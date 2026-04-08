Četveročlana obitelj može uštedjeti na stotine eura: Na ovim se destinacijama ljetuje i do 50 posto jeftinije nego kod nas

Cijene na hrvatskoj obali postale su tema o kojoj se raspravlja tijekom cijele godine, no s dolaskom ljeta frustracija doseže vrhunac. Kuglica sladoleda od tri eura, kava za četiri i pol, pivo za sedam ili obiteljski ručak koji bez problema premašuje stotinu eura postali su realnost koja tjera i domaće goste na preispitivanje ljetnih planova. Mediteran i njegova okolica nude pregršt prekrasnih lokacija koje neće isprazniti obiteljski budžet, a pružit će nezaboravno iskustvo, čisto more i ukusnu hranu. Mnoge od tih destinacija cjenovno su i do 50 posto povoljnije od Jadrana, što znači da sedmodnevni odmor za četveročlanu obitelj može stajati i tisuću eura manje.

Apsolutni pobjednik u kategoriji povoljnog ljetovanja posljednjih je godina Albanija, zemlja koja se ubrzano rješava starih predrasuda i postaje pravi mediteranski hit. S tirkiznim morem koje podsjeća na najljepše jadranske uvale, gostoljubivim domaćinima i cijenama koje zvuče gotovo nestvarno, albanska rivijera postala je obećana zemlja za sve one koji traže vrijednost za novac. Mjesta poput Sarande i Ksamila nude idilične plaže, a sedmodnevni smještaj za četveročlanu obitelj u apartmanu blizu mora može se pronaći već za 400 do 700 eura. Ručak u restoranu za cijelu obitelj stajat će vas između 30 i 50 eura, dok su cijene kave i piva dvostruko, a ponekad i trostruko niže nego u Hrvatskoj. Ukupni trošak sedmodnevnog odmora, uključujući put i hranu, rijetko prelazi 1.300 eura.

Nešto bliža, ali i dalje osjetno jeftinija opcija je južni dio crnogorske obale. Dok su Budva i Boka kotorska cijenama sve bliže Hrvatskoj, gradovi poput Ulcinja i Bara zadržali su šarm i pristupačnost. Ulcinj, sa svojom jedinstvenom mješavinom orijentalne i mediteranske kulture te čuvenom Velikom plažom, pješčanim rajem dugim 13 kilometara, nudi potpuno drugačije iskustvo. Apartman za obitelj na tjedan dana može se unajmiti već za 350 eura, a cijene u restoranima su 20 do 30 posto niže nego u Dalmaciji. Obiteljski ručak koštat će vas oko 40 eura, što znači da je tjedni trošak za obitelj, uz razumnu potrošnju, moguće zadržati ispod 1.200 eura.

Ako ste spremni potegnuti malo dalje, Bugarska i njezina Sunčana obala na Crnom moru predstavljaju jednu od najpovoljnijih opcija unutar Europske unije. Iako more nije tirkizno kao na Mediteranu, duge pješčane plaže i izuzetno niske cijene hrane i pića čine je idealnom za obitelji s ograničenim budžetom. Bugarska se može pohvaliti najnižim cijenama restoranskih usluga u EU; obilan ručak za četvero platit ćete manje od 35 eura, a cijena piva rijetko prelazi euro i pol. Smještaj u hotelima s doručkom ili polupansionom za tjedan dana kreće se od 500 do 800 eura, pa ukupan trošak ljetovanja iznosi između 1.100 i 1.500 eura.

Tradicionalno omiljena destinacija za ljetovanje, sjeverna Grčka s poluotokom Halkidikijem i otokom Thassosom, i dalje nudi izvrstan omjer cijene i kvalitete. Iako nije jeftina kao Albanija ili Bugarska, Grčka osvaja prekrasnim plažama, bogatom poviješću i nenadmašnom gastronomijom. Cijene apartmanskog smještaja u srcu sezone kreću se od 500 do 900 eura za tjedan dana, a obiteljski obrok s neizostavnim gyrosom, souvlakijem i grčkom salatom stajat će vas od 40 do 60 eura. Cijene u supermarketima usporedive su s hrvatskima, a ponekad i niže, pa se ukupni trošak za sedam dana kreće u rasponu od 1.300 do 1.700 eura.

Za one koji preferiraju potpunu bezbrižnost, Turska je kraljica "all-inclusive" aranžmana. Destinacije poput Antalyje i Alanye nude goleme hotelske komplekse s vodenim parkovima, cjelodnevnom animacijom za djecu i neograničenom ponudom hrane i pića. Iako je potrebno uračunati trošak avionskih karata, paket aranžmani često ispadnu povoljniji od ljetovanja u hotelu slične kategorije u Hrvatskoj. Cijena sedmodnevnog aranžmana, koji uključuje let i boravak u hotelu s pet zvjezdica, kreće se od 1.800 do 2.500 eura za cijelu obitelj.