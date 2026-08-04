FOTO Otvara se četvrti 'ubojica cijena' u Hrvatskoj: Pogledajte što se ondje može nabaviti za manje od dva eura

Nova trgovina prostire se na 804 četvorna metra. Nalazi se na adresi Cesta dr. Franje Tuđmana 7. Prema pisanju Poslovnog dnevnika, Action nudi 6.000 kvalitetnih i sve održivijih proizvoda u 14 kategorija (od igračaka i kreativnog pribora do proizvoda za kućanstvo te od vrtlarstva do uradi-sam proizvoda i hrane) po niskim cijenama.
Action kontinuirano ulaže u kvalitetu proizvoda i održivost, primjenjujući stroge standarde za dobavljače i nabavu kroz svoju Politiku etičke nabave. Svi privatni i “white label” proizvodi Actiona koriste 100 % certificirani pamuk, drvo i kakao iz održivih izvora. Također, palmino ulje u Actionovim vlastitim prehrambenim proizvodima i svijećama 100 % je certificirano kao održivo. Kratkoročni ciljevi smanjenja emisija koje je Action postavio potvrđeni su 2025. godine od strane inicijative Science Based Targets (SBTi). Action trgovine ne koriste plin za grijanje, a sve trgovine, uredi i distribucijski centri opremljeni su 100 % LED rasvjetom.