Upozorenje direktora Volva: Kinezi će baciti europsko tržište na koljena, bit ćemo prisiljeni na ovaj scenarij

Kinesko tržište automobila posljednjih se godina pretvorilo u svojevrsno bojno polje na kojem se natječe više od 150 proizvođača. U takvom okruženju ključnu ulogu igra agresivna politika sniženja cijena, zbog čega mnoge kompanije posluju uz minimalne marže ili čak bez dobiti, dok se postavlja pitanje tko će dugoročno izdržati takav pritisak, piše HAK.

Prema riječima izvršnog direktora Volva Håkana Samuelssona, sličan scenarij mogao bi se uskoro preliti i na europsko tržište. Ističe kako je ponuda vozila već sada veća od potražnje, što otvara prostor za ulazak novih proizvođača, osobito iz Kine.

Samuelsson upozorava da bi proizvođači u Europi mogli biti prisiljeni spuštati cijene kako bi ostali konkurentni, ali i paralelno rezati troškove kako bi zadržali održivost poslovanja. Sve veći broj kineskih brendova dodatno pojačava pritisak na tržište.

U kratkom roku takav razvoj situacije mogao bi ići u korist kupaca zbog nižih cijena vozila. No dugoročno, upozoravaju stručnjaci, to bi moglo donijeti novu razinu neizvjesnosti za europsku autoindustriju, koja se već suočava s brojnim izazovima.