno ozbiljno, profesionalno mjesto kojemu se može vjerovati, a gdje bi se mogla prodati, ali i kupiti dizajnerska odjeća i obuća iz druge ruke. Fanny i Sophie s poslom su krenule 2009. iz pariškog stana, a danas su globalna kompanija s 800 zaposlenih.

Fanny Moizant jedna je od utemeljiteljica Vestiaire Collectivea Foto: vc

Za Vestiaire znam od samog početka, budući da sam profesionalno kao urednica modnog magazina i portala usko vezana uz tu branšu, no tek sam unutar nekoliko godina počela intenzivno pratiti ponudu te se odvažila nešto prodati, a onda i kupiti.

Site funkcionira slično platformama koje prodaju novu odjeću. Pretražujete odjeću, obuću, modne dodatke po brendovima, cijenama, a ono što tražilicu razlikuje od ostalih je kategorija uščuvanosti. Tako postoji pet kategorija - nikad nošeno s etiketom, nikad nošeno, vrlo dobro očuvano, dobro očuvano, solidno. Naravno, o stanju stvari najviše ovisi i cijena. Cijenu kao prodavač formirate sami, no sustav vam je sugerira. Kada postavljate stvari na platformu, to je doslovno nekoliko klikova na mobitelu. Postavite fotografije po uputama, opišete predmet, formirate cijenu i uploadate. Nakon toga, svaki se oglas ručno provjerava te se obavještavate da je vaš predmet 'live'.

Louis Vuitton među najpopularnijim je brendovima na platformi Foto: vc

Objavom se pridružujete grupi od čak 25.000 oglasa dnevno, koliko ih s prosječno postavlja. Ondje ćete najbolje vidjeti koliko odjeća koju smo često vrlo skupo platili, zapravo vrijedi.

Neki su brendovi, poput Chanela, Hermesa i Loewea, sjajna investicija. No, mnogi su razvikani brendovi, vrlo skupi u startu, no malo vrijede kada su polovni, ma kako dobro uščuvani bili.

Kada se predmet nađe na tržištu, moguće je da ga netko odmah kupi za traženi iznos, no to se rijetko događa, puno je češće cjenkanje koje se odvija po unaprijed formiranim pravilima Vestiairea. Kupac i prodavatelj mogu maksimalno tri puta dati svoju ponudu, nakon čega se cjenkanje prekida. U svakom trenutku i kupac i prodavatelj mogu odbiti ponudu ili odustati, a prva ponuda nikada ne smije biti manje od 70 posto vrijednosti koju je istaknuo prodavač.

Vestiaire Collective dnevno izlastava 25 tisuća oglasa Foto: vc

Kada se kupoprodaja realizira, prodavač isprinta barkod koji mu šalje VC i šalje predmet preko DHL-a, koji je certificirani dostavljač za teritorij Hrvatske. Obavješteni ste kada je kupac preuzeo pošiljku, a svaki korisnik na temelju određenog broja transakcija dobiva bedževe top seller, fashion activist, trusted seller.

Cijela stvar zapravo funkcionira izvrsno, riječ je u uhodanoj, inovativnoj, modernoj platformi, koja promovira zdravi ciklus odjeće. Ne kupovati samo zbog trendova, već održavati, čuvati, prodati, kupiti, činiti odjećom i dodacima održiv krug. Vrijednost kompanije procijenjena je na 1,79 milijardi dolara, što dovoljno govori o tome o kakvom se biznisu radi.

I tu zapravo dolazimo do negativne strane ovog sajta, a to je, naravno, cijena. Iako je za korisnika izlistavanje besplatno, kroz proviziju se VC naplaćuje. Ona ovisi o cijeni predmeta, no obično je oko 12 eura po komadu. Također, shippanje je unutar Europske unije oko 15 eura (varira od zemlje do zemlje), a ako se kupi nekoliko stvari od različitih prodavača, usprkos tome što je to za vas kao kupca jedna bankovna transakcija, za Vestiaire je to odvojeno te plaćate posebno shippanje za svaki predmet. Tu cifra zna prilično narasti, pa je važno dobro se znati cjenkati. Povrata nema, osim ako je u pitanju profesionalni prodavatelj, što je jasno istaknuto. U slučaju da vam nešto ne paše, možete u roku 72 sata ponovno izlistati predmet i neće vam se naplatiti provizija kada ga prodate.

Platforma ima i ekskluzivne dizajnerske suradnje Foto: vc

Osobno sam kupila neke zaista sjajne dizajnerske komade iz aktualnih kolekcija, nikad nošene, još s etiketom, za upola manju cijenu. I to je super stvar. Na sajtu ima puno stilista, buyera, modnih insajdera, koji dobivaju velike popuste od brendova, pa čak i s malom cijenom imaju računicu.

No, dogodilo mi se i to da mi je jedna korisnica prodala lažnu prilično skupu dizajnersku torbu. Nakon prvotnog šoka, jer sve su fotografije prikazivale original, reagirala sam kod službe za korisnike i u roku od 15-ak minuta su prihvatili reklamaciju te pokrenuli proces povratka. Obavijestili su me također da će predmet biti pregledan od strane njihovih stručnjaka za autentifikaciju te ako se pokaže da je lažnjak, ide na spaljivanje. Prodavaču će biti oduzete značke ako ih ima. U mom slučaju ovo je bila, kako sam kasnije shvatila, unaprijed dobro razrađena prijevara. Osoba bi naručila prave skupocjene torbe sa sajtova poput Farfetcha i MyTerese, posnimila ih i vratila. I onda slala kupcu lažnjake. Skužila sam je po tome što je uvijek vrtila par istih modela, zatvarala jedne i otvarala nove profile. Ovo je po meni najslabija karika platforme i nevjerojatno mi je da VC ne može promptnije reagirati i sasjeći ovakve prijevare u korjenu i da nema mehanizme vidjeti da se prijevara događa stalno s iste IP adrese.

Tome su pokušali doskočiti tako da uz 15 dodatnih eura robu možete (ali ne morate) tražiti autentifikaciju prije slanja, no uz sve troškove, teško se na to odlučiti ako nije u pitanju neki stvarno skupi brend, poput Chanela (za njega je to i obavezno). No, tražite li autentifikaciju ili ne, ne smije vam se prodati lažnjak! U tome i je fora da je to dizajnerska odjeća, a ne lažnjaci. Može biti u ne znam kako lošem stanju, ako je to jasno iskomunicirano i MORA biti prava.

Također, nedavno je VC uveo i tzv. buyers fee, iznos od 5 posto, za kojeg iskreno još nisam točno shvatila što posebno nudi, a da već ne postoji.

Vestiaire Foto: vc

Kada se sve zbroji i oduzme - vrijedi li Vestiaire Collective? Moj je odgovor - da. Teško da ćete uspjeti na jednom mjestu moći pretražiti toliku količinu robe, svih brendova, cijena, stanja očuvanosti. Ima zaista divnih vintage, statement komada, komad koje ste nekad davno vidjeli, ali je bio rasprodan, pa se sada sasvim očuvan ponovno pojavi. Nevjerojatno je što sve ljudi čuvaju po ormarima. Možete pronaći nešto što si u punoj cijeni nikada ne biste mogli priuštiti - Dior, Fendi, Prada, Gucci...

Kod nas scena dizajnerskih second hand i vintage dućana teško da postoji (uz iznimku sjajne Ivane Karapanđe, čiji je dućan pravi mali dragulj), pa je VC pravi prozor u dizajnerski svijet po povoljnim cijenama. A dobro dođe i kao razonoda kada vam dosadi vrtiti što gledati na Netflixu ili čitati stalno jedne te iste svađe po društvenim mrežama.