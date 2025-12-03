Naši Portali
SUSJEDI U ŠOKU

FOTO Ovo morate vidjeti: Poduzetnik iz BiH nije imao gdje parkirat Ferrari pa ga je stavio - na balkon?!

03.12.2025.
u 14:36

Početkom prošlog tjedna unajmio je dizalicu i odlučio prije zimskih padavina sprovesti plan u djelo. Spektakularna akcija podizanja vozila od 1,5 tona privukla je pažnju susjeda, ali i nadležnih institucija

Stanovnici bečke četvrti Floridsdorf ostali su u šoku nakon što je luksuzni Ferrari, vrijedan oko 400.000 eura, prvo osvanuo na sredini unutrašnjeg dvorišta, a potom završio na balkonu jednog od stanova. Kako piše austrijski list Heute, riječ je o 830 KS snažnom hibridnom Ferrariju čiji je vlasnik, 28-godišnji Amar Dezić, ostao bez parking mjesta u garaži.

„Imam nekoliko automobila, ali nisam dobio dodatno parkirno mjesto“, izjavio je Dezić, koji, kako kaže, vozila radije drži podalje od vremenskih neprilika i mogućih vandala.

Dezić tvrdi da je prilikom kupovine stana iznio ideju da koristi veliku terasu kao privatno parkirno mjesto. „Rekli su mi da je to sasvim u redu. Mislim da me agent tada nije shvatio ozbiljno“, rekao je uz osmijeh vlasnik Ferrarija, koji posluje u autoindustriji kroz svoju firmu Sternwerk.

Početkom prošlog tjedna unajmio je dizalicu i odlučio prije zimskih padavina sprovesti plan u djelo. Spektakularna akcija podizanja vozila od 1,5 tona privukla je pažnju susjeda, ali i nadležnih institucija.

Nedugo nakon što je automobil postavljen na prostranu terasu, reagirali su upravitelj zgrade i građevinska policija. „Nažalost, auto mora ponovno dolje. Planirao sam na terasi izgraditi staklenu garažu samo za njega“, rekao je razočarani bečki poduzetnik. Unatoč ambicijama vlasnika, čini se da Ferrari neće ostati na nesvakidašnjem parkirnom mjestu koje je na kratko postalo atrakcija u kvartu Floridsdorf.

Austrija parkiranje Barkod

DA
daali
15:24 03.12.2025.

Milsim da bi trebalo zabraniti Balkanski mentalitet nekako - izbrisati ga! To sada više nije niti smješno!

Kupnja