FOTO Otvara se četvrti 'ubojica cijena' u Hrvatskoj: Pogledajte što se ondje može nabaviti za manje od dva eura

Nakon tri trgovine, one u Sesvetama, Ivancu i Labinu, Action, diskontni trgovac neprehrambenim proizvodima, u četvrtak otvara 6. otvara svoju četvrtu poslovnicu, u Kaštel Sućurcu. 
Nakon tri trgovine, one u Sesvetama, Ivancu i Labinu, Action, diskontni trgovac neprehrambenim proizvodima, u četvrtak otvara 6. otvara svoju četvrtu poslovnicu, u Kaštel Sućurcu. 
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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Nova trgovina prostire se na 804 četvorna metra. Nalazi se na adresi Cesta dr. Franje Tuđmana 7. Prema pisanju Poslovnog dnevnika, Action nudi 6.000 kvalitetnih i sve održivijih proizvoda u 14 kategorija (od igračaka i kreativnog pribora do proizvoda za kućanstvo te od vrtlarstva do uradi-sam proizvoda i hrane) po niskim cijenama.
Nova trgovina prostire se na 804 četvorna metra. Nalazi se na adresi Cesta dr. Franje Tuđmana 7. Prema pisanju Poslovnog dnevnika, Action nudi 6.000 kvalitetnih i sve održivijih proizvoda u 14 kategorija (od igračaka i kreativnog pribora do proizvoda za kućanstvo te od vrtlarstva do uradi-sam proizvoda i hrane) po niskim cijenama.
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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Action svaki tjedan uvodi 150 novih proizvoda, čime osigurava relevantan asortiman koji odgovara različitim potrebama i preferencijama, a čak više od dvije trećine proizvoda ima cijenu nižu od 2 eura.
Action svaki tjedan uvodi 150 novih proizvoda, čime osigurava relevantan asortiman koji odgovara različitim potrebama i preferencijama, a čak više od dvije trećine proizvoda ima cijenu nižu od 2 eura.
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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Action kontinuirano ulaže u kvalitetu proizvoda i održivost, primjenjujući stroge standarde za dobavljače i nabavu kroz svoju Politiku etičke nabave. Svi privatni i “white label” proizvodi Actiona koriste 100 % certificirani pamuk, drvo i kakao iz održivih izvora. Također, palmino ulje u Actionovim vlastitim prehrambenim proizvodima i svijećama 100 % je certificirano kao održivo. Kratkoročni ciljevi smanjenja emisija koje je Action postavio potvrđeni su 2025. godine od strane inicijative Science Based Targets (SBTi). Action trgovine ne koriste plin za grijanje, a sve trgovine, uredi i distribucijski centri opremljeni su 100 % LED rasvjetom.
Action kontinuirano ulaže u kvalitetu proizvoda i održivost, primjenjujući stroge standarde za dobavljače i nabavu kroz svoju Politiku etičke nabave. Svi privatni i “white label” proizvodi Actiona koriste 100 % certificirani pamuk, drvo i kakao iz održivih izvora. Također, palmino ulje u Actionovim vlastitim prehrambenim proizvodima i svijećama 100 % je certificirano kao održivo. Kratkoročni ciljevi smanjenja emisija koje je Action postavio potvrđeni su 2025. godine od strane inicijative Science Based Targets (SBTi). Action trgovine ne koriste plin za grijanje, a sve trgovine, uredi i distribucijski centri opremljeni su 100 % LED rasvjetom.
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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U povodu otvorenja nove trgovine, izdvojili smo proizvode koji se u Actionu mogu naći za 2 eura i manje. 
U povodu otvorenja nove trgovine, izdvojili smo proizvode koji se u Actionu mogu naći za 2 eura i manje. 
Foto: Screenshot/Action
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Foto: Screenshot/Action
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Foto: Screenshot/Action
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Foto: Screenshot/Action
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Foto: Screenshot/Action
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Foto: Screenshot/Action
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Foto: Screenshot/Action
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Foto: Screenshot/Action
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Foto: Screenshot/Action
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Foto: Screenshot/Action
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Foto: Screenshot/Action
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Foto: Screenshot/Action
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Foto: Screenshot/Action
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Foto: Screenshot/Action
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Foto: Screenshot/Action
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Foto: Screenshot/Action
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Foto: Screenshot/Action
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Foto: Screenshot/Action
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Foto: Screenshot/Action
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Foto: Screenshot/Action
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