Danas je praznik, ali neke trgovine ipak rade. Pogledajte gdje se može u nabavku

U skladu s današnjim neradnim danom, Danom pobjede i domovinske zahvalnosti i Danom hrvatskih branitelja, ali i zakonskim regulativama o radu blagdanima, velika većina trgovina i trgovačkih centara prilagodila je svoje poslovanje, a mnogi su odlučili u potpunosti zatvoriti svoja vrata. Veliki trgovački lanci uglavnom ne rade, dok oni koji rade, posluju prema skraćenom ili posebnom rasporedu. Situacija je slična i s trgovačkim centrima, gdje će trgovine biti zatvorene, ali će određeni sadržaji poput kina i ugostiteljskih objekata ipak nuditi svoje usluge građanima.

Sve poslovnice Kauflanda, Plodina i Eurospina danas su zatvorene, bez iznimke. Lidl je putem svojih kanala jasno poručio kupcima da provjere radno vrijeme za najbližu trgovinu na njihovim stranicama, a s obzirom na to da će one raditi prema izmijenjenom radnom vremenu. Specijalizirani trgovački lanci poput Pevexa, Bauhausa i Lesnine, kao i sve poslovnice drogerijskog lanca Bipa zatvorile su svoja vrata.

Za razliku od njih, dio trgovačkih lanaca odlučio se za fleksibilniji pristup, prilagođavajući radno vrijeme potražnji i lokaciji. Konzum je odlučio danas otvoriti mali dio svojih prodavaonica, koje uglavnom rade prema skraćenom, nedjeljnom radnom vremenu, najčešće do 13 ili 14 sati. Ipak, brojne manje, kvartovske trgovine Konzuma su zatvorene, stoga je nužno provjeriti točan popis otvorenih trgovina na njihovim službenim stranicama.

Sličnu poslovnu politiku primjenjuju i Spar i Studenac, čije radno vrijeme varira od lokacije do lokacije, pa se kupcima savjetuje prethodna provjera. Najrestriktivniji među onima koji će djelomično raditi jest Tommy, čija je velika većina poslovnica danas zatvorena. Ipak, napravljene su iznimke za tri turistička mjesta- u Stonu na adresi Metohija Mili 6 te dva u Zadru, onaj na adresi Krešimirova obala 1 te u Ulici Bože Peričića 5. Potonji će, dodajmo, raditi nešto kraće, do 14 sati.

Kada je riječ o trgovačkim centrima, situacija je gotovo uniformna diljem zemlje - vrata samih trgovina su zatvorena,. Međutim, to ne znači da će centri danas biti potpuno pusti. Uprave centara prepoznale su potrebu građana za mjestima za druženje i zabavu tijekom praznika, pa tako ugostiteljski objekti, kina i određeni zabavni sadržaji u većini njih rade prema redovnom ili prilagođenom rasporedu. Za detalje provjerite informacije na webs stranicama pojedinih trgovačkih centara.