Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 177
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
ARTEMIS II
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
AUTO KONKURENCIJA

Upozorenje direktora Volva: Kinezi će baciti europsko tržište na koljena, bit ćemo prisiljeni na ovaj scenarij

kineski auti
Reuters/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
09.04.2026.
u 17:00

Ističe kako je ponuda vozila već sada veća od potražnje, što otvara prostor za ulazak novih proizvođača, osobito iz Kine

Kinesko tržište automobila posljednjih se godina pretvorilo u svojevrsno bojno polje na kojem se natječe više od 150 proizvođača. U takvom okruženju ključnu ulogu igra agresivna politika sniženja cijena, zbog čega mnoge kompanije posluju uz minimalne marže ili čak bez dobiti, dok se postavlja pitanje tko će dugoročno izdržati takav pritisak, piše HAK.

Prema riječima izvršnog direktora Volva Håkana Samuelssona, sličan scenarij mogao bi se uskoro preliti i na europsko tržište. Ističe kako je ponuda vozila već sada veća od potražnje, što otvara prostor za ulazak novih proizvođača, osobito iz Kine.

Samuelsson upozorava da bi proizvođači u Europi mogli biti prisiljeni spuštati cijene kako bi ostali konkurentni, ali i paralelno rezati troškove kako bi zadržali održivost poslovanja. Sve veći broj kineskih brendova dodatno pojačava pritisak na tržište.

U kratkom roku takav razvoj situacije mogao bi ići u korist kupaca zbog nižih cijena vozila. No dugoročno, upozoravaju stručnjaci, to bi moglo donijeti novu razinu neizvjesnosti za europsku autoindustriju, koja se već suočava s brojnim izazovima.

Ključne riječi
HAK auti Barkod

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!