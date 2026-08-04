Hrvati podijelili urnebesne recenzije, ovo nema nigdje: 'Kakav je ovo kalendar bez svetaca?!'

Pitanje "Imate li neke smiješne loše recenzije?" postavljeno na Redditu u grupi r/askCroatians pokrenulo je lavinu komentara i otkrilo da Hrvati imaju omiljene izvore internetskog humora. Objava je u kratkom roku prikupila stotine glasova i više od stotinu komentara, a korisnici su počeli dijeliti primjere s Googlea, Facebooka i drugih platformi koji su ih nasmijali do suza.
Imate li neke smiješne loše recenzije? Google, Facebook, Goodreads, nebitno otkud su
by u/Big-Pay-7220 in askCroatians
Među najpopularnijim primjerima istaknule su se legendarne recenzije za gumene bombone bez šećera, poznate po svojim, blago rečeno, eksplozivnim nuspojavama. Jedan je korisnik podsjetio na kultni komentar: "CRVENI JE IZASAO CIJELI!!", dok je drugi dodao kako je autor originalne recenzije "pisao kao Dostojevski i Tolstoj skupa". Jedan od pobjednika prema mišljenju Reddit zajednice je recenzija aplikacije za praćanje menstrualnog ciklusa naziva "Menstrualni kalendar".
"Kakav je ovo kalendar bez svetaca. Nigdje ni jednog praznika, veze s vezom nema", glasila je recenzija koja je mnoge nasmijala do suza. Jedna od duhovitijih recenzija na Googlu ostavljena je za Policijsku upravu splitsko- dalmatinsku. "Stvarno su bili nježni pri stavljanju lisica, auto čist i uredan, a vožnja ugodna. Prostor za ispitivanje klimatiziran i pušenje je dozvoljeno. Sve u svemu 5/5, bit ću opet priveden", glasi tekst ispod recenzije.
Korisnici su se složili da su recenzije za određene ugostiteljske objekte nepresušan izvor zabave, pogotovo kada vlasnici odluče uzvratiti. Spomenuti su restorani u Dalmaciji, gdje, prema komentarima, vlasnici ulaze u žustre rasprave s gostima. Apsurd je dosegnuo vrhunac s recenzijom za Bizovačke toplice, gdje se korisnik navodno žalio jer nije dočekao najavljeni "show s bizonima", što je izazvalo raspravu o tome postoji li granica ljudske naivnosti.
Osim restorana i proizvoda, korisnici su istaknuli i druge neobične izvore smijeha, poput recenzija za policijske postaje, zatvore, sudnice, pa čak i aplikaciju e-Dnevnik. Jedan od bisera bila je i recenzija za Julijinu kuću u Veroni, gdje se turistkinja razočarano požalila što Julija "ne izlazi na balkon". Sudeći po odazivu, čini se da je potraga za apsurdnim i smiješnim recenzijama postala omiljeni internetski sport, pružajući dozu smijeha i podsjetnik da se na internetu zaista može pronaći sve.Hrvati bjesne na novu praksu u kafićima: 'Dobijem mini slom živaca kad me to traže'