Ovo je zadnji vikend za povoljni izlet u ovaj nacionalni park: Cijene su upola manje, uskoro će skočiti

Nacionalni park Plitvička jezera ove godine obilježava 47 godina od uvrštenja na UNESCO-ov Popis svjetske prirodne baštine, a tim povodom do 12. travnja traje tradicionalni proljetni promotivni tjedan uz brojne pogodnosti za posjetitelje.

Tijekom tog razdoblja posjetitelji mogu razgledati Park po sniženim cijenama ulaznica, koje će biti dostupne isključivo putem online kupnje. Cijena za odrasle iznosi 10 eura, za studente 6 eura, dok će djeca plaćati 4 eura. Djeca mlađa od sedam godina te osobe s invaliditetom većim od 50 posto imaju besplatan ulaz.

Uz povoljnije ulaznice, pripremljeni su i posebni smještajni aranžmani u hotelu Jezero, koji uključuju jedno do tri noćenja s doručkom ili polupansionom, dok su ulaznice za Park uključene u cijenu boravka. Posebno su izdvojene ponude namijenjene obiteljima, kao i paketi za opuštajući proljetni odmor u prirodi.

Posjetitelje očekuje i raznolika gastronomska ponuda u objektima unutar Parka. Restorani Lička kuća, Poljana – Black River i Waterfall nude posebne menije, dok će u restoranu Borje gosti uz minimalnu potrošnju ostvariti pravo na besplatno piće. Dodatne pogodnosti uključuju i 15 posto popusta u fast food objektima, bistrou Vučnica te kavani-slastičarnici Kozjak.

Podsjetimo, od 1. travnja, izuzev navedenog tjedna s popustima, cijena redovite ulaznice na Plitvice iznosi 23 eura. Za one koji planiraju ljetni izlet, vrijedi znati da će ulaznica u špici sezone, od lipnja do rujna, koštati čak 40 eura.