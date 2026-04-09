Imali ste prometnu nesreću? Ove stvari nikada ne smijete reći osiguravatelju, riskirate mnogo

Prometne nesreće ne predstavljaju samo sigurnosni, već i ozbiljan financijski rizik, a konačan ishod često ne ovisi samo o samoj nezgodi, nego i o načinu na koji vozači komuniciraju s osiguravajućim društvima. Stručnjaci upozoravaju da pogrešne ili nepromišljene izjave mogu imati dugoročne posljedice, uključujući smanjenje ili čak odbijanje odštetnog zahtjeva, piše Autoportal.

Jedna od najčešćih pogrešaka je preuranjeno preuzimanje krivnje. U stresnim situacijama vozači nerijetko izgovaraju rečenice poput “moja greška” ili “nisam ga vidio”, ne shvaćajući da takve izjave mogu imati pravnu težinu. Odgovornost se, naime, utvrđuje kroz službenu analizu policije i stručnjaka, a ne subjektivnim dojmom sudionika nesreće, pa se preporučuje zadržati na činjenicama bez zaključaka i emocija.

Slično vrijedi i za tehničke procjene. Nagađanje o brzini, udaljenosti ili vremenu reakcije može dovesti do kontradikcija s kasnijim nalazima, što može narušiti vjerodostojnost vozača. Ako podaci nisu sigurni, bolje je to jasno reći nego davati netočne procjene. Dodatni oprez potreban je i kod davanja snimljenih izjava osiguravajućim društvima. Takve izjave ostaju trajno zabilježene i mogu se koristiti u daljnjim postupcima, uključujući žalbe ili sudske sporove. Zato stručnjaci savjetuju da vozači zatraže vrijeme za pripremu ili se odluče za pisanu komunikaciju, koja omogućuje veću kontrolu nad izrečenim.

Ključnu ulogu u postupku ima i kvalitetna dokumentacija. Fotografije oštećenja, položaja vozila, tragova kočenja, prometne signalizacije i uvjeta na cesti često imaju veću težinu od samih izjava. Prikupljanje podataka o drugim sudionicima i svjedocima, kao i policijski zapisnik, dodatno jačaju osnovu za odštetni zahtjev.

Sve veću važnost imaju i tehnologije poput kamera za snimanje vožnje, koje mogu precizno zabilježiti tijek nesreće. Takvi dokazi često ubrzavaju postupak, ali mogu ići i na štetu vozača ako otkriju prekršaje. Nepravilna komunikacija i nedostatak dokaza mogu rezultirati manjom odštetom, duljim postupkom, višim premijama osiguranja ili potpunim odbijanjem zahtjeva. U složenijim slučajevima mogući su i sudski sporovi.