Hrvati podijelili urnebesne recenzije, ovo nema nigdje: 'Kakav je ovo kalendar bez svetaca?!'

Pitanje "Imate li neke smiješne loše recenzije?" postavljeno na Redditu u grupi r/askCroatians pokrenulo je lavinu komentara i otkrilo da Hrvati imaju omiljene izvore internetskog humora. Objava je u kratkom roku prikupila stotine glasova i više od stotinu komentara, a korisnici su počeli dijeliti primjere s Googlea, Facebooka i drugih platformi koji su ih nasmijali do suza.

Među najpopularnijim primjerima istaknule su se legendarne recenzije za gumene bombone bez šećera, poznate po svojim, blago rečeno, eksplozivnim nuspojavama. Jedan je korisnik podsjetio na kultni komentar: "CRVENI JE IZASAO CIJELI!!", dok je drugi dodao kako je autor originalne recenzije "pisao kao Dostojevski i Tolstoj skupa". Jedan od pobjednika prema mišljenju Reddit zajednice je recenzija aplikacije za praćanje menstrualnog ciklusa naziva "Menstrualni kalendar".

"Kakav je ovo kalendar bez svetaca. Nigdje ni jednog praznika, veze s vezom nema", glasila je recenzija koja je mnoge nasmijala do suza. Jedna od duhovitijih recenzija na Googlu ostavljena je za Policijsku upravu splitsko- dalmatinsku. "Stvarno su bili nježni pri stavljanju lisica, auto čist i uredan, a vožnja ugodna. Prostor za ispitivanje klimatiziran i pušenje je dozvoljeno. Sve u svemu 5/5, bit ću opet priveden", glasi tekst ispod recenzije.

Korisnici su se složili da su recenzije za određene ugostiteljske objekte nepresušan izvor zabave, pogotovo kada vlasnici odluče uzvratiti. Spomenuti su restorani u Dalmaciji, gdje, prema komentarima, vlasnici ulaze u žustre rasprave s gostima. Apsurd je dosegnuo vrhunac s recenzijom za Bizovačke toplice, gdje se korisnik navodno žalio jer nije dočekao najavljeni "show s bizonima", što je izazvalo raspravu o tome postoji li granica ljudske naivnosti.

Osim restorana i proizvoda, korisnici su istaknuli i druge neobične izvore smijeha, poput recenzija za policijske postaje, zatvore, sudnice, pa čak i aplikaciju e-Dnevnik. Jedan od bisera bila je i recenzija za Julijinu kuću u Veroni, gdje se turistkinja razočarano požalila što Julija "ne izlazi na balkon". Sudeći po odazivu, čini se da je potraga za apsurdnim i smiješnim recenzijama postala omiljeni internetski sport, pružajući dozu smijeha i podsjetnik da se na internetu zaista može pronaći sve.