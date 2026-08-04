Svi ga imamo u autu, a malo tko zna za njega: Ovaj gumb može vam spasiti život

Mali prekidač s oznakom "P", koji je u modernim automobilima zamijenio klasičnu ručicu ručne kočnice, postao je standard u industriji. Iako ga gotovo svi vozači koriste svakodnevno, rijetki su svjesni da njegova svrha nadilazi puko osiguravanje vozila na parkiralištu. U pozadini jednostavnog dizajna krije se sofisticirana tehnologija koja u kritičnim trenucima može biti presudna, pa čak i spasiti život.

Volkswagen je u svojem instruktivnom videu, objavljenom na kanalu Volkswagen USA, detaljno prikazao osnovne, ali i napredne funkcije elektroničke parkirne kočnice (EPB). Dok video prvenstveno služi kao vodič za korisnike, on nenamjerno otkriva i potencijal sustava o kojem mnogi ne razmišljaju: mogućnost korištenja kao kočnice u nuždi. Naime, ako glavni hidraulički sustav kočenja zakaže, povlačenjem i držanjem EPB prekidača tijekom vožnje aktivira se snažno i kontrolirano kočenje na stražnjim kotačima, što omogućuje sigurno zaustavljanje vozila. To je funkcija koja nadilazi uobičajenu percepciju "ručne" kao isključivo parkirnog mehanizma.

Osim uloge u hitnim situacijama, elektronička parkirna kočnica nudi niz "pametnih" značajki koje olakšavaju svakodnevnu vožnju. Jedna od najkorisnijih je automatsko otpuštanje. Sustav će sam otpustiti kočnicu čim vozač zatvori vrata, odabere stupanj prijenosa za vožnju (D ili R) i pritisne papučicu gasa. Time se eliminira rizik od kretanja s podignutom ručnom kočnicom, što može uzrokovati oštećenja. Video također ističe primjenu sustava pri vuči prikolice na uzbrdici. Kako bi se spriječilo kretanje vozila unatrag, vozač može držati prekidač podignutim dok istovremeno lagano pritišće gas. Kočnica će ostati aktivna sve dok motor ne razvije dovoljno snage za siguran polazak, a otpustit će se tek kad vozač pusti prekidač. Ugrađen je i sigurnosni mehanizam koji automatski aktivira kočnicu ako se vozačeva vrata otvore pri brzinama manjim od tri kilometra na sat, sprječavajući tako potencijalno nekontrolirano kretanje vozila.

Elektronička parkirna kočnica više nije luksuz rezerviran za premium modele. Prema nekim podacima, čak 92 posto novih automobila prodanih u 2024. godini bilo je opremljeno ovim sustavom. Njegove prednosti su očite: štedi prostor na središnjoj konzoli, jednostavniji je za korištenje i omogućuje integraciju s naprednim sustavima pomoći vozaču, poput funkcije "auto-hold". Ipak, kao i svaka tehnologija, ima i svoje nedostatke. Popravci kvarova na EPB sustavu znatno su složeniji i skuplji od onih na klasičnim mehaničkim kočnicama. Budući da ovisi o električnom sustavu vozila, prazan akumulator može onemogućiti otpuštanje kočnice. Iako su kvarovi rijetki, mogu se dogoditi zbog problema sa senzorima, ožičenjem ili motorićima, pogotovo na starijim vozilima.